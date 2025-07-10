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Гарбузов: резидент столичной ОЭЗ показал беспилотник-амфибию на "Иннопроме" - РИА Новости, 10.07.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:00 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/garbuzov-2028335496.html
Гарбузов: резидент столичной ОЭЗ показал беспилотник-амфибию на "Иннопроме"
Гарбузов: резидент столичной ОЭЗ показал беспилотник-амфибию на "Иннопроме" - РИА Новости, 10.07.2025
Гарбузов: резидент столичной ОЭЗ показал беспилотник-амфибию на "Иннопроме"
Столичное АО "ЦАРС" показало макет беспилотника-амфибии на выставке "Иннопром", проходящей в Екатеринбурге, компания является резидентом особой экономической... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:00:00+03:00
2025-07-10T13:00:00+03:00
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Столичное АО "ЦАРС" показало макет беспилотника-амфибии на выставке "Иннопром", проходящей в Екатеринбурге, компания является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва", заявил министр московского правительства, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."ОЭЗ “Технополис Москва” – драйвер развития высокотехнологичной промышленности. Здесь работают ведущие предприятия в отрасли машиностроения, микроэлектроники и фотоники, фармацевтики, а также беспилотных авиационных технологий, которые регулярно разрабатывают новые технологии", – рассказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП. По словам министра, компания расположила свое производство в индустриальном парке "Руднево". Гарбузов отметил, что у проекта модульная конструкция. Аппарат может садиться на воду и перевозить грузы весом до 700 килограммов. Также беспилотник сможет отправлять товары объемом 5,5 кубометра в российские регионы, где нет аэродромов.Беспилотную авиасистему будут использовать для обследования и сбора данных с земли, воды и ледовой поверхности. Также устройство могут применять для поисковых работ.Как подчеркнул гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, сейчас проводятся опытно-конструкторские работы с системой. Он подчеркнул, что благодаря конструкции устройство можно будет использовать при плохой погоде.Ранее заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что компании из Москвы, занимающиеся производством автомобилей и электротранспорта, показали передовые разработки на стенде правительства столицы на "Иннопроме".
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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Гарбузов: резидент столичной ОЭЗ показал беспилотник-амфибию на "Иннопроме"

Гарбузов: проект беспилотника-амфибии столичной компании показали на "Иннопроме"

© Фото : Пресс-служба ДИППБеспилотник-амфибия, представленный на выставке "Иннопром"
Беспилотник-амфибия, представленный на выставке Иннопром - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Столичное АО "ЦАРС" показало макет беспилотника-амфибии на выставке "Иннопром", проходящей в Екатеринбурге, компания является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва", заявил министр московского правительства, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"ОЭЗ “Технополис Москва” – драйвер развития высокотехнологичной промышленности. Здесь работают ведущие предприятия в отрасли машиностроения, микроэлектроники и фотоники, фармацевтики, а также беспилотных авиационных технологий, которые регулярно разрабатывают новые технологии", – рассказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
По словам министра, компания расположила свое производство в индустриальном парке "Руднево". Гарбузов отметил, что у проекта модульная конструкция. Аппарат может садиться на воду и перевозить грузы весом до 700 килограммов. Также беспилотник сможет отправлять товары объемом 5,5 кубометра в российские регионы, где нет аэродромов.
Беспилотную авиасистему будут использовать для обследования и сбора данных с земли, воды и ледовой поверхности. Также устройство могут применять для поисковых работ.
Как подчеркнул гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, сейчас проводятся опытно-конструкторские работы с системой. Он подчеркнул, что благодаря конструкции устройство можно будет использовать при плохой погоде.
Ранее заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что компании из Москвы, занимающиеся производством автомобилей и электротранспорта, показали передовые разработки на стенде правительства столицы на "Иннопроме".
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовПоддержка бизнеса
 
 
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