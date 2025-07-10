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ВКС России получили новую партию Су-34 - РИА Новости, 10.07.2025
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08:10 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/ekipazhi-2028269700.html
ВКС России получили новую партию Су-34
ВКС России получили новую партию Су-34 - РИА Новости, 10.07.2025
ВКС России получили новую партию Су-34
В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым, по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T08:10:00+03:00
2025-07-10T08:10:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
воздушно-космические силы россии
су-34
су-35с
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым, по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска, экипажами ВКС осуществлена приемка очередной партии самолетов Су-34, сообщили в Минобороны России. "Самолеты Су-34 прибыли на аэродромы базирования. Авиационная техника принята на вооружение объединения ВВС и ПВО согласно целевой задаче, поставленной министром обороны Российской федерации по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска. Самолеты получают экипажи, которые прошли обучение на современные образцы авиационной техники в военных вузах и учебных центрах ВКС. Это уже 5-я партия современных самолетов оперативно-тактической авиации Су-35с и Су-34, полученная с начала этого года", - рассказал заместитель командующего Военно-воздушными силами по вооружению полковник Дмитрий Литвиненко. Отмечается, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать в любое время суток, в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий.
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безопасность, россия, андрей белоусов, воздушно-космические силы россии, су-34, су-35с
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Воздушно-космические силы России, Су-34, Су-35С
ВКС России получили новую партию Су-34

ВКС России получили пятую с начала года партию Су-34

© РИА Новости / Андрей Станавов Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Андрей Станавов
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым, по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска, экипажами ВКС осуществлена приемка очередной партии самолетов Су-34, сообщили в Минобороны России.
"Самолеты Су-34 прибыли на аэродромы базирования. Авиационная техника принята на вооружение объединения ВВС и ПВО согласно целевой задаче, поставленной министром обороны Российской федерации по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска. Самолеты получают экипажи, которые прошли обучение на современные образцы авиационной техники в военных вузах и учебных центрах ВКС. Это уже 5-я партия современных самолетов оперативно-тактической авиации Су-35с и Су-34, полученная с начала этого года", - рассказал заместитель командующего Военно-воздушными силами по вооружению полковник Дмитрий Литвиненко.
Отмечается, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать в любое время суток, в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий.
Американский истребитель F-35B - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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1 июня, 01:47
 
БезопасностьРоссияАндрей БелоусовВоздушно-космические силы РоссииСу-34Су-35С
 
 
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