Ефимов: по программе реновации в Москве возвели 52 дома на месте снесенных
Ефимов: по программе реновации в Москве построили 52 дома на месте снесенных
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В Москве с начала программы реновации на месте снесенных домов возвели 52 новостройки, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"Чтобы обеспечить волновое переселение москвичей по программе реновации, новые жилые комплексы строятся на месте ранее расселенных и демонтированных домов. На сегодня возвели 52 такие новостройки в десяти округах столицы. По восемь новостроек появилось в Восточном, Западном и Северном административных округах. По семь домов возвели на юго-западе и северо-востоке, а еще по пять – на юго-востоке и юге столицы", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как уточняется в сообщении, новостройки на месте расселенных домов появились в 35 столичных районах. Старые дома в Москве демонтируют с применением технологии "умного сноса". Придомовые территории нового жилья благоустраивают и озеленяют.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в первом полугодии 2025 года, в столице в рамках программы завершили строительство более чем 20 жилых комплексов, что в два раза больше, чем в первой половине прошлого года, переехали в новое жилье более 18 тысяч москвичей.