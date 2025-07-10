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Лавров на гала-ужине АСЕАН выбрал европейский костюм - РИА Новости, 10.07.2025
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17:04 10.07.2025 (обновлено: 23:43 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/lavrov-2028402384.html
Лавров на гала-ужине АСЕАН выбрал европейский костюм
Лавров на гала-ужине АСЕАН выбрал европейский костюм - РИА Новости, 10.07.2025
Лавров на гала-ужине АСЕАН выбрал европейский костюм
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на гала-ужине АСЕАН сделал выбор в пользу европейского костюма и белой рубашки без галстука, рассказала официальный... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:04:00+03:00
2025-07-10T23:43:00+03:00
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куала-лумпур
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мария захарова
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КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на гала-ужине АСЕАН сделал выбор в пользу европейского костюма и белой рубашки без галстука, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В четверг вечером в Куала-Лумпуре проходит гала-ужин по случаю проведения мероприятий по линии АСЕАН. По традиции на ужине министры надевают специально сшитые для них национальные рубашки той страны, которая является председателем АСЕАН, и фотографируются, держась за руки. "Все гадали, какого цвета рубашка будет у Сергея Лаврова на традиционном асеановском гала-ужине. Назывались самые экзотические варианты. Не угадал никто", - написала Захарова в Telegram-канале, сопроводив публикацию видео, на котором видно, как Лавров заходит в зал, одетый в европейский костюм и белую рубашку с расстегнутым воротничком без галстука. В прошлом году во время визита в Малайзию Лавров на встречи с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и главой МИД страны Мохамадом Хасаном Лавров надел сине-зеленую темную рубашку батик со светло-голубыми узорами в виде звезд с двенадцатью лучами.
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353
60
Сергей Лавров на гала-ужине АСЕАН
Мария Захарова рассказала, какую рубашку надел Лавров на гала-ужин АСЕАН. По традиции на ужине министры надевают специально сшитые для них национальные рубашки той страны, которая является председателем АСЕАН, и фотографируются, держась за руки.
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в мире, россия, малайзия, куала-лумпур, сергей лавров, мария захарова, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Россия, Малайзия, Куала-Лумпур, Сергей Лавров, Мария Захарова, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Лавров на гала-ужине АСЕАН выбрал европейский костюм

Захарова: Лавров на гала-ужине АСЕАН выбрал костюм и белую рубашку без галстука

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КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на гала-ужине АСЕАН сделал выбор в пользу европейского костюма и белой рубашки без галстука, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В четверг вечером в Куала-Лумпуре проходит гала-ужин по случаю проведения мероприятий по линии АСЕАН. По традиции на ужине министры надевают специально сшитые для них национальные рубашки той страны, которая является председателем АСЕАН, и фотографируются, держась за руки.
"Все гадали, какого цвета рубашка будет у Сергея Лаврова на традиционном асеановском гала-ужине. Назывались самые экзотические варианты. Не угадал никто", - написала Захарова в Telegram-канале, сопроводив публикацию видео, на котором видно, как Лавров заходит в зал, одетый в европейский костюм и белую рубашку с расстегнутым воротничком без галстука.
В прошлом году во время визита в Малайзию Лавров на встречи с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и главой МИД страны Мохамадом Хасаном Лавров надел сине-зеленую темную рубашку батик со светло-голубыми узорами в виде звезд с двенадцатью лучами.
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В миреРоссияМалайзияКуала-ЛумпурСергей ЛавровМария ЗахароваАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
 
 
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