https://ria.ru/20250710/lavrov-2028402384.html

Лавров на гала-ужине АСЕАН выбрал европейский костюм

Лавров на гала-ужине АСЕАН выбрал европейский костюм - РИА Новости, 10.07.2025

Лавров на гала-ужине АСЕАН выбрал европейский костюм

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на гала-ужине АСЕАН сделал выбор в пользу европейского костюма и белой рубашки без галстука, рассказала официальный... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:04:00+03:00

2025-07-10T17:04:00+03:00

2025-07-10T23:43:00+03:00

в мире

россия

малайзия

куала-лумпур

сергей лавров

мария захарова

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

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КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на гала-ужине АСЕАН сделал выбор в пользу европейского костюма и белой рубашки без галстука, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В четверг вечером в Куала-Лумпуре проходит гала-ужин по случаю проведения мероприятий по линии АСЕАН. По традиции на ужине министры надевают специально сшитые для них национальные рубашки той страны, которая является председателем АСЕАН, и фотографируются, держась за руки. "Все гадали, какого цвета рубашка будет у Сергея Лаврова на традиционном асеановском гала-ужине. Назывались самые экзотические варианты. Не угадал никто", - написала Захарова в Telegram-канале, сопроводив публикацию видео, на котором видно, как Лавров заходит в зал, одетый в европейский костюм и белую рубашку с расстегнутым воротничком без галстука. В прошлом году во время визита в Малайзию Лавров на встречи с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и главой МИД страны Мохамадом Хасаном Лавров надел сине-зеленую темную рубашку батик со светло-голубыми узорами в виде звезд с двенадцатью лучами.

https://ria.ru/20250429/lavrov-2014139927.html

россия

малайзия

куала-лумпур

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Сергей Лавров на гала-ужине АСЕАН Мария Захарова рассказала, какую рубашку надел Лавров на гала-ужин АСЕАН. По традиции на ужине министры надевают специально сшитые для них национальные рубашки той страны, которая является председателем АСЕАН, и фотографируются, держась за руки. 2025-07-10T17:04 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, малайзия, куала-лумпур, сергей лавров, мария захарова, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)