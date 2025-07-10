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СМИ: в ЕС хотят держать в тайне план по отказу от российских энергоресурсов - РИА Новости, 10.07.2025
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17:56 10.07.2025 (обновлено: 18:28 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/es-2028419190.html
СМИ: в ЕС хотят держать в тайне план по отказу от российских энергоресурсов
СМИ: в ЕС хотят держать в тайне план по отказу от российских энергоресурсов - РИА Новости, 10.07.2025
СМИ: в ЕС хотят держать в тайне план по отказу от российских энергоресурсов
Страны Евросоюза хотят, чтобы их планы по отказу от российских энергоресурсов оставались тайной, передает агентство Reuters. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:56:00+03:00
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россия
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Страны Евросоюза хотят, чтобы их планы по отказу от российских энергоресурсов оставались тайной, передает агентство Reuters. "Правительства Европейского союза хотят, чтобы Брюссель держал в секрете, как они планируют постепенно отказаться от использования российской нефти и газа к концу 2027 года", — говорится в публикации со ссылкой на внутренний документ ЕС.По информации агентства, дипломаты европейских стран обсудят документ на следующей неделе. Планы ЕС по российским энергоносителямВ начале мая Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:Москва считает, что Запад совершает огромную ошибку, отказываясь от покупки ее углеводородов. Он попадет в еще более сильную зависимость от высоких цен и все равно продолжит покупать российские нефть и газ через посредников.
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россия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
СМИ: в ЕС хотят держать в тайне план по отказу от российских энергоресурсов

Reuters: ЕС хочет держать в секрете планы по отказу от российских энергоресурсов

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Страны Евросоюза хотят, чтобы их планы по отказу от российских энергоресурсов оставались тайной, передает агентство Reuters.
"Правительства Европейского союза хотят, чтобы Брюссель держал в секрете, как они планируют постепенно отказаться от использования российской нефти и газа к концу 2027 года", — говорится в публикации со ссылкой на внутренний документ ЕС.
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По информации агентства, дипломаты европейских стран обсудят документ на следующей неделе.

Планы ЕС по российским энергоносителям

В начале мая Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:
  • речь идет о газе, нефти и атомном топливе;
  • до конца года предлагается ввести запрет на импорт по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым сделкам;
  • запрет также может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, поставляемых из России по долгосрочным контрактам;
  • он должен вступить в силу не позднее конца 2027 года;
  • утверждается, что такие меры разработаны для "сохранения безопасности поставок энергоносителей в Евросоюз и ограничения любого влияния на цены и рынки".
Москва считает, что Запад совершает огромную ошибку, отказываясь от покупки ее углеводородов. Он попадет в еще более сильную зависимость от высоких цен и все равно продолжит покупать российские нефть и газ через посредников.
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