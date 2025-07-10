https://ria.ru/20250710/khinshteyn-2028441053.html
Житель Курска погиб при атаке ВСУ на частный дом
Житель Курска погиб при атаке ВСУ на частный дом - РИА Новости, 11.07.2025
Житель Курска погиб при атаке ВСУ на частный дом
Житель Курска погиб при атаке ВСУ на частный дом, в многоэтажке напротив выбиты окна, на месте работают все оперативные службы, сообщил в четверг врио... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-10T20:01:00+03:00
2025-07-10T20:01:00+03:00
2025-07-11T00:11:00+03:00
курск
вооруженные силы украины
александр хинштейн
курская область
происшествия
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КУРСК, 10 июл - РИА Новости. Житель Курска погиб при атаке ВСУ на частный дом, в многоэтажке напротив выбиты окна, на месте работают все оперативные службы, сообщил в четверг врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Он сообщил, что в результате атаки вражеского БПЛА в Курске загорелся частный дом, который был частично уничтожен огнём, а в соседнем домовладении загорелась пристройка, которую потушили. "К сожалению, в результате атаки на частный дом погиб 73-летний мужчина", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале, выразив соболезнования родным и близким пенсионера.Он добавил, что близким будет оказана необходимая помощь.Кроме того, по словам Хинштейна, в 12-этажном жилом доме напротив на нескольких этажах выбило стекла. На место направлены оперативные службы и и.о. главы Курска.
https://ria.ru/20250710/naemnik-2028409766.html
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курск, вооруженные силы украины, александр хинштейн, курская область, происшествия
Курск, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Курская область, Происшествия
Житель Курска погиб при атаке ВСУ на частный дом
Хинштейн: житель Курска погиб при атаке ВСУ на частный дом