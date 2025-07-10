https://ria.ru/20250710/gelendzhik-2028332245.html

Число поисковых запросов по отелям в Геленджике выросло вдвое

Число поисковых запросов по отелям в Геленджике выросло вдвое - РИА Новости, 10.07.2025

Число поисковых запросов по отелям в Геленджике выросло вдвое

Число поисковых запросов на размещение в Геленджике на фоне новостей об открытии аэропорта за 9 июля выросло вдвое по сравнению с предыдущим днем, а число... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:28:00+03:00

2025-07-10T12:28:00+03:00

2025-07-10T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Число поисковых запросов на размещение в Геленджике на фоне новостей об открытии аэропорта за 9 июля выросло вдвое по сравнению с предыдущим днем, а число бронирований - на 14%, сообщили РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок". Как сообщила в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля. "По данным сервиса, число поисковых запросов размещения в Геленджике за вчерашний день (9 июля) выросло в два раза относительно 8 июля – очевидно, что новость об открытии авиасообщения вызвала интерес. Динамика по дню менее выраженная, но тоже растущая – число бронирований, совершенных за день, увеличилось на 14% к предыдущему дню", - сообщили в "Островке". В компании ожидают, что в ближайшие недели спрос на это направление продолжит расти. В свою очередь в сервисе путешествуй "Туту" сравнили количество запросов на бронирование за 11-17 июля и 18-24 июля и выяснили, что спрос на отели в Геленджике в этот период вырос на 29%. "Увеличилась и продолжительность отдыха: путешественники стали бронировать жильё в среднем на 8 ночей против 5 ночей неделей ранее", - отметили в сервисе. Аэропорт Геленджика в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов по этому направлению подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД, отмечала Росавиация. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.

https://ria.ru/20250709/s7-2028235001.html

https://ria.ru/20250709/aeroport-2028207928.html

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новости - туризм, геленджик, юг, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот