https://ria.ru/20250710/kuzbass-2028368849.html

В Кузбассе возбудили дело после исчезновения девушки

В Кузбассе возбудили дело после исчезновения девушки - РИА Новости, 10.07.2025

В Кузбассе возбудили дело после исчезновения девушки

Девятнадцатилетняя девушка пропала в Кузбассе, следователи считают, что к этому причастен ее 22-летний знакомый, возбуждено дело об убийстве, сообщает... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:53:00+03:00

2025-07-10T14:53:00+03:00

2025-07-10T14:53:00+03:00

происшествия

россия

прокопьевск

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 10 июл – РИА Новости. Девятнадцатилетняя девушка пропала в Кузбассе, следователи считают, что к этому причастен ее 22-летний знакомый, возбуждено дело об убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Сообщение о безвестном исчезновении 19-летней жительницы Прокопьевска, которая перестала выходить на связь с близкими, в правоохранительные органы поступило 7 июля. По данному факту в региональном управлении СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). "В ходе проведенных следователями, следователями-криминалистами СК России и сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что безвестное исчезновение потерпевшей связано с совершением в отношении нее убийства, к которому причастен ее 22-летний знакомый. В настоящее время фигурант задержан, с ним работает следователь", – сообщили в ведомстве. Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать об аресте молодого человека. По уголовному делу выполняется комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20250623/politsiya-2024966927.html

россия

прокопьевск

кемеровская область

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происшествия, россия, прокопьевск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)