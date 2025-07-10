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Судья по делу Гуцул передумал брать самоотвод - РИА Новости, 10.07.2025
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15:29 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/gutsul-2028378210.html
Судья по делу Гуцул передумал брать самоотвод
Судья по делу Гуцул передумал брать самоотвод - РИА Новости, 10.07.2025
Судья по делу Гуцул передумал брать самоотвод
Судья, рассматривавший дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, сначала заявил о самоотводе, сославшись на письмо Службы информации и безопасности (СИБ), но позже... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:29:00+03:00
2025-07-10T15:29:00+03:00
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КИШИНЕВ, 10 июл — РИА Новости. Судья, рассматривавший дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, сначала заявил о самоотводе, сославшись на письмо Службы информации и безопасности (СИБ), но позже отказался от своих слов и попытался переложить ответственность на адвоката, сообщила РИА Новости защитник Гуцул Наталья Байрам. "В судебном заседании судья заявил, что берет самоотвод, исходя из информации из письма СИБ о наличии определенного давления. Это прозвучало вслух и было зафиксировано в процессе. Однако, когда дело передали другому судье, оказалось, что первый судья утверждает, будто адвокат так сформулировал речь, что ему показалось, что это заявление об отводе", — пояснила Байрам. По ее словам, прокурор в новом судебном составе подтвердил, что адвокат отвод судье не заявлял, а напротив — в начале заседания прямо сказал, что "доверяет уважаемому суду". Тем не менее, судья, ранее заявивший о самоотводе, отказался от него и приостановил процесс. Байрам подчеркнула, что подобные действия судей вызывают вопросы о независимости правосудия и демонстрируют наличие давления на судебную систему. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в республике партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Ранее адвокаты Гуцул запросили отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена. Развитие событий может повлиять на ход судебного процесса и сроки его завершения.️
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Судья по делу Гуцул передумал брать самоотвод

Судья по делу Гуцул передумал брать самоотвод, заявив, что его неверно поняли

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 июл — РИА Новости. Судья, рассматривавший дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, сначала заявил о самоотводе, сославшись на письмо Службы информации и безопасности (СИБ), но позже отказался от своих слов и попытался переложить ответственность на адвоката, сообщила РИА Новости защитник Гуцул Наталья Байрам.
«
"В судебном заседании судья заявил, что берет самоотвод, исходя из информации из письма СИБ о наличии определенного давления. Это прозвучало вслух и было зафиксировано в процессе. Однако, когда дело передали другому судье, оказалось, что первый судья утверждает, будто адвокат так сформулировал речь, что ему показалось, что это заявление об отводе", — пояснила Байрам.
По ее словам, прокурор в новом судебном составе подтвердил, что адвокат отвод судье не заявлял, а напротив — в начале заседания прямо сказал, что "доверяет уважаемому суду". Тем не менее, судья, ранее заявивший о самоотводе, отказался от него и приостановил процесс. Байрам подчеркнула, что подобные действия судей вызывают вопросы о независимости правосудия и демонстрируют наличие давления на судебную систему.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в республике партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Ранее адвокаты Гуцул запросили отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена. Развитие событий может повлиять на ход судебного процесса и сроки его завершения.️
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания районного суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Гуцул заявила, что не уедет из Молдавии
Вчера, 13:08
 
В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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