Главред Avia.ru спрогнозировал пик спроса на рейсы в Геленджик
Главред Avia.ru Гусаров: спрос на авиарейсы в Геленджик достигнет пика к осени
Вид на Геленджик. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Рейсы в Геленджик будут востребованы у туристов, но на пик спрос выйдет только к осени, и в целом открытие этого аэропорта не повлияет на общий пассажиропоток российских авиакомпаний, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
"Полеты в Геленджик однозначно будут пользоваться спросом, однако своего пика он сможет достичь только к осени, потому что туристы уже запланировали свои поездки и купили билеты", - сообщил главред российского авиационного портала Avia.ru Network Роман Гусаров.
Он добавил, что в случае выполнения двух рейсов туда и обратно в день максимальный пассажиропоток составит 20 тысяч пассажиров. Чтобы добавить хотя бы один процент к общему пассажиропотоку, нужно провозить не менее 1 миллиона человек в месяц.
"Пассажиропоток не изменится, просто немного перераспределятся ёмкости", - рассказал основатель портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.
"Несмотря на то, что авиакомпании не испытывают проблем с выбором маршрутов для полётов, рейсы в Геленджик будут востребованы со стороны потребителей. Загрузить несколько рейсов в день не составит труда… Возобновление полётов в Геленджик - очень позитивное известие, но само по себе оно не изменит ситуацию в отрасли", - рассказал исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
"Полеты в Геленджик конечно будут пользоваться спросом, думаю, загрузка там будет высокая, как и в среднем по отрасли - 90% и более… Как повлияет на общий пассажиропоток - незначительно, в пределах общей статистики по отрасли это незначительные цифры", - сообщил другой эксперт в авиаотрасли, пожелавший остаться неназванным.
Как сообщала в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек, всего за полгода было выполнено 324 рейса.
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