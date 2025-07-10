https://ria.ru/20250710/dron-2028331859.html
Силы ПВО уничтожили за сутки 185 украинских дронов
Силы ПВО уничтожили за сутки 185 украинских дронов - РИА Новости, 10.07.2025
Силы ПВО уничтожили за сутки 185 украинских дронов
Вооруженные силы РФ нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ, российская ПВО уничтожила пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотников, сообщило... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:24:00+03:00
2025-07-10T12:24:00+03:00
2025-07-10T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ, российская ПВО уничтожила пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны также сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли поражение складу боеприпасов, месту хранения ракетного вооружения, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 131 районе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО уничтожили за сутки 185 украинских дронов
МО РФ : силы ПВО уничтожили за сутки 5 авиабомб и 185 дронов ВСУ