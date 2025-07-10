Госдеп подтвердил, что в ведомстве начинается реорганизация
Госдеп подтвердил, что с завтрашнего дня в госдепе начнутся сокращения
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Во внешнеполитическом ведомстве США начинается реорганизация, подтвердила в четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс на фоне сообщений о том, что с завтрашнего дня в госдепе пройдут сокращения.
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"Министерство также проводит историческую реорганизацию, о которой госсекретарь Марко Рубио объявил 22 апреля. Целью реорганизации является более полное соответствие деятельности и программ сотрудников приоритетам внешней политики "Америка прежде всего". Недавнее практически единогласное решение Верховного суда позволяет начать реорганизацию, которая обеспечит развитие министерства в соответствии с актуальными задачами и вернет его к истокам – демократии, ориентированной на результат. План, одобренный министром и разработанный с учетом многочисленных отзывов конгресса и самих сотрудников, начинает внедряться", - заявила она журналистам на брифинге.
Ранее портал Semafor сообщил, что госдеп готовится к массовым сокращениям с этой пятницы.
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25 июня, 01:32