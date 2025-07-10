https://ria.ru/20250710/klepikov-2028425374.html

Клепиков: белгородские депутаты ввели новые меры поддержки бойцов СВО

Клепиков: белгородские депутаты ввели новые меры поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 10.07.2025

Клепиков: белгородские депутаты ввели новые меры поддержки бойцов СВО

Депутаты Белгородской областной Думы обсудили ряд социальных законопроектов, в том числе связанных с мерами поддержки бойцов специальной военной операции и... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:26:00+03:00

2025-07-10T18:26:00+03:00

2025-07-10T18:26:00+03:00

белгородская область

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

сво

поддержка

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы обсудили ряд социальных законопроектов, в том числе связанных с мерами поддержки бойцов специальной военной операции и членов их семей, сообщил спикер облпарламента Юрий Клепиков. Законопроекты обсудили на заседании Думы, прошедшем в четверг. Одна из поддержанных депутатами инициатив расширила действие закона области, устанавливающего льготы по транспортному налогу для участников СВО и членов их семей. "Так, в случае гибели бойца, числящаяся за ним задолженность будет признана безнадежной к взысканию, и при вступлении в наследство родственникам не придется уплачивать задолженность по транспортному налогу", – написал Клепиков в своем телеграм-канале. Кроме того, внесенные изменения в другой закон Белгородской области распространят его действие в части предоставления земельных участков в собственность гражданам, утратившим жилье в результате обстрелов ВСУ, на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Также депутаты приняли решение о том, что при отнесении граждан к категории малоимущих, из учета доходов исключат ежемесячные соцвыплаты детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в СВО либо при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач в Сирии. Депутаты приняли решение об увеличении размера регионального материнского капитала. По предложению губернатора области Вячеслава Гладкова с 1 января 2026 года он составит 150 тысяч рублей. Кроме того, согласно изменениям в Социальный кодекс региона жители смогут расходовать эти средства на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Депутаты поддержали данную инициативу единогласно. Согласно еще одному принятому законопроекту актуализируются некоторые положения законов области. Это связано с предоставленной мерой соцподдержки многодетным семьям в виде ежегодной компенсации на покупку школьной и спортивной формы детям на весь период обучения в общеобразовательной организации. В региональный закон "О системе защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений в Белгородской области" внесли изменения, направленные на повышение эффективности работы по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних.

https://ria.ru/20250703/belgorod-2026964742.html

https://ria.ru/20250605/klepikov-2021169353.html

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юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума, сво, поддержка