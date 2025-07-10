https://ria.ru/20250710/kamchatka-2028295017.html

Пациентка больницы на Камчатке потребовала компенсацию за заражение вирусом

Пациентка больницы на Камчатке потребовала компенсацию за заражение вирусом - РИА Новости, 10.07.2025

Пациентка больницы на Камчатке потребовала компенсацию за заражение вирусом

Женщина на Камчатке требует денежной компенсации за моральный вред после заражения ее вирусным гепатитом в онкоцентре при прохождении томографа с контрастным... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T10:27:00+03:00

2025-07-10T10:27:00+03:00

2025-07-10T10:27:00+03:00

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ХАБАРОВСК, 10 июл - РИА Новости. Женщина на Камчатке требует денежной компенсации за моральный вред после заражения ее вирусным гепатитом в онкоцентре при прохождении томографа с контрастным усилением, сообщает Петропавловск-Камчатский городской суд. По данным суда, жительница Петропавловск-Камчатского, у которой обнаружили гепатит, уже на протяжении нескольких лет была пациенткой онкодиспансера. В апреле 2024 года ее направили на процедуру компьютерной томографии с введением контрастного вещества, для чего ей были установлены внутривенные катетеры. Позднее у онкобольной был обнаружен вирусный гепатит, которым ранее женщина не болела. Она полагает, что заражение произошло во время процедуры компьютерной томографии. "Учитывая то, что при наличии онкологического заболевания заражение вирусным гепатитом для истицы смертельно опасно, она потребовала от медицинского учреждения возмещения морального вреда... Начато рассмотрение дела о возмещении морального вреда", - сообщает суд. Ранее, в конце декабря 2024 года, Петропавловск-Камчатский городской суд признал онкодиспансер виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (часть1 ст. 6.3 КоАП РФ). Основные нарушения были связаны со стерилизацией, использованием расходных материалов и процедур, которые использовались, в первую очередь, в связи с компьютерной томографией. Работа кабинета компьютерной томографии тогда была приостановлена на 30 суток.

https://ria.ru/20230808/nauka-1887933754.html

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происшествия, здоровье - общество, петропавловск-камчатский, камчатка, россия