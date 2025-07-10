https://ria.ru/20250710/gelendzhik-2028367027.html

Главред Avia.ru спрогнозировал пик спроса на рейсы в Геленджик

Главред Avia.ru спрогнозировал пик спроса на рейсы в Геленджик - РИА Новости, 10.07.2025

Главред Avia.ru спрогнозировал пик спроса на рейсы в Геленджик

Рейсы в Геленджик будут востребованы у туристов, но на пик спрос выйдет только к осени, и в целом открытие этого аэропорта не повлияет на общий пассажиропоток... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:44:00+03:00

2025-07-10T14:44:00+03:00

2025-07-10T14:58:00+03:00

туризм

геленджик

россия

илья шатилин

олег пантелеев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

"авиапорт"

аэрофлот

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Рейсы в Геленджик будут востребованы у туристов, но на пик спрос выйдет только к осени, и в целом открытие этого аэропорта не повлияет на общий пассажиропоток российских авиакомпаний, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. "Полеты в Геленджик однозначно будут пользоваться спросом, однако своего пика он сможет достичь только к осени, потому что туристы уже запланировали свои поездки и купили билеты", - сообщил главред российского авиационного портала Avia.ru Network Роман Гусаров. Он добавил, что в случае выполнения двух рейсов туда и обратно в день максимальный пассажиропоток составит 20 тысяч пассажиров. Чтобы добавить хотя бы один процент к общему пассажиропотоку, нужно провозить не менее 1 миллиона человек в месяц. "Пассажиропоток не изменится, просто немного перераспределятся ёмкости", - рассказал основатель портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. "Несмотря на то, что авиакомпании не испытывают проблем с выбором маршрутов для полётов, рейсы в Геленджик будут востребованы со стороны потребителей. Загрузить несколько рейсов в день не составит труда… Возобновление полётов в Геленджик - очень позитивное известие, но само по себе оно не изменит ситуацию в отрасли", - рассказал исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. "Полеты в Геленджик конечно будут пользоваться спросом, думаю, загрузка там будет высокая, как и в среднем по отрасли - 90% и более… Как повлияет на общий пассажиропоток - незначительно, в пределах общей статистики по отрасли это незначительные цифры", - сообщил другой эксперт в авиаотрасли, пожелавший остаться неназванным. Как сообщала в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек, всего за полгода было выполнено 324 рейса.

https://ria.ru/20250710/gelendzhik-2028332245.html

https://ria.ru/20250709/bron-2028210407.html

https://ria.ru/20250709/polet-2028204661.html

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Варвара Скокшина

геленджик, россия, илья шатилин, олег пантелеев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), "авиапорт", аэрофлот, новости - туризм