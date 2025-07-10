Рейтинг@Mail.ru
Геленджик вошел в топ-10 направлений по запросам на авиабилеты - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
21:36 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/gelendzhik-2028452043.html
Геленджик вошел в топ-10 направлений по запросам на авиабилеты
Геленджик вошел в топ-10 направлений по запросам на авиабилеты - РИА Новости, 10.07.2025
Геленджик вошел в топ-10 направлений по запросам на авиабилеты
Геленджик уверенно вошёл в десятку самых востребованных направлений среди российских туристов по запросам на авиабилеты после новостей об открытии аэропорта,... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T21:36:00+03:00
2025-07-10T21:36:00+03:00
туризм
геленджик
сочи
калининград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
новости - туризм
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155329/68/1553296829_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3340bc261ff06eecfe9721cf2de76d8b.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Геленджик уверенно вошёл в десятку самых востребованных направлений среди российских туристов по запросам на авиабилеты после новостей об открытии аэропорта, курорт занял седьмое место, рассказали РИА Новости в "Яндекс Путешествиях", основываясь на собственных данных. "По данным "Яндекс Путешествий", Геленджик уверенно вошёл в десятку самых востребованных направлений среди российских туристов по запросам на авиабилеты, наряду с такими городами, как Сочи, Калининград и Санкт-Петербург", - сообщили в сервисе. Там отметили, что в топе по бронированиям авиабилетов на 9 июня Геленджик опережают только Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкала, Минеральные Воды и Новосибирск. С момента официального анонса об открытии аэропорта вырос и поиск отелей в Геленджике на 21% по сравнению с 8 июля, отметили в сервисе. "Вчера, 9 июля, до 16 часов по бронированиям отелей Геленджик был на 8 месте, после объявления об аэропорте он поднялся на 6", - подчеркнули в компании. Как сообщала накануне Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек, было выполнено 324 рейса.
https://ria.ru/20250710/gelendzhik-2028332245.html
https://ria.ru/20250709/aeroflot-2028193848.html
геленджик
сочи
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155329/68/1553296829_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d3a809a88ceb6f665dfd8614a9a9d43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геленджик, сочи, калининград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, новости - туризм, туризм
Туризм, Геленджик, Сочи, Калининград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот, Новости - Туризм, Туризм
Геленджик вошел в топ-10 направлений по запросам на авиабилеты

Яндекс Путешествия: Геленджик занял седьмое место по запросам на авиабилеты

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Геленджик
Вид на Геленджик - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на Геленджик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Геленджик уверенно вошёл в десятку самых востребованных направлений среди российских туристов по запросам на авиабилеты после новостей об открытии аэропорта, курорт занял седьмое место, рассказали РИА Новости в "Яндекс Путешествиях", основываясь на собственных данных.
«
"По данным "Яндекс Путешествий", Геленджик уверенно вошёл в десятку самых востребованных направлений среди российских туристов по запросам на авиабилеты, наряду с такими городами, как Сочи, Калининград и Санкт-Петербург", - сообщили в сервисе.
Вид на Геленджикскую бухту в Геленджике - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Число поисковых запросов по отелям в Геленджике выросло вдвое
Вчера, 12:28
Там отметили, что в топе по бронированиям авиабилетов на 9 июня Геленджик опережают только Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкала, Минеральные Воды и Новосибирск.
С момента официального анонса об открытии аэропорта вырос и поиск отелей в Геленджике на 21% по сравнению с 8 июля, отметили в сервисе. "Вчера, 9 июля, до 16 часов по бронированиям отелей Геленджик был на 8 месте, после объявления об аэропорте он поднялся на 6", - подчеркнули в компании.
Как сообщала накануне Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек, было выполнено 324 рейса.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Полеты "Аэрофлота" в Геленджик с 25 июля станут ежедневными
9 июля, 17:41
 
ТуризмГеленджикСочиКалининградФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АэрофлотНовости - ТуризмТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала