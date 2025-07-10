Рейтинг@Mail.ru
Власти Ингушетии в 2025 г ожидают хороший урожай зерновых – до 200 тыс тонн - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/ingushetiya-2028444351.html
Власти Ингушетии в 2025 г ожидают хороший урожай зерновых – до 200 тыс тонн
Власти Ингушетии в 2025 г ожидают хороший урожай зерновых – до 200 тыс тонн - РИА Новости, 10.07.2025
Власти Ингушетии в 2025 г ожидают хороший урожай зерновых – до 200 тыс тонн
Ингушетия в этом году планирует собрать до 200 тысяч тонн зерновых, это хороший урожай для республики, особенно после прошлогодней засухи, сообщил глава региона РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T20:27:00+03:00
2025-07-10T20:27:00+03:00
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572310523_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_3494800d2fcee53cb08c7b14a5c3c4a6.jpg
НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Ингушетия в этом году планирует собрать до 200 тысяч тонн зерновых, это хороший урожай для республики, особенно после прошлогодней засухи, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "На полях нашей республики активно идет уборочная кампания. Радует, что в этом году она началась вовремя, и мы ожидаем хороший урожай зерновых – около 200 тысяч тонн. Прошлый год из-за засухи был сложным, но сейчас ситуация значительно лучше", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным оценкам, урожайность ячменя составит 30–32 центнера с гектара, а пшеницы – 40–45. "Правительство России поддерживает сельхозпроизводителей, потому что их работа - это гарантия стабильности. Наши аграрии получают необходимую помощь, которую они вкладывают в развитие своего предприятия, и это дает результаты", - отметил глава Ингушетии. Он выразил благодарность министру сельского хозяйства республики Магомету Гагиеву и всем труженикам: комбайнерам, трактористам, механизаторам, агрономам и другим за их добросовестный и ответственный подход к своему делу. "Мы и дальше будем развивать агропромышленный комплекс, улучшать инфраструктуру и внедрять передовые технологии в сельском хозяйстве", - подчеркнул Калиматов.
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572310523_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2cbd2b30cabee3a82f36ee24c21a6c6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика ингушетия, махмуд-али калиматов, россия
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, Россия
Власти Ингушетии в 2025 г ожидают хороший урожай зерновых – до 200 тыс тонн

В Ингушетии в 2025 г ожидают хороший урожай зерновых – до 200 тысяч тонн

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкКолосья ржи
Колосья ржи - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Колосья ржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Ингушетия в этом году планирует собрать до 200 тысяч тонн зерновых, это хороший урожай для республики, особенно после прошлогодней засухи, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"На полях нашей республики активно идет уборочная кампания. Радует, что в этом году она началась вовремя, и мы ожидаем хороший урожай зерновых – около 200 тысяч тонн. Прошлый год из-за засухи был сложным, но сейчас ситуация значительно лучше", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что, по предварительным оценкам, урожайность ячменя составит 30–32 центнера с гектара, а пшеницы – 40–45.
"Правительство России поддерживает сельхозпроизводителей, потому что их работа - это гарантия стабильности. Наши аграрии получают необходимую помощь, которую они вкладывают в развитие своего предприятия, и это дает результаты", - отметил глава Ингушетии.
Он выразил благодарность министру сельского хозяйства республики Магомету Гагиеву и всем труженикам: комбайнерам, трактористам, механизаторам, агрономам и другим за их добросовестный и ответственный подход к своему делу.
"Мы и дальше будем развивать агропромышленный комплекс, улучшать инфраструктуру и внедрять передовые технологии в сельском хозяйстве", - подчеркнул Калиматов.
 
Республика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала