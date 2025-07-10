https://ria.ru/20250710/gelendzhik-2028350247.html

Red Wings может запустить рейсы в Геленджик из Москвы, сообщил источник

Red Wings может запустить рейсы в Геленджик из Москвы, сообщил источник - РИА Новости, 10.07.2025

Red Wings может запустить рейсы в Геленджик из Москвы, сообщил источник

Авиакомпания Red Wings прорабатывает открытие рейсов в Геленджик не только из Москвы, но и из регионов, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:30:00+03:00

2025-07-10T13:30:00+03:00

2025-07-10T13:30:00+03:00

геленджик

москва

анапа

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings прорабатывает открытие рейсов в Геленджик не только из Москвы, но и из регионов, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. "Помимо рейсов из Москвы, несколько авиакомпаний планируют летать в Геленджик из регионов. Red Wings, например, прорабатывает эту возможность. У них много прямых рейсов между регионами", – сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что Геленджик – популярное туристическое направление, особенно в летний сезон. Кроме того оттуда просто добраться до соседних курортов, например в Анапу. Это удобнее, чем из Сочи. Как сообщала накануне Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.

https://ria.ru/20250710/gelendzhik-2028332245.html

https://ria.ru/20250709/s7-2028235001.html

геленджик

москва

анапа

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геленджик, москва, анапа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот