Рейтинг@Mail.ru
Суд оправдал журналистку, заявившую, что супруга Макрона родилась мужчиной - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 10.07.2025 (обновлено: 19:09 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/frantsiya-2028410407.html
Суд оправдал журналистку, заявившую, что супруга Макрона родилась мужчиной
Суд оправдал журналистку, заявившую, что супруга Макрона родилась мужчиной - РИА Новости, 10.07.2025
Суд оправдал журналистку, заявившую, что супруга Макрона родилась мужчиной
Апелляционный суд Парижа оправдал Наташу Рей, осужденную за заявления о том, что жена президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, сообщил адвокат... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:27:00+03:00
2025-07-10T19:09:00+03:00
в мире
париж
франция
сша
брижит макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149989/77/1499897700_0:81:2182:1309_1920x0_80_0_0_7400f5a8bb9aed39879752226ec2486b.jpg
ПАРИЖ, 10 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Парижа оправдал Наташу Рей, осужденную за заявления о том, что жена президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, сообщил адвокат журналистки Франсуа Данглеан."Победа Наташи Рей против Брижит и Жан-Мишеля Тронье: апелляционный суд оправдал Наташу Рей", — написал он в соцсети X.Теперь журналистка собирается подать иск против самой супруги президента с обвинением в мошенничестве.По информации France Press, суд оправдал и другую фигурантку дела — Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рей.В сентябре прошлого года обеих женщин признали виновными в клевете и приговорили к штрафам в 13,5 тысячи евро. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор.Наташа Рей, называющая себя независимой журналисткой, выступила с обвинениями в адрес первой леди в декабре 2021 года. Она заявила, что уже несколько лет ведет расследование и уверена, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной и его звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.В марте 2024-го Макрон впервые публично прокомментировал слухи о том, что его жена якобы родилась мужчиной. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это ложная информация. Он признался, что эти слухи вызывали у него гнев, и подчеркнул, что женщины вынуждены бороться с подобной клеветой от людей с предубеждениями.
https://ria.ru/20250124/makron-1995233969.html
https://ria.ru/20250206/makron-1997571224.html
https://ria.ru/20250708/supruga-2027941420.html
париж
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149989/77/1499897700_50:0:1990:1455_1920x0_80_0_0_643ae007bc88a531bef72018bac36c7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, франция, сша, брижит макрон
В мире, Париж, Франция, США, Брижит Макрон
Суд оправдал журналистку, заявившую, что супруга Макрона родилась мужчиной

Суд оправдал журналистку, заявившую, что жена Макрона Брижит родилась мужчиной

© AP Photo / Pool/ Thibault CamusПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Pool/ Thibault Camus
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 10 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Парижа оправдал Наташу Рей, осужденную за заявления о том, что жена президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, сообщил адвокат журналистки Франсуа Данглеан.
"Победа Наташи Рей против Брижит и Жан-Мишеля Тронье: апелляционный суд оправдал Наташу Рей", — написал он в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Макрон в ярости: охота на тайны сексуальной жизни президента продолжается
24 января, 08:00
Теперь журналистка собирается подать иск против самой супруги президента с обвинением в мошенничестве.
По информации France Press, суд оправдал и другую фигурантку дела — Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рей.
В сентябре прошлого года обеих женщин признали виновными в клевете и приговорили к штрафам в 13,5 тысячи евро. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор.
Брижит и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
"Та роковая ночь". Макрон перестал отрицать, что женат на мужчине
6 февраля, 08:00
Наташа Рей, называющая себя независимой журналисткой, выступила с обвинениями в адрес первой леди в декабре 2021 года. Она заявила, что уже несколько лет ведет расследование и уверена, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной и его звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В марте 2024-го Макрон впервые публично прокомментировал слухи о том, что его жена якобы родилась мужчиной. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это ложная информация. Он признался, что эти слухи вызывали у него гнев, и подчеркнул, что женщины вынуждены бороться с подобной клеветой от людей с предубеждениями.
Брижит Макрон не подала руку мужу - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Брижит Макрон вновь публично унизила супруга
8 июля, 15:50
 
В миреПарижФранцияСШАБрижит Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала