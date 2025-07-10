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"Кардинальное изменение": в ФРГ раскрыли планы Трампа в отношении Украины - РИА Новости, 10.07.2025
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00:48 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/germaniya-2028249929.html
"Кардинальное изменение": в ФРГ раскрыли планы Трампа в отношении Украины
"Кардинальное изменение": в ФРГ раскрыли планы Трампа в отношении Украины - РИА Новости, 10.07.2025
"Кардинальное изменение": в ФРГ раскрыли планы Трампа в отношении Украины
Колебания президента США Дональда Трампа между открытым диалогом и конфронтацией с Россией ставят под вопрос оказание будущей военной помощи Киеву, пишет... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T00:48:00+03:00
2025-07-10T00:48:00+03:00
в мире
киев
сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Колебания президента США Дональда Трампа между открытым диалогом и конфронтацией с Россией ставят под вопрос оказание будущей военной помощи Киеву, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Для украинского народа это означает, что пока Трамп колеблется между конфронтацией и сотрудничеством (с Россией — Прим. Ред.), будущее помощи со стороны США остается неопределенным", — говорится в материале.Как утверждает издание, несмотря на попытки Владимира Зеленского исполнять все указания и прихоти американского лидера, нет никакой гарантии, что Трамп окажет хотя бы малейшую помощь Киеву."Поэтому последние заявления Трампа, скорее всего, будут восприниматься не столько как кардинальное изменение курса политики в отношении Украины, сколько как реакция на текущие военно-политические события", — подчеркивается в материале.Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке отправки боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Тем не менее 7 июля Трамп пообещал передать больше военной помощи Киеву, уточнив, что речь идет в первую очередь об оборонительных средствах. Во вторник он добавил, что уже одобрил соответствующие поставки.Москва не раз предупреждала западные страны, что отправка вооружений на Украину ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250709/tramp-2028235944.html
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в мире, киев, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, politico, нато
В мире, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Politico, НАТО
"Кардинальное изменение": в ФРГ раскрыли планы Трампа в отношении Украины

BZ: нестабильность позиции Трампа ставит под вопрос будущую помощь Киеву

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Колебания президента США Дональда Трампа между открытым диалогом и конфронтацией с Россией ставят под вопрос оказание будущей военной помощи Киеву, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Для украинского народа это означает, что пока Трамп колеблется между конфронтацией и сотрудничеством (с Россией — Прим. Ред.), будущее помощи со стороны США остается неопределенным", — говорится в материале.
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Как утверждает издание, несмотря на попытки Владимира Зеленского исполнять все указания и прихоти американского лидера, нет никакой гарантии, что Трамп окажет хотя бы малейшую помощь Киеву.
"Поэтому последние заявления Трампа, скорее всего, будут восприниматься не столько как кардинальное изменение курса политики в отношении Украины, сколько как реакция на текущие военно-политические события", — подчеркивается в материале.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке отправки боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Тем не менее 7 июля Трамп пообещал передать больше военной помощи Киеву, уточнив, что речь идет в первую очередь об оборонительных средствах. Во вторник он добавил, что уже одобрил соответствующие поставки.
Москва не раз предупреждала западные страны, что отправка вооружений на Украину ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
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В миреКиевСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСергей ЛавровPoliticoНАТО
 
 
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