https://ria.ru/20250710/gosdep-2028450952.html

Госдеп подтвердил, что в ведомстве начинается реорганизация

Госдеп подтвердил, что в ведомстве начинается реорганизация - РИА Новости, 10.07.2025

Госдеп подтвердил, что в ведомстве начинается реорганизация

Во внешнеполитическом ведомстве США начинается реорганизация, подтвердила в четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс на фоне сообщений о... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T21:22:00+03:00

2025-07-10T21:22:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Во внешнеполитическом ведомстве США начинается реорганизация, подтвердила в четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс на фоне сообщений о том, что с завтрашнего дня в госдепе пройдут сокращения."Министерство также проводит историческую реорганизацию, о которой госсекретарь Марко Рубио объявил 22 апреля. Целью реорганизации является более полное соответствие деятельности и программ сотрудников приоритетам внешней политики "Америка прежде всего". Недавнее практически единогласное решение Верховного суда позволяет начать реорганизацию, которая обеспечит развитие министерства в соответствии с актуальными задачами и вернет его к истокам – демократии, ориентированной на результат. План, одобренный министром и разработанный с учетом многочисленных отзывов конгресса и самих сотрудников, начинает внедряться", - заявила она журналистам на брифинге.Ранее портал Semafor сообщил, что госдеп готовится к массовым сокращениям с этой пятницы.

https://ria.ru/20250625/ssha-2025230737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

государственный департамент сша, сша, в мире, марко рубио