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Госдеп подтвердил, что в ведомстве начинается реорганизация - РИА Новости, 10.07.2025
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21:22 10.07.2025 (обновлено: 21:40 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/gosdep-2028450952.html
Госдеп подтвердил, что в ведомстве начинается реорганизация
Госдеп подтвердил, что в ведомстве начинается реорганизация - РИА Новости, 10.07.2025
Госдеп подтвердил, что в ведомстве начинается реорганизация
Во внешнеполитическом ведомстве США начинается реорганизация, подтвердила в четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс на фоне сообщений о... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T21:22:00+03:00
2025-07-10T21:40:00+03:00
государственный департамент сша
сша
в мире
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Во внешнеполитическом ведомстве США начинается реорганизация, подтвердила в четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс на фоне сообщений о том, что с завтрашнего дня в госдепе пройдут сокращения."Министерство также проводит историческую реорганизацию, о которой госсекретарь Марко Рубио объявил 22 апреля. Целью реорганизации является более полное соответствие деятельности и программ сотрудников приоритетам внешней политики "Америка прежде всего". Недавнее практически единогласное решение Верховного суда позволяет начать реорганизацию, которая обеспечит развитие министерства в соответствии с актуальными задачами и вернет его к истокам – демократии, ориентированной на результат. План, одобренный министром и разработанный с учетом многочисленных отзывов конгресса и самих сотрудников, начинает внедряться", - заявила она журналистам на брифинге.Ранее портал Semafor сообщил, что госдеп готовится к массовым сокращениям с этой пятницы.
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государственный департамент сша, сша, в мире, марко рубио
Государственный департамент США, США, В мире, Марко Рубио
Госдеп подтвердил, что в ведомстве начинается реорганизация

Госдеп подтвердил, что с завтрашнего дня в госдепе начнутся сокращения

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Во внешнеполитическом ведомстве США начинается реорганизация, подтвердила в четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс на фоне сообщений о том, что с завтрашнего дня в госдепе пройдут сокращения.
«
"Министерство также проводит историческую реорганизацию, о которой госсекретарь Марко Рубио объявил 22 апреля. Целью реорганизации является более полное соответствие деятельности и программ сотрудников приоритетам внешней политики "Америка прежде всего". Недавнее практически единогласное решение Верховного суда позволяет начать реорганизацию, которая обеспечит развитие министерства в соответствии с актуальными задачами и вернет его к истокам – демократии, ориентированной на результат. План, одобренный министром и разработанный с учетом многочисленных отзывов конгресса и самих сотрудников, начинает внедряться", - заявила она журналистам на брифинге.
Ранее портал Semafor сообщил, что госдеп готовится к массовым сокращениям с этой пятницы.
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25 июня, 01:32
 
Государственный департамент СШАСШАВ миреМарко Рубио
 
 
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