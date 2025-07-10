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Силы ПВО уничтожили за сутки 185 украинских дронов

Силы ПВО уничтожили за сутки 185 украинских дронов - РИА Новости, 10.07.2025

Силы ПВО уничтожили за сутки 185 украинских дронов

Вооруженные силы РФ нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ, российская ПВО уничтожила пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотников, сообщило... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:24:00+03:00

2025-07-10T12:24:00+03:00

2025-07-10T12:24:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ, российская ПВО уничтожила пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны также сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли поражение складу боеприпасов, месту хранения ракетного вооружения, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 131 районе.

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