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В Совфеде предложили запретить движение электросамокатов на улицах Москвы - РИА Новости, 10.07.2025
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01:08 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/elektrosamokaty-2028251048.html
В Совфеде предложили запретить движение электросамокатов на улицах Москвы
В Совфеде предложили запретить движение электросамокатов на улицах Москвы - РИА Новости, 10.07.2025
В Совфеде предложили запретить движение электросамокатов на улицах Москвы
Сенатор Артём Шейкин обратился в Департамент транспорта Москвы с просьбой рассмотреть возможность ограничения скорости или полного запрета движения... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T01:08:00+03:00
2025-07-10T01:08:00+03:00
общество
москва
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сенатор Артём Шейкин обратился в Департамент транспорта Москвы с просьбой рассмотреть возможность ограничения скорости или полного запрета движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на узких тротуарах и оживленных улицах столицы, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным использовать ширину тротуара менее двух-трех метров в качестве критерия для введения запрета на движение СИМ и установить на соответствующих улицах города Москвы специальные знаки, запрещающие их использование. В связи с этим прошу Вас выразить позицию правительства Москвы относительно перспективы ограничения скорости или полного запрета движения средств индивидуальной мобильности по всем тротуарам шириной менее двух-трех метров, а также по улицам, где зафиксирован существенный пешеходный трафик", - написал Шейкин в обращении на имя заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта столицы Максима Ликсутова. Как отметил сенатор в обращении, подобные меры помогут "обезопасить пешеходов и снизить вероятность столкновений". По его словам, особое беспокойство вызывает ситуация с курьерами на электровелосипедах, которые "часто двигаются по тротуарам, не спешиваясь в местах большого скопления людей, что повышает риск аварийных ситуаций и создает дополнительные трудности для пешеходов". "Узкие тротуары шириной менее трех метров объективно не способны безопасно размещать и пешеходов, и пользователей СИМ одновременно, что создаёт предпосылки для травматизма, конфликтных ситуаций и затрудняет проход, особенно в часы пик. Кроме того, пользователи СИМ, движущиеся по таким тротуарам, могут представлять угрозу для жизни и здоровья граждан, а также значительные неудобства для родителей с колясками, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями передвижения", - добавил парламентарий. В беседе с РИА Новости Шейкин подчеркнул, что в последнее время электросамокаты стали еще одним массовым и бесконтрольным видом средств индивидуальной мобильности. По его мнению, особенное беспокойство вызывают "пользователи арендованных самокатов, которые нередко игнорируют правила движения и носятся по тротуарам с чрезмерной скоростью, создавая угрозу для пешеходов". "Подобные случаи всё чаще становятся причиной конфликтов, травм и жалоб от горожан, особенно в местах с интенсивным пешеходным потоком", - резюмировал политик.
https://ria.ru/20250702/peterburg-2026813763.html
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общество, москва, максим ликсутов
Общество, Москва, Максим Ликсутов
В Совфеде предложили запретить движение электросамокатов на улицах Москвы

Шейкин предложил запретить движение электросамокатов на оживленных улицах Москвы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДевушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького в Москве
Девушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Девушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сенатор Артём Шейкин обратился в Департамент транспорта Москвы с просьбой рассмотреть возможность ограничения скорости или полного запрета движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на узких тротуарах и оживленных улицах столицы, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным использовать ширину тротуара менее двух-трех метров в качестве критерия для введения запрета на движение СИМ и установить на соответствующих улицах города Москвы специальные знаки, запрещающие их использование. В связи с этим прошу Вас выразить позицию правительства Москвы относительно перспективы ограничения скорости или полного запрета движения средств индивидуальной мобильности по всем тротуарам шириной менее двух-трех метров, а также по улицам, где зафиксирован существенный пешеходный трафик", - написал Шейкин в обращении на имя заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта столицы Максима Ликсутова.
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Как отметил сенатор в обращении, подобные меры помогут "обезопасить пешеходов и снизить вероятность столкновений". По его словам, особое беспокойство вызывает ситуация с курьерами на электровелосипедах, которые "часто двигаются по тротуарам, не спешиваясь в местах большого скопления людей, что повышает риск аварийных ситуаций и создает дополнительные трудности для пешеходов".
"Узкие тротуары шириной менее трех метров объективно не способны безопасно размещать и пешеходов, и пользователей СИМ одновременно, что создаёт предпосылки для травматизма, конфликтных ситуаций и затрудняет проход, особенно в часы пик. Кроме того, пользователи СИМ, движущиеся по таким тротуарам, могут представлять угрозу для жизни и здоровья граждан, а также значительные неудобства для родителей с колясками, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями передвижения", - добавил парламентарий.
В беседе с РИА Новости Шейкин подчеркнул, что в последнее время электросамокаты стали еще одним массовым и бесконтрольным видом средств индивидуальной мобильности. По его мнению, особенное беспокойство вызывают "пользователи арендованных самокатов, которые нередко игнорируют правила движения и носятся по тротуарам с чрезмерной скоростью, создавая угрозу для пешеходов".
"Подобные случаи всё чаще становятся причиной конфликтов, травм и жалоб от горожан, особенно в местах с интенсивным пешеходным потоком", - резюмировал политик.
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