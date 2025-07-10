https://ria.ru/20250710/ekipazhi-2028269700.html

ВКС России получили новую партию Су-34

ВКС России получили новую партию Су-34 - РИА Новости, 10.07.2025

ВКС России получили новую партию Су-34

В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым, по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T08:10:00+03:00

2025-07-10T08:10:00+03:00

2025-07-10T08:10:00+03:00

безопасность

россия

андрей белоусов

воздушно-космические силы россии

су-34

су-35с

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым, по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска, экипажами ВКС осуществлена приемка очередной партии самолетов Су-34, сообщили в Минобороны России. "Самолеты Су-34 прибыли на аэродромы базирования. Авиационная техника принята на вооружение объединения ВВС и ПВО согласно целевой задаче, поставленной министром обороны Российской федерации по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска. Самолеты получают экипажи, которые прошли обучение на современные образцы авиационной техники в военных вузах и учебных центрах ВКС. Это уже 5-я партия современных самолетов оперативно-тактической авиации Су-35с и Су-34, полученная с начала этого года", - рассказал заместитель командующего Военно-воздушными силами по вооружению полковник Дмитрий Литвиненко. Отмечается, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать в любое время суток, в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий.

https://ria.ru/20250601/istrebiteli-2020206509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, андрей белоусов, воздушно-космические силы россии, су-34, су-35с