https://ria.ru/20250710/germaniya-2028249929.html

"Кардинальное изменение": в ФРГ раскрыли планы Трампа в отношении Украины

"Кардинальное изменение": в ФРГ раскрыли планы Трампа в отношении Украины - РИА Новости, 10.07.2025

"Кардинальное изменение": в ФРГ раскрыли планы Трампа в отношении Украины

Колебания президента США Дональда Трампа между открытым диалогом и конфронтацией с Россией ставят под вопрос оказание будущей военной помощи Киеву, пишет... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T00:48:00+03:00

2025-07-10T00:48:00+03:00

2025-07-10T00:48:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Колебания президента США Дональда Трампа между открытым диалогом и конфронтацией с Россией ставят под вопрос оказание будущей военной помощи Киеву, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Для украинского народа это означает, что пока Трамп колеблется между конфронтацией и сотрудничеством (с Россией — Прим. Ред.), будущее помощи со стороны США остается неопределенным", — говорится в материале.Как утверждает издание, несмотря на попытки Владимира Зеленского исполнять все указания и прихоти американского лидера, нет никакой гарантии, что Трамп окажет хотя бы малейшую помощь Киеву."Поэтому последние заявления Трампа, скорее всего, будут восприниматься не столько как кардинальное изменение курса политики в отношении Украины, сколько как реакция на текущие военно-политические события", — подчеркивается в материале.Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке отправки боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Тем не менее 7 июля Трамп пообещал передать больше военной помощи Киеву, уточнив, что речь идет в первую очередь об оборонительных средствах. Во вторник он добавил, что уже одобрил соответствующие поставки.Москва не раз предупреждала западные страны, что отправка вооружений на Украину ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250709/tramp-2028235944.html

https://ria.ru/20250710/pomosch-2028248312.html

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в мире, киев, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, politico, нато