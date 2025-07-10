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Суд оправдал журналистку, заявившую, что супруга Макрона родилась мужчиной
Суд оправдал журналистку, заявившую, что супруга Макрона родилась мужчиной - РИА Новости, 10.07.2025
Суд оправдал журналистку, заявившую, что супруга Макрона родилась мужчиной
Апелляционный суд Парижа оправдал Наташу Рей, осужденную за заявления о том, что жена президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, сообщил адвокат... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:27:00+03:00
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ПАРИЖ, 10 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Парижа оправдал Наташу Рей, осужденную за заявления о том, что жена президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, сообщил адвокат журналистки Франсуа Данглеан."Победа Наташи Рей против Брижит и Жан-Мишеля Тронье: апелляционный суд оправдал Наташу Рей", — написал он в соцсети X.Теперь журналистка собирается подать иск против самой супруги президента с обвинением в мошенничестве.По информации France Press, суд оправдал и другую фигурантку дела — Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рей.В сентябре прошлого года обеих женщин признали виновными в клевете и приговорили к штрафам в 13,5 тысячи евро. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор.Наташа Рей, называющая себя независимой журналисткой, выступила с обвинениями в адрес первой леди в декабре 2021 года. Она заявила, что уже несколько лет ведет расследование и уверена, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной и его звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.В марте 2024-го Макрон впервые публично прокомментировал слухи о том, что его жена якобы родилась мужчиной. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это ложная информация. Он признался, что эти слухи вызывали у него гнев, и подчеркнул, что женщины вынуждены бороться с подобной клеветой от людей с предубеждениями.
https://ria.ru/20250124/makron-1995233969.html
https://ria.ru/20250206/makron-1997571224.html
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в мире, париж, франция, сша, брижит макрон
В мире, Париж, Франция, США, Брижит Макрон
Суд оправдал журналистку, заявившую, что супруга Макрона родилась мужчиной
Суд оправдал журналистку, заявившую, что жена Макрона Брижит родилась мужчиной
ПАРИЖ, 10 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Парижа оправдал Наташу Рей, осужденную за заявления о том, что жена президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, сообщил адвокат журналистки Франсуа Данглеан.
"Победа Наташи Рей против Брижит и Жан-Мишеля Тронье
: апелляционный суд оправдал Наташу Рей", — написал он в соцсети X
.
Теперь журналистка собирается подать иск против самой супруги президента с обвинением в мошенничестве.
По информации France Press, суд оправдал и другую фигурантку дела — Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рей.
В сентябре прошлого года обеих женщин признали виновными в клевете и приговорили к штрафам в 13,5 тысячи евро. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор.
Наташа Рей, называющая себя независимой журналисткой, выступила с обвинениями в адрес первой леди в декабре 2021 года. Она заявила, что уже несколько лет ведет расследование и уверена, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной и его звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В марте 2024-го Макрон впервые публично прокомментировал слухи о том, что его жена якобы родилась мужчиной. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это ложная информация. Он признался, что эти слухи вызывали у него гнев, и подчеркнул, что женщины вынуждены бороться с подобной клеветой от людей с предубеждениями.