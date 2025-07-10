https://ria.ru/20250710/klepikov-2028424881.html
Клепиков: белгородские депутаты обсудили изменения в бюджете региона
Клепиков: белгородские депутаты обсудили изменения в бюджете региона - РИА Новости, 10.07.2025
Клепиков: белгородские депутаты обсудили изменения в бюджете региона
Депутаты Белгородской областной Думы обсудили изменения в региональном бюджете: объем доходов на 2025 год вырос на 7,9 миллиарда рублей, расходы – на 8,7... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:22:00+03:00
2025-07-10T18:22:00+03:00
2025-07-10T18:22:00+03:00
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
бюджет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028423663_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_27456011359d2956d27117229cb1e4b2.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы обсудили изменения в региональном бюджете: объем доходов на 2025 год вырос на 7,9 миллиарда рублей, расходы – на 8,7 миллиарда рублей, сообщил глава облпарламента Юрий Клепиков. Вопрос вошел в повестку заседания областной Думы, состоявшегося в четверг. Также депутаты обсудили исполнение областного бюджета за 2024 год. "Отмечу, что бюджет прошедшего года, как и планировалось, получил социальную направленность – доля затрат на социальную сферу, в том числе на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт, превысила 67% в общем объеме", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Также среди принятых законов – исполнение бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования и внесение изменений в его бюджет на текущий год. Клепиков рассказал о вступившем в силу Федеральном законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Он подчеркнул, что из-за этого возникла необходимость приведения в соответствие ряда законов области. "Так, в перечень государственных должностей Белгородской области вносится должность главы муниципального (городского) округа, а реестр должностей муниципальной службы дополняется новыми должностями, обеспечивающими полномочия главы", – отметил Клепиков. Помимо этого, рассказал спикер облдумы, закрепляется территориальная организация местного самоуправления, осуществляемая в городских и муниципальных округах региона, а также процедурные нормы избрания первого главы округа и его полномочия по руководству местной администрацией.
https://ria.ru/20250708/belgorod-2027989638.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028423663_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_888c4bd6cc8ba58ba085476d3887ef10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума, бюджет
Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума, Бюджет
Клепиков: белгородские депутаты обсудили изменения в бюджете региона
Клепиков: доходы бюджета Белгородской области увеличились на 7,9 млрд рублей
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы обсудили изменения в региональном бюджете: объем доходов на 2025 год вырос на 7,9 миллиарда рублей, расходы – на 8,7 миллиарда рублей, сообщил глава облпарламента Юрий Клепиков.
Вопрос вошел в повестку заседания областной Думы, состоявшегося в четверг. Также депутаты обсудили исполнение областного бюджета за 2024 год.
"Отмечу, что бюджет прошедшего года, как и планировалось, получил социальную направленность – доля затрат на социальную сферу, в том числе на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт, превысила 67% в общем объеме", – написал в своем телеграм-канале Клепиков.
Также среди принятых законов – исполнение бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования и внесение изменений в его бюджет на текущий год.
Клепиков рассказал о вступившем в силу Федеральном законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Он подчеркнул, что из-за этого возникла необходимость приведения в соответствие ряда законов области.
"Так, в перечень государственных должностей Белгородской области вносится должность главы муниципального (городского) округа, а реестр должностей муниципальной службы дополняется новыми должностями, обеспечивающими полномочия главы", – отметил Клепиков.
Помимо этого, рассказал спикер облдумы, закрепляется территориальная организация местного самоуправления, осуществляемая в городских и муниципальных округах региона, а также процедурные нормы избрания первого главы округа и его полномочия по руководству местной администрацией.