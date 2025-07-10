https://ria.ru/20250710/ingushetiya-2028444351.html

Власти Ингушетии в 2025 г ожидают хороший урожай зерновых – до 200 тыс тонн

Власти Ингушетии в 2025 г ожидают хороший урожай зерновых – до 200 тыс тонн - РИА Новости, 10.07.2025

Власти Ингушетии в 2025 г ожидают хороший урожай зерновых – до 200 тыс тонн

Ингушетия в этом году планирует собрать до 200 тысяч тонн зерновых, это хороший урожай для республики, особенно после прошлогодней засухи, сообщил глава региона РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T20:27:00+03:00

2025-07-10T20:27:00+03:00

2025-07-10T20:27:00+03:00

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572310523_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_3494800d2fcee53cb08c7b14a5c3c4a6.jpg

НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Ингушетия в этом году планирует собрать до 200 тысяч тонн зерновых, это хороший урожай для республики, особенно после прошлогодней засухи, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "На полях нашей республики активно идет уборочная кампания. Радует, что в этом году она началась вовремя, и мы ожидаем хороший урожай зерновых – около 200 тысяч тонн. Прошлый год из-за засухи был сложным, но сейчас ситуация значительно лучше", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным оценкам, урожайность ячменя составит 30–32 центнера с гектара, а пшеницы – 40–45. "Правительство России поддерживает сельхозпроизводителей, потому что их работа - это гарантия стабильности. Наши аграрии получают необходимую помощь, которую они вкладывают в развитие своего предприятия, и это дает результаты", - отметил глава Ингушетии. Он выразил благодарность министру сельского хозяйства республики Магомету Гагиеву и всем труженикам: комбайнерам, трактористам, механизаторам, агрономам и другим за их добросовестный и ответственный подход к своему делу. "Мы и дальше будем развивать агропромышленный комплекс, улучшать инфраструктуру и внедрять передовые технологии в сельском хозяйстве", - подчеркнул Калиматов.

республика ингушетия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика ингушетия, махмуд-али калиматов, россия