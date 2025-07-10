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Инвестиции в ИТ-инфраструктуру в Татарстане в 2025 г составят 3,2 млрд руб - РИА Новости, 10.07.2025
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
17:08 10.07.2025 (обновлено: 17:49 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/investitsii-2028403470.html
Инвестиции в ИТ-инфраструктуру в Татарстане в 2025 г составят 3,2 млрд руб
Инвестиции в ИТ-инфраструктуру в Татарстане в 2025 г составят 3,2 млрд руб - РИА Новости, 10.07.2025
Инвестиции в ИТ-инфраструктуру в Татарстане в 2025 г составят 3,2 млрд руб
Объем инвестиций в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Татарстана в 2025 году составит 3,2 миллиарда рублей, что на 200 миллионов рублей больше, чем... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:08:00+03:00
2025-07-10T17:49:00+03:00
технологии
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
айрат хайруллин
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 10 июл – РИА Новости. Объем инвестиций в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Татарстана в 2025 году составит 3,2 миллиарда рублей, что на 200 миллионов рублей больше, чем годом ранее, сообщил замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Альберт Яковлев. "В 2025 году объем инвестиций операторов связи в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Республики Татарстан достигнет 3,2 миллиарда рублей, что на 200 миллионов рублей превышает показатель прошлого года. Эта положительная динамика отражает устойчивый интерес к цифровому развитию нашего региона", - сказал Яковлев на коллегии минцифры республики. Увеличение инвестиционного портфеля, по словам замминистра, позволит ускорить модернизацию существующих сетей и реализовать новые проекты по расширению высокоскоростного интернета, особенно в малых населенных пунктах. Яковлев напомнил, что в Татарстане внедрен эффективный механизм развития инфраструктуры, при котором обращения граждан становятся одним из ключевых факторов формирования инвестиционных планов. Анализ потребностей жителей позволяет точечно направлять ресурсы в те территории, где потребность в улучшении связи наиболее актуальна. За первое полугодие операторами связи установлено и модернизировано 540 базовых станций. Базовые станции установлены в 70 сельских населенных пунктах Татарстана. Еще 89 базовых станций мобильной связи планируется установить во втором полугодии 2025 года. Благодаря этому более 33 тысяч жителей получат качественный мобильный интернет. По информации замминистра, четвертый год республика успешно реализует федеральный проект устранения цифрового неравенства в сельских населенных пунктах Татарстана. Компании "Ростелеком" и "Теле2" обеспечивают мобильной связью и интернетом малочисленные сельские населенные пункты, где проживает от 100 до 500 жителей. "Сегодня Татарстан - регион-лидер в цифровой сфере в стране. Мы достигаем таких результатов благодаря слаженной работе команды, поддержке отраслевых экспертов и, в первую очередь, стратегическому курсу раиса Татарстана Рустама Минниханова, который ставит нам конкретные задачи. Министерство работает в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", что обеспечивает технологический суверенитет и новые возможности для жителей нашего региона", - добавил глава минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.
https://ria.ru/20250522/kibersport-2018376495.html
https://ria.ru/20250623/investitsii-2024827656.html
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технологии, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, айрат хайруллин
Технологии, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Айрат Хайруллин, Республика Татарстан
Инвестиции в ИТ-инфраструктуру в Татарстане в 2025 г составят 3,2 млрд руб

Инвестиции в ИТ-инфраструктуры Татарстана в 2025 году составит 3,2 млрд рублей

© Фото : Unsplash/Hack CapitalРабота IT-компании
Работа IT-компании - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Unsplash/Hack Capital
Работа IT-компании
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КАЗАНЬ, 10 июл – РИА Новости. Объем инвестиций в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Татарстана в 2025 году составит 3,2 миллиарда рублей, что на 200 миллионов рублей больше, чем годом ранее, сообщил замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Альберт Яковлев.
"В 2025 году объем инвестиций операторов связи в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Республики Татарстан достигнет 3,2 миллиарда рублей, что на 200 миллионов рублей превышает показатель прошлого года. Эта положительная динамика отражает устойчивый интерес к цифровому развитию нашего региона", - сказал Яковлев на коллегии минцифры республики.
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Увеличение инвестиционного портфеля, по словам замминистра, позволит ускорить модернизацию существующих сетей и реализовать новые проекты по расширению высокоскоростного интернета, особенно в малых населенных пунктах.
Яковлев напомнил, что в Татарстане внедрен эффективный механизм развития инфраструктуры, при котором обращения граждан становятся одним из ключевых факторов формирования инвестиционных планов. Анализ потребностей жителей позволяет точечно направлять ресурсы в те территории, где потребность в улучшении связи наиболее актуальна.
За первое полугодие операторами связи установлено и модернизировано 540 базовых станций. Базовые станции установлены в 70 сельских населенных пунктах Татарстана. Еще 89 базовых станций мобильной связи планируется установить во втором полугодии 2025 года. Благодаря этому более 33 тысяч жителей получат качественный мобильный интернет.
По информации замминистра, четвертый год республика успешно реализует федеральный проект устранения цифрового неравенства в сельских населенных пунктах Татарстана. Компании "Ростелеком" и "Теле2" обеспечивают мобильной связью и интернетом малочисленные сельские населенные пункты, где проживает от 100 до 500 жителей.
"Сегодня Татарстан - регион-лидер в цифровой сфере в стране. Мы достигаем таких результатов благодаря слаженной работе команды, поддержке отраслевых экспертов и, в первую очередь, стратегическому курсу раиса Татарстана Рустама Минниханова, который ставит нам конкретные задачи. Министерство работает в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", что обеспечивает технологический суверенитет и новые возможности для жителей нашего региона", - добавил глава минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.
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