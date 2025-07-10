https://ria.ru/20250710/es-2028419190.html

СМИ: в ЕС хотят держать в тайне план по отказу от российских энергоресурсов

СМИ: в ЕС хотят держать в тайне план по отказу от российских энергоресурсов - РИА Новости, 10.07.2025

СМИ: в ЕС хотят держать в тайне план по отказу от российских энергоресурсов

Страны Евросоюза хотят, чтобы их планы по отказу от российских энергоресурсов оставались тайной, передает агентство Reuters. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:56:00+03:00

2025-07-10T17:56:00+03:00

2025-07-10T18:28:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Страны Евросоюза хотят, чтобы их планы по отказу от российских энергоресурсов оставались тайной, передает агентство Reuters. "Правительства Европейского союза хотят, чтобы Брюссель держал в секрете, как они планируют постепенно отказаться от использования российской нефти и газа к концу 2027 года", — говорится в публикации со ссылкой на внутренний документ ЕС.По информации агентства, дипломаты европейских стран обсудят документ на следующей неделе. Планы ЕС по российским энергоносителямВ начале мая Еврокомиссия опубликовала план по полному отказу от российских энергоносителей:Москва считает, что Запад совершает огромную ошибку, отказываясь от покупки ее углеводородов. Он попадет в еще более сильную зависимость от высоких цен и все равно продолжит покупать российские нефть и газ через посредников.

https://ria.ru/20250703/energoresursy-2026870142.html

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россия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, в мире