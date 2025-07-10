https://ria.ru/20250710/kuzbass-2028368849.html
В Кузбассе возбудили дело после исчезновения девушки
В Кузбассе возбудили дело после исчезновения девушки - РИА Новости, 10.07.2025
В Кузбассе возбудили дело после исчезновения девушки
Девятнадцатилетняя девушка пропала в Кузбассе, следователи считают, что к этому причастен ее 22-летний знакомый, возбуждено дело об убийстве, сообщает... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:53:00+03:00
2025-07-10T14:53:00+03:00
2025-07-10T14:53:00+03:00
происшествия
россия
прокопьевск
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
КЕМЕРОВО, 10 июл – РИА Новости. Девятнадцатилетняя девушка пропала в Кузбассе, следователи считают, что к этому причастен ее 22-летний знакомый, возбуждено дело об убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Сообщение о безвестном исчезновении 19-летней жительницы Прокопьевска, которая перестала выходить на связь с близкими, в правоохранительные органы поступило 7 июля. По данному факту в региональном управлении СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). "В ходе проведенных следователями, следователями-криминалистами СК России и сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что безвестное исчезновение потерпевшей связано с совершением в отношении нее убийства, к которому причастен ее 22-летний знакомый. В настоящее время фигурант задержан, с ним работает следователь", – сообщили в ведомстве. Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать об аресте молодого человека. По уголовному делу выполняется комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20250623/politsiya-2024966927.html
россия
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, прокопьевск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Прокопьевск, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе возбудили дело после исчезновения девушки
В Кемеровской области возбудили дело об убийстве после пропажи девушки