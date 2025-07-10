https://ria.ru/20250710/klepikov-2028424881.html

Клепиков: белгородские депутаты обсудили изменения в бюджете региона

Клепиков: белгородские депутаты обсудили изменения в бюджете региона - РИА Новости, 10.07.2025

Клепиков: белгородские депутаты обсудили изменения в бюджете региона

Депутаты Белгородской областной Думы обсудили изменения в региональном бюджете: объем доходов на 2025 год вырос на 7,9 миллиарда рублей, расходы – на 8,7... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:22:00+03:00

2025-07-10T18:22:00+03:00

2025-07-10T18:22:00+03:00

белгородская область

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

бюджет

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы обсудили изменения в региональном бюджете: объем доходов на 2025 год вырос на 7,9 миллиарда рублей, расходы – на 8,7 миллиарда рублей, сообщил глава облпарламента Юрий Клепиков. Вопрос вошел в повестку заседания областной Думы, состоявшегося в четверг. Также депутаты обсудили исполнение областного бюджета за 2024 год. "Отмечу, что бюджет прошедшего года, как и планировалось, получил социальную направленность – доля затрат на социальную сферу, в том числе на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт, превысила 67% в общем объеме", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Также среди принятых законов – исполнение бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования и внесение изменений в его бюджет на текущий год. Клепиков рассказал о вступившем в силу Федеральном законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Он подчеркнул, что из-за этого возникла необходимость приведения в соответствие ряда законов области. "Так, в перечень государственных должностей Белгородской области вносится должность главы муниципального (городского) округа, а реестр должностей муниципальной службы дополняется новыми должностями, обеспечивающими полномочия главы", – отметил Клепиков. Помимо этого, рассказал спикер облдумы, закрепляется территориальная организация местного самоуправления, осуществляемая в городских и муниципальных округах региона, а также процедурные нормы избрания первого главы округа и его полномочия по руководству местной администрацией.

https://ria.ru/20250708/belgorod-2027989638.html

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юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума, бюджет