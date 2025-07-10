Пациентка больницы на Камчатке потребовала компенсацию за заражение вирусом
На Камчатке женщина потребовала от онкоцентра компенсацию за заражение гепатитом
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 10 июл - РИА Новости. Женщина на Камчатке требует денежной компенсации за моральный вред после заражения ее вирусным гепатитом в онкоцентре при прохождении томографа с контрастным усилением, сообщает Петропавловск-Камчатский городской суд.
По данным суда, жительница Петропавловск-Камчатского, у которой обнаружили гепатит, уже на протяжении нескольких лет была пациенткой онкодиспансера. В апреле 2024 года ее направили на процедуру компьютерной томографии с введением контрастного вещества, для чего ей были установлены внутривенные катетеры. Позднее у онкобольной был обнаружен вирусный гепатит, которым ранее женщина не болела. Она полагает, что заражение произошло во время процедуры компьютерной томографии.
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"Учитывая то, что при наличии онкологического заболевания заражение вирусным гепатитом для истицы смертельно опасно, она потребовала от медицинского учреждения возмещения морального вреда... Начато рассмотрение дела о возмещении морального вреда", - сообщает суд.
Ранее, в конце декабря 2024 года, Петропавловск-Камчатский городской суд признал онкодиспансер виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (часть1 ст. 6.3 КоАП РФ). Основные нарушения были связаны со стерилизацией, использованием расходных материалов и процедур, которые использовались, в первую очередь, в связи с компьютерной томографией. Работа кабинета компьютерной томографии тогда была приостановлена на 30 суток.
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