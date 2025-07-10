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В Кузбассе возбудили дело после исчезновения девушки - РИА Новости, 10.07.2025
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14:53 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/kuzbass-2028368849.html
В Кузбассе возбудили дело после исчезновения девушки
В Кузбассе возбудили дело после исчезновения девушки - РИА Новости, 10.07.2025
В Кузбассе возбудили дело после исчезновения девушки
Девятнадцатилетняя девушка пропала в Кузбассе, следователи считают, что к этому причастен ее 22-летний знакомый, возбуждено дело об убийстве, сообщает... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:53:00+03:00
2025-07-10T14:53:00+03:00
происшествия
россия
прокопьевск
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 10 июл – РИА Новости. Девятнадцатилетняя девушка пропала в Кузбассе, следователи считают, что к этому причастен ее 22-летний знакомый, возбуждено дело об убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Сообщение о безвестном исчезновении 19-летней жительницы Прокопьевска, которая перестала выходить на связь с близкими, в правоохранительные органы поступило 7 июля. По данному факту в региональном управлении СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). "В ходе проведенных следователями, следователями-криминалистами СК России и сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что безвестное исчезновение потерпевшей связано с совершением в отношении нее убийства, к которому причастен ее 22-летний знакомый. В настоящее время фигурант задержан, с ним работает следователь", – сообщили в ведомстве. Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать об аресте молодого человека. По уголовному делу выполняется комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
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россия
прокопьевск
кемеровская область
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происшествия, россия, прокопьевск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Прокопьевск, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе возбудили дело после исчезновения девушки

В Кемеровской области возбудили дело об убийстве после пропажи девушки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КЕМЕРОВО, 10 июл – РИА Новости. Девятнадцатилетняя девушка пропала в Кузбассе, следователи считают, что к этому причастен ее 22-летний знакомый, возбуждено дело об убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Сообщение о безвестном исчезновении 19-летней жительницы Прокопьевска, которая перестала выходить на связь с близкими, в правоохранительные органы поступило 7 июля. По данному факту в региональном управлении СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
"В ходе проведенных следователями, следователями-криминалистами СК России и сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что безвестное исчезновение потерпевшей связано с совершением в отношении нее убийства, к которому причастен ее 22-летний знакомый. В настоящее время фигурант задержан, с ним работает следователь", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать об аресте молодого человека.
По уголовному делу выполняется комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияРоссияПрокопьевскКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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