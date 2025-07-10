https://ria.ru/20250710/garbuzov-2028335496.html

Гарбузов: резидент столичной ОЭЗ показал беспилотник-амфибию на "Иннопроме"

Гарбузов: резидент столичной ОЭЗ показал беспилотник-амфибию на "Иннопроме" - РИА Новости, 10.07.2025

Гарбузов: резидент столичной ОЭЗ показал беспилотник-амфибию на "Иннопроме"

Столичное АО "ЦАРС" показало макет беспилотника-амфибии на выставке "Иннопром", проходящей в Екатеринбурге, компания является резидентом особой экономической... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:00:00+03:00

2025-07-10T13:00:00+03:00

2025-07-10T13:00:00+03:00

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028334252_0:77:3000:1765_1920x0_80_0_0_c54a669fd65b1a40def5cc00ecf8eb36.jpg

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Столичное АО "ЦАРС" показало макет беспилотника-амфибии на выставке "Иннопром", проходящей в Екатеринбурге, компания является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва", заявил министр московского правительства, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."ОЭЗ “Технополис Москва” – драйвер развития высокотехнологичной промышленности. Здесь работают ведущие предприятия в отрасли машиностроения, микроэлектроники и фотоники, фармацевтики, а также беспилотных авиационных технологий, которые регулярно разрабатывают новые технологии", – рассказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП. По словам министра, компания расположила свое производство в индустриальном парке "Руднево". Гарбузов отметил, что у проекта модульная конструкция. Аппарат может садиться на воду и перевозить грузы весом до 700 килограммов. Также беспилотник сможет отправлять товары объемом 5,5 кубометра в российские регионы, где нет аэродромов.Беспилотную авиасистему будут использовать для обследования и сбора данных с земли, воды и ледовой поверхности. Также устройство могут применять для поисковых работ.Как подчеркнул гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, сейчас проводятся опытно-конструкторские работы с системой. Он подчеркнул, что благодаря конструкции устройство можно будет использовать при плохой погоде.Ранее заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что компании из Москвы, занимающиеся производством автомобилей и электротранспорта, показали передовые разработки на стенде правительства столицы на "Иннопроме".

https://ria.ru/20250710/liksutov-2028288961.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса