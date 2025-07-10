https://ria.ru/20250710/gutsul-2028378210.html

Судья по делу Гуцул передумал брать самоотвод

Судья по делу Гуцул передумал брать самоотвод - РИА Новости, 10.07.2025

Судья по делу Гуцул передумал брать самоотвод

Судья, рассматривавший дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, сначала заявил о самоотводе, сославшись на письмо Службы информации и безопасности (СИБ), но позже... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:29:00+03:00

2025-07-10T15:29:00+03:00

2025-07-10T15:29:00+03:00

в мире

гагаузия

молдавия

кишинев

евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028375513_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_157ca240d491f901cb9677669076c6da.jpg

КИШИНЕВ, 10 июл — РИА Новости. Судья, рассматривавший дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, сначала заявил о самоотводе, сославшись на письмо Службы информации и безопасности (СИБ), но позже отказался от своих слов и попытался переложить ответственность на адвоката, сообщила РИА Новости защитник Гуцул Наталья Байрам. "В судебном заседании судья заявил, что берет самоотвод, исходя из информации из письма СИБ о наличии определенного давления. Это прозвучало вслух и было зафиксировано в процессе. Однако, когда дело передали другому судье, оказалось, что первый судья утверждает, будто адвокат так сформулировал речь, что ему показалось, что это заявление об отводе", — пояснила Байрам. По ее словам, прокурор в новом судебном составе подтвердил, что адвокат отвод судье не заявлял, а напротив — в начале заседания прямо сказал, что "доверяет уважаемому суду". Тем не менее, судья, ранее заявивший о самоотводе, отказался от него и приостановил процесс. Байрам подчеркнула, что подобные действия судей вызывают вопросы о независимости правосудия и демонстрируют наличие давления на судебную систему. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в республике партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Ранее адвокаты Гуцул запросили отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена. Развитие событий может повлиять на ход судебного процесса и сроки его завершения.️

https://ria.ru/20250710/gutsul-2028343086.html

гагаузия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул