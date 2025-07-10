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Слуцкий: голосование по вотуму недоверия главе ЕК раскололо парламентариев - РИА Новости, 10.07.2025
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17:30 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/golosovanie-2028412595.html
Слуцкий: голосование по вотуму недоверия главе ЕК раскололо парламентариев
Слуцкий: голосование по вотуму недоверия главе ЕК раскололо парламентариев - РИА Новости, 10.07.2025
Слуцкий: голосование по вотуму недоверия главе ЕК раскололо парламентариев
Голосование в Европарламенте по поводу вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен раскололо европарламентариев, считает глава комитета ГД по... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:30:00+03:00
2025-07-10T17:30:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Голосование в Европарламенте по поводу вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен раскололо европарламентариев, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Депутаты Европейского парламента в четверг отклонили инициированный ранее рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос. "Голосование в Европарламенте по поводу вотума недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен раскололо, по сути, европарламентариев. Поддержку ей оказала лишь половина ЕП, 30% были за отставку фон дер Ляйен", - сказал Слуцкий РИА Новости. Депутат при этом считает, что результаты этого голосования вряд ли повлияют на курс Брюсселя и на российском направлении может только усилиться деструктивная риторика. "Фон дер Ляейн уже возлагает ответственность за вынесение вопроса о недоверии на некие внешние силы, прямо обвиняя проголосовавших за отставку в сотрудничестве с Россией", - заключил он.
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в мире, брюссель, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Еврокомиссия
Слуцкий: голосование по вотуму недоверия главе ЕК раскололо парламентариев

Слуцкий: голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен раскололо парламентариев

© Getty Images / picture alliance/Philipp von DitfurthУрсула фон дер Ляйен на заседании Европейского парламента
Урсула фон дер Ляйен на заседании Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Getty Images / picture alliance/Philipp von Ditfurth
Урсула фон дер Ляйен на заседании Европейского парламента
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Голосование в Европарламенте по поводу вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен раскололо европарламентариев, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Депутаты Европейского парламента в четверг отклонили инициированный ранее рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
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9 июля, 13:37
"Голосование в Европарламенте по поводу вотума недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен раскололо, по сути, европарламентариев. Поддержку ей оказала лишь половина ЕП, 30% были за отставку фон дер Ляйен", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Депутат при этом считает, что результаты этого голосования вряд ли повлияют на курс Брюсселя и на российском направлении может только усилиться деструктивная риторика.
"Фон дер Ляейн уже возлагает ответственность за вынесение вопроса о недоверии на некие внешние силы, прямо обвиняя проголосовавших за отставку в сотрудничестве с Россией", - заключил он.
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