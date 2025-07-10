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Экспортная регата "На каблуках" прошла в Новосибирске - РИА Новости, 10.07.2025
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11:49 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/eksport-2028320786.html
Экспортная регата "На каблуках" прошла в Новосибирске
Экспортная регата "На каблуках" прошла в Новосибирске - РИА Новости, 10.07.2025
Экспортная регата "На каблуках" прошла в Новосибирске
Экспортная регата "На каблуках" - уникальный проект для профессионального роста женщин-экспортеров, где участницы осваивали переговорные техники и тонкости... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:49:00+03:00
2025-07-10T11:49:00+03:00
экономика
россия
технологии
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Экспортная регата "На каблуках" - уникальный проект для профессионального роста женщин-экспортеров, где участницы осваивали переговорные техники и тонкости управления командой и сразу же применяли знания на практике - в условиях настоящей парусной гонки, прошедшей под национальным брендом "Сделано в России", состоялась 9 июля в Новосибирске, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Мероприятие организовал Центр поддержки экспорта на базе центра "Мой бизнес" Новосибирской области при методическом сопровождении Российского экспортного центра в рамках развития межрегиональной кооперации экспортеров", - говорится в сообщении.Более 100 участниц из Новосибирской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края собрались, чтобы усилить свои экспортные компетенции, обменяться опытом и найти новые пути выхода на глобальные рынки."Развитие женской предпринимательской повестки - это не просто тренд, а мощный драйвер экономики. Женщины-экспортеры демонстрируют гибкость, креативность и умение выстраивать долгосрочные партнерские отношения. Наша задача - дать им инструменты, поддержку и уверенность для выхода на международные рынки", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Все элементы программы были нацелены на получение конкретных навыков, которые предпринимательницы смогут сразу применить в своей экспортной деятельности. В практических тренингах они отработали стратегии ведения сложных переговоров с иностранными партнерами, а также узнали о способах создания баланса между бизнесом и личной жизнью.Программой также был предусмотрен показ мод, на котором локальные дизайнеры представили коллекции, сочетающие традиционные мотивы и современные тренды, доказав, что сибирская мода конкурентоспособна на глобальном уровне.Кульминацией события стала регата, где участницы на практике отработали лидерские качества, стратегическое мышление и командную работу. Гонка прошла под парусом национального бренда "Сделано в России", который продвигает Российский экспортный центр. Программа продвижения "Сделано в России" поддерживает экспортно ориентированные компании, предлагая им уникальные возможности для усиления позиций на внешних рынках. Узнать больше о "Сделано в России" можно на официальном сайте."Парусная гонка стала уникальным тренажером для отработки ключевых бизнес-навыков. Управление яхтой требует тех же качеств, что и ведение экспортной деятельности: анализа обстановки, быстрого принятия решений и координации команды. Это идеальная среда для оттачивания компетенций, критически важных в международном бизнесе", - подчеркнула руководитель Центра поддержки экспорта на базе центра "Мой бизнес" Новосибирской области Алина Мусиенко.Победители регаты получили эксклюзивные наборы косметики от новосибирских брендов с международным признанием: Biotime - натуральная косметика, представленная в 9 странах, включая Китай, Вьетнам и Кувейт; "Абис" - продукты на основе алтайских трав, успешно продающиеся в Казахстане и Беларуси; SibirBotaniq - бренд премиального ухода с северными растениями, готовящийся к выходу на китайский рынок.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Популяризация экспорта среди субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к женскому бизнесу, также является важным инструментом в развитии экспорта сектора МСП и вносит вклад в достижение национальных целей, предусмотренных в указе президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
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экономика, россия, технологии
Экономика, Россия, Технологии
Экспортная регата "На каблуках" прошла в Новосибирске

В Новосибирске прошла экспортная регата "На каблуках"

© Фото : РЭЦДиректор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта АО "РЭЦ" (Российский экспортный центр) Наталья Минаева
Директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта АО РЭЦ (Российский экспортный центр) Наталья Минаева - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : РЭЦ
Директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта АО "РЭЦ" (Российский экспортный центр) Наталья Минаева
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Экспортная регата "На каблуках" - уникальный проект для профессионального роста женщин-экспортеров, где участницы осваивали переговорные техники и тонкости управления командой и сразу же применяли знания на практике - в условиях настоящей парусной гонки, прошедшей под национальным брендом "Сделано в России", состоялась 9 июля в Новосибирске, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Мероприятие организовал Центр поддержки экспорта на базе центра "Мой бизнес" Новосибирской области при методическом сопровождении Российского экспортного центра в рамках развития межрегиональной кооперации экспортеров", - говорится в сообщении.
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Более 100 участниц из Новосибирской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края собрались, чтобы усилить свои экспортные компетенции, обменяться опытом и найти новые пути выхода на глобальные рынки.
"Развитие женской предпринимательской повестки - это не просто тренд, а мощный драйвер экономики. Женщины-экспортеры демонстрируют гибкость, креативность и умение выстраивать долгосрочные партнерские отношения. Наша задача - дать им инструменты, поддержку и уверенность для выхода на международные рынки", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Все элементы программы были нацелены на получение конкретных навыков, которые предпринимательницы смогут сразу применить в своей экспортной деятельности. В практических тренингах они отработали стратегии ведения сложных переговоров с иностранными партнерами, а также узнали о способах создания баланса между бизнесом и личной жизнью.
Программой также был предусмотрен показ мод, на котором локальные дизайнеры представили коллекции, сочетающие традиционные мотивы и современные тренды, доказав, что сибирская мода конкурентоспособна на глобальном уровне.
Кульминацией события стала регата, где участницы на практике отработали лидерские качества, стратегическое мышление и командную работу. Гонка прошла под парусом национального бренда "Сделано в России", который продвигает Российский экспортный центр. Программа продвижения "Сделано в России" поддерживает экспортно ориентированные компании, предлагая им уникальные возможности для усиления позиций на внешних рынках. Узнать больше о "Сделано в России" можно на официальном сайте.
"Парусная гонка стала уникальным тренажером для отработки ключевых бизнес-навыков. Управление яхтой требует тех же качеств, что и ведение экспортной деятельности: анализа обстановки, быстрого принятия решений и координации команды. Это идеальная среда для оттачивания компетенций, критически важных в международном бизнесе", - подчеркнула руководитель Центра поддержки экспорта на базе центра "Мой бизнес" Новосибирской области Алина Мусиенко.
Победители регаты получили эксклюзивные наборы косметики от новосибирских брендов с международным признанием: Biotime - натуральная косметика, представленная в 9 странах, включая Китай, Вьетнам и Кувейт; "Абис" - продукты на основе алтайских трав, успешно продающиеся в Казахстане и Беларуси; SibirBotaniq - бренд премиального ухода с северными растениями, готовящийся к выходу на китайский рынок.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Популяризация экспорта среди субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к женскому бизнесу, также является важным инструментом в развитии экспорта сектора МСП и вносит вклад в достижение национальных целей, предусмотренных в указе президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ), на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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