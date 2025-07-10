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Клепиков: белгородские депутаты ввели новые меры поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 10.07.2025
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Белгородская область
 
18:26 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/klepikov-2028425374.html
Клепиков: белгородские депутаты ввели новые меры поддержки бойцов СВО
Клепиков: белгородские депутаты ввели новые меры поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 10.07.2025
Клепиков: белгородские депутаты ввели новые меры поддержки бойцов СВО
Депутаты Белгородской областной Думы обсудили ряд социальных законопроектов, в том числе связанных с мерами поддержки бойцов специальной военной операции и... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:26:00+03:00
2025-07-10T18:26:00+03:00
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
сво
поддержка
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы обсудили ряд социальных законопроектов, в том числе связанных с мерами поддержки бойцов специальной военной операции и членов их семей, сообщил спикер облпарламента Юрий Клепиков. Законопроекты обсудили на заседании Думы, прошедшем в четверг. Одна из поддержанных депутатами инициатив расширила действие закона области, устанавливающего льготы по транспортному налогу для участников СВО и членов их семей. "Так, в случае гибели бойца, числящаяся за ним задолженность будет признана безнадежной к взысканию, и при вступлении в наследство родственникам не придется уплачивать задолженность по транспортному налогу", – написал Клепиков в своем телеграм-канале. Кроме того, внесенные изменения в другой закон Белгородской области распространят его действие в части предоставления земельных участков в собственность гражданам, утратившим жилье в результате обстрелов ВСУ, на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Также депутаты приняли решение о том, что при отнесении граждан к категории малоимущих, из учета доходов исключат ежемесячные соцвыплаты детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в СВО либо при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач в Сирии. Депутаты приняли решение об увеличении размера регионального материнского капитала. По предложению губернатора области Вячеслава Гладкова с 1 января 2026 года он составит 150 тысяч рублей. Кроме того, согласно изменениям в Социальный кодекс региона жители смогут расходовать эти средства на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Депутаты поддержали данную инициативу единогласно. Согласно еще одному принятому законопроекту актуализируются некоторые положения законов области. Это связано с предоставленной мерой соцподдержки многодетным семьям в виде ежегодной компенсации на покупку школьной и спортивной формы детям на весь период обучения в общеобразовательной организации. В региональный закон "О системе защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений в Белгородской области" внесли изменения, направленные на повышение эффективности работы по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних.
https://ria.ru/20250703/belgorod-2026964742.html
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юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума, сво, поддержка
Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума, СВО, поддержка
Клепиков: белгородские депутаты ввели новые меры поддержки бойцов СВО

Клепиков: белгородские депутаты обсудили законопроект о поддержке бойцов СВО

© Фото : Пресс-служба Белгородской областной ДумыПредседатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Пресс-служба Белгородской областной Думы
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы обсудили ряд социальных законопроектов, в том числе связанных с мерами поддержки бойцов специальной военной операции и членов их семей, сообщил спикер облпарламента Юрий Клепиков.
Законопроекты обсудили на заседании Думы, прошедшем в четверг.
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Клепиков: льготы для бойцов СВО планируют расширить в Белогорье
3 июля, 16:01
Одна из поддержанных депутатами инициатив расширила действие закона области, устанавливающего льготы по транспортному налогу для участников СВО и членов их семей.
"Так, в случае гибели бойца, числящаяся за ним задолженность будет признана безнадежной к взысканию, и при вступлении в наследство родственникам не придется уплачивать задолженность по транспортному налогу", – написал Клепиков в своем телеграм-канале.
Кроме того, внесенные изменения в другой закон Белгородской области распространят его действие в части предоставления земельных участков в собственность гражданам, утратившим жилье в результате обстрелов ВСУ, на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Также депутаты приняли решение о том, что при отнесении граждан к категории малоимущих, из учета доходов исключат ежемесячные соцвыплаты детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в СВО либо при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач в Сирии.
Депутаты приняли решение об увеличении размера регионального материнского капитала. По предложению губернатора области Вячеслава Гладкова с 1 января 2026 года он составит 150 тысяч рублей. Кроме того, согласно изменениям в Социальный кодекс региона жители смогут расходовать эти средства на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Депутаты поддержали данную инициативу единогласно.
Согласно еще одному принятому законопроекту актуализируются некоторые положения законов области. Это связано с предоставленной мерой соцподдержки многодетным семьям в виде ежегодной компенсации на покупку школьной и спортивной формы детям на весь период обучения в общеобразовательной организации. В региональный закон "О системе защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений в Белгородской области" внесли изменения, направленные на повышение эффективности работы по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних.
Депутаты Белгородской областной Думы - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Клепиков: облдума расширила меры поддержки жителей Белогорья и бойцов СВО
5 июня, 18:09
 
Белгородская областьЮрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)Белгородская областная ДумаСВОподдержка
 
 
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