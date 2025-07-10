https://ria.ru/20250710/gelendzhik-2028452043.html

Геленджик вошел в топ-10 направлений по запросам на авиабилеты

Геленджик вошел в топ-10 направлений по запросам на авиабилеты - РИА Новости, 10.07.2025

Геленджик вошел в топ-10 направлений по запросам на авиабилеты

Геленджик уверенно вошёл в десятку самых востребованных направлений среди российских туристов по запросам на авиабилеты после новостей об открытии аэропорта,... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T21:36:00+03:00

2025-07-10T21:36:00+03:00

2025-07-10T21:36:00+03:00

туризм

геленджик

сочи

калининград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Геленджик уверенно вошёл в десятку самых востребованных направлений среди российских туристов по запросам на авиабилеты после новостей об открытии аэропорта, курорт занял седьмое место, рассказали РИА Новости в "Яндекс Путешествиях", основываясь на собственных данных. "По данным "Яндекс Путешествий", Геленджик уверенно вошёл в десятку самых востребованных направлений среди российских туристов по запросам на авиабилеты, наряду с такими городами, как Сочи, Калининград и Санкт-Петербург", - сообщили в сервисе. Там отметили, что в топе по бронированиям авиабилетов на 9 июня Геленджик опережают только Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкала, Минеральные Воды и Новосибирск. С момента официального анонса об открытии аэропорта вырос и поиск отелей в Геленджике на 21% по сравнению с 8 июля, отметили в сервисе. "Вчера, 9 июля, до 16 часов по бронированиям отелей Геленджик был на 8 месте, после объявления об аэропорте он поднялся на 6", - подчеркнули в компании. Как сообщала накануне Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек, было выполнено 324 рейса.

https://ria.ru/20250710/gelendzhik-2028332245.html

https://ria.ru/20250709/aeroflot-2028193848.html

геленджик

сочи

калининград

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

геленджик, сочи, калининград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, новости - туризм, туризм