https://ria.ru/20250710/efimov-2028335104.html

Ефимов: определены инвесторы масштабных проектов в трех округах Москвы

Ефимов: определены инвесторы масштабных проектов в трех округах Москвы - РИА Новости, 10.07.2025

Ефимов: определены инвесторы масштабных проектов в трех округах Москвы

Определены инвесторы, которые займутся реализацией четырех масштабных проектов (МаИП) в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:12:00+03:00

2025-07-10T14:12:00+03:00

2025-07-10T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Определены инвесторы, которые займутся реализацией четырех масштабных проектов (МаИП) в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По результатам торгов на право заключения соглашений о реализации масштабных инвестпроектов определены предприниматели, которые смогут арендовать четыре земельных участка общей площадью 2,9 гектара. Всего победители аукционов должны возвести почти 106 тысяч квадратных метров недвижимости", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, два участка предназначены для возведения комплексов в административно-деловом центре "Коммунарка", еще два – для размещения объектов на востоке и юго-востоке Москвы.Как напоминается в сообщении, статус МаИП могут получить производственные комплексы, инноцентры, социальные, транспортные, спортивные, деловые и прочие объекты, строительство которых обеспечивает развитие городской инфраструктуры.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица активно развивает собственные производственные комплексы.

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы)