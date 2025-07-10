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Ефимов: по программе реновации в Москве возвели 52 дома на месте снесенных - РИА Новости, 10.07.2025
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09:12 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/efimov-2028213511.html
Ефимов: по программе реновации в Москве возвели 52 дома на месте снесенных
Ефимов: по программе реновации в Москве возвели 52 дома на месте снесенных - РИА Новости, 10.07.2025
Ефимов: по программе реновации в Москве возвели 52 дома на месте снесенных
В Москве с начала программы реновации на месте снесенных домов возвели 52 новостройки, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:12:00+03:00
2025-07-10T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В Москве с начала программы реновации на месте снесенных домов возвели 52 новостройки, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Чтобы обеспечить волновое переселение москвичей по программе реновации, новые жилые комплексы строятся на месте ранее расселенных и демонтированных домов. На сегодня возвели 52 такие новостройки в десяти округах столицы. По восемь новостроек появилось в Восточном, Западном и Северном административных округах. По семь домов возвели на юго-западе и северо-востоке, а еще по пять – на юго-востоке и юге столицы", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Как уточняется в сообщении, новостройки на месте расселенных домов появились в 35 столичных районах. Старые дома в Москве демонтируют с применением технологии "умного сноса". Придомовые территории нового жилья благоустраивают и озеленяют.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в первом полугодии 2025 года, в столице в рамках программы завершили строительство более чем 20 жилых комплексов, что в два раза больше, чем в первой половине прошлого года, переехали в новое жилье более 18 тысяч москвичей.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: по программе реновации в Москве возвели 52 дома на месте снесенных

Ефимов: по программе реновации в Москве построили 52 дома на месте снесенных

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В Москве с начала программы реновации на месте снесенных домов возвели 52 новостройки, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Чтобы обеспечить волновое переселение москвичей по программе реновации, новые жилые комплексы строятся на месте ранее расселенных и демонтированных домов. На сегодня возвели 52 такие новостройки в десяти округах столицы. По восемь новостроек появилось в Восточном, Западном и Северном административных округах. По семь домов возвели на юго-западе и северо-востоке, а еще по пять – на юго-востоке и юге столицы", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как уточняется в сообщении, новостройки на месте расселенных домов появились в 35 столичных районах. Старые дома в Москве демонтируют с применением технологии "умного сноса". Придомовые территории нового жилья благоустраивают и озеленяют.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в первом полугодии 2025 года, в столице в рамках программы завершили строительство более чем 20 жилых комплексов, что в два раза больше, чем в первой половине прошлого года, переехали в новое жилье более 18 тысяч москвичей.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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