https://ria.ru/20250710/frantsiya-2028410407.html

Суд оправдал журналистку, заявившую, что супруга Макрона родилась мужчиной

Суд оправдал журналистку, заявившую, что супруга Макрона родилась мужчиной - РИА Новости, 10.07.2025

Суд оправдал журналистку, заявившую, что супруга Макрона родилась мужчиной

Апелляционный суд Парижа оправдал Наташу Рей, осужденную за заявления о том, что жена президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, сообщил адвокат... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:27:00+03:00

2025-07-10T17:27:00+03:00

2025-07-10T19:09:00+03:00

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ПАРИЖ, 10 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Парижа оправдал Наташу Рей, осужденную за заявления о том, что жена президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, сообщил адвокат журналистки Франсуа Данглеан."Победа Наташи Рей против Брижит и Жан-Мишеля Тронье: апелляционный суд оправдал Наташу Рей", — написал он в соцсети X.Теперь журналистка собирается подать иск против самой супруги президента с обвинением в мошенничестве.По информации France Press, суд оправдал и другую фигурантку дела — Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рей.В сентябре прошлого года обеих женщин признали виновными в клевете и приговорили к штрафам в 13,5 тысячи евро. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор.Наташа Рей, называющая себя независимой журналисткой, выступила с обвинениями в адрес первой леди в декабре 2021 года. Она заявила, что уже несколько лет ведет расследование и уверена, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной и его звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.В марте 2024-го Макрон впервые публично прокомментировал слухи о том, что его жена якобы родилась мужчиной. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это ложная информация. Он признался, что эти слухи вызывали у него гнев, и подчеркнул, что женщины вынуждены бороться с подобной клеветой от людей с предубеждениями.

https://ria.ru/20250124/makron-1995233969.html

https://ria.ru/20250206/makron-1997571224.html

https://ria.ru/20250708/supruga-2027941420.html

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в мире, париж, франция, сша, брижит макрон