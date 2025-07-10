Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: определены инвесторы масштабных проектов в трех округах Москвы - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/efimov-2028335104.html
Ефимов: определены инвесторы масштабных проектов в трех округах Москвы
Ефимов: определены инвесторы масштабных проектов в трех округах Москвы - РИА Новости, 10.07.2025
Ефимов: определены инвесторы масштабных проектов в трех округах Москвы
Определены инвесторы, которые займутся реализацией четырех масштабных проектов (МаИП) в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:12:00+03:00
2025-07-10T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_57d4ce139c8dc4ce6c1c27a793b16b42.jpg
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Определены инвесторы, которые займутся реализацией четырех масштабных проектов (МаИП) в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По результатам торгов на право заключения соглашений о реализации масштабных инвестпроектов определены предприниматели, которые смогут арендовать четыре земельных участка общей площадью 2,9 гектара. Всего победители аукционов должны возвести почти 106 тысяч квадратных метров недвижимости", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, два участка предназначены для возведения комплексов в административно-деловом центре "Коммунарка", еще два – для размещения объектов на востоке и юго-востоке Москвы.Как напоминается в сообщении, статус МаИП могут получить производственные комплексы, инноцентры, социальные, транспортные, спортивные, деловые и прочие объекты, строительство которых обеспечивает развитие городской инфраструктуры.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица активно развивает собственные производственные комплексы.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c3c9da5e381a36c001c89a2be984d55a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: определены инвесторы масштабных проектов в трех округах Москвы

Ефимов: определены инвесторы четырех масштабных проектов в трех округах Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Определены инвесторы, которые займутся реализацией четырех масштабных проектов (МаИП) в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"По результатам торгов на право заключения соглашений о реализации масштабных инвестпроектов определены предприниматели, которые смогут арендовать четыре земельных участка общей площадью 2,9 гектара. Всего победители аукционов должны возвести почти 106 тысяч квадратных метров недвижимости", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, два участка предназначены для возведения комплексов в административно-деловом центре "Коммунарка", еще два – для размещения объектов на востоке и юго-востоке Москвы.
Как напоминается в сообщении, статус МаИП могут получить производственные комплексы, инноцентры, социальные, транспортные, спортивные, деловые и прочие объекты, строительство которых обеспечивает развитие городской инфраструктуры.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица активно развивает собственные производственные комплексы.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала