МИД Финляндии не убрал с сайта инструкции для воюющих за ВСУ наемников
МИД Финляндии не убрал с сайта инструкции для пополнивших ряды ВСУ наемников
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Инструкции для финских граждан, которые решили пополнить ряды ВСУ в качестве наемников и воевать за киевский режим, уже почти полгода находятся на официальном сайте МИД Финляндии, выяснило РИА Новости.
Публикация была сделана в феврале этого года. Инструкции озаглавлены как "Информация для добровольцев". "Добровольцами" финские власти называют наемников, которые участвуют в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Ведомство отмечало, что не поощряет и не рекомендует поездки "добровольцами" на Украину, но подчеркивало, что такая деятельность не запрещена финским законодательством.
В опубликованных инструкциях МИД предупреждал граждан, что Финляндия не будет помогать получившим на Украине ранения наемникам ни в эвакуации, ни в лечении, а досрочно разорвать контракт с ВСУ "практически невозможно".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что "надо быть абсолютно бессовестными в отношении своих собственных граждан, чтобы такое публиковать", а также отметила, что кроме ненависти к своим гражданам авторы документа ничем и не руководствовались.
Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен назвал данные инструкции для наемников "русофобским угаром" и посоветовал "финнам создавать ТЦК (так на Украине называют военкоматы - ред.), чтобы уже, как говорится, ловили и, просто как мясо, отправляли туда, раз такие ненормальные".
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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