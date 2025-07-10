Геленджик вошел в топ-10 направлений по запросам на авиабилеты
Яндекс Путешествия: Геленджик занял седьмое место по запросам на авиабилеты
Вид на Геленджик. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Геленджик уверенно вошёл в десятку самых востребованных направлений среди российских туристов по запросам на авиабилеты после новостей об открытии аэропорта, курорт занял седьмое место, рассказали РИА Новости в "Яндекс Путешествиях", основываясь на собственных данных.
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"По данным "Яндекс Путешествий", Геленджик уверенно вошёл в десятку самых востребованных направлений среди российских туристов по запросам на авиабилеты, наряду с такими городами, как Сочи, Калининград и Санкт-Петербург", - сообщили в сервисе.
Там отметили, что в топе по бронированиям авиабилетов на 9 июня Геленджик опережают только Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкала, Минеральные Воды и Новосибирск.
С момента официального анонса об открытии аэропорта вырос и поиск отелей в Геленджике на 21% по сравнению с 8 июля, отметили в сервисе. "Вчера, 9 июля, до 16 часов по бронированиям отелей Геленджик был на 8 месте, после объявления об аэропорте он поднялся на 6", - подчеркнули в компании.
Как сообщала накануне Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.