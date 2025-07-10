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Ефимов: определены инвесторы масштабных проектов в трех округах Москвы
Ефимов: определены инвесторы масштабных проектов в трех округах Москвы - РИА Новости, 10.07.2025
Ефимов: определены инвесторы масштабных проектов в трех округах Москвы
Определены инвесторы, которые займутся реализацией четырех масштабных проектов (МаИП) в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:12:00+03:00
2025-07-10T14:12:00+03:00
2025-07-10T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Определены инвесторы, которые займутся реализацией четырех масштабных проектов (МаИП) в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По результатам торгов на право заключения соглашений о реализации масштабных инвестпроектов определены предприниматели, которые смогут арендовать четыре земельных участка общей площадью 2,9 гектара. Всего победители аукционов должны возвести почти 106 тысяч квадратных метров недвижимости", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, два участка предназначены для возведения комплексов в административно-деловом центре "Коммунарка", еще два – для размещения объектов на востоке и юго-востоке Москвы.Как напоминается в сообщении, статус МаИП могут получить производственные комплексы, инноцентры, социальные, транспортные, спортивные, деловые и прочие объекты, строительство которых обеспечивает развитие городской инфраструктуры.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица активно развивает собственные производственные комплексы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: определены инвесторы масштабных проектов в трех округах Москвы
Ефимов: определены инвесторы четырех масштабных проектов в трех округах Москвы
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Определены инвесторы, которые займутся реализацией четырех масштабных проектов (МаИП) в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"По результатам торгов на право заключения соглашений о реализации масштабных инвестпроектов определены предприниматели, которые смогут арендовать четыре земельных участка общей площадью 2,9 гектара. Всего победители аукционов должны возвести почти 106 тысяч квадратных метров недвижимости", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, два участка предназначены для возведения комплексов в административно-деловом центре "Коммунарка", еще два – для размещения объектов на востоке и юго-востоке Москвы.
Как напоминается в сообщении, статус МаИП могут получить производственные комплексы, инноцентры, социальные, транспортные, спортивные, деловые и прочие объекты, строительство которых обеспечивает развитие городской инфраструктуры.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица активно развивает собственные производственные комплексы.