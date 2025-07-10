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Воробьев: новую дорогу до Павловской Слободы откроют в августе

Воробьев: новую дорогу до Павловской Слободы откроют в августе - РИА Новости, 10.07.2025

Воробьев: новую дорогу до Павловской Слободы откроют в августе

Новую дорогу от Новорижского шоссе до улицы Академической в Павловской Слободе планируют открыть в августе, глава Подмосковья Андрей Воробьев проинспектировал... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:27:00+03:00

2025-07-10T14:27:00+03:00

2025-07-10T14:28:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Новую дорогу от Новорижского шоссе до улицы Академической в Павловской Слободе планируют открыть в августе, глава Подмосковья Андрей Воробьев проинспектировал ход строительных работ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Дорога разгрузит улицу Ленина и выведет транзитный поток из поселка, подчеркнули в пресс-службе. Добраться из Москвы до Павловской Слободы можно будет на 15-20 минут быстрее. "Это позволит сэкономить время передвижения и по Новорижскому шоссе, и внутри муниципального округа Истра. Сейчас уже готовы 800 метров из 2,7 километра второго участка дороги, ведется отсыпка инертными материалами, а затем будет асфальтирование. Наша задача – к 10 августа, Дню строителя, закончить все основные работы и еще в течение максимум двух недель сделать необходимую разметку, установить ограждения", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Глава региона отметил, что эту дорогу ждут и она очень нужна, как и любая дорога в Подмосковье, поскольку она обеспечит дополнительные удобства, экономию времени и доступность важных объектов. Он также выразил надежду, что строители не подведут и все работы будут сданы в срок. Строительство ведется в два этапа. В рамках первого была сделана двухполосная дорога протяженностью 3,3 километра, ее открыли к 1 сентября 2023 года с опережением графика более чем на год. Дорога обеспечила выезд на участки "М-9 “Балтия” – Веледниково – Лешково" и "ММК – Павловская Слобода – Нахабино". Также на первом этапе были построены две кольцевые развязки, две большие парковки почти на 800 машиномест, выполнены работы по обустройству освещения, ливневой канализации, локальных очистных сооружений, пешеходной зоны и велодорожки. Сейчас идет второй этап строительства. Он включает возведение участка дороги длиной 2,7 километра, а также обустройство дополнительного въезда и выезда на федеральную трассу, проезда со стороны области и столицы. Отмечается, что в рамках второго этапа построены три моста через реку Беляну. Как отметил генеральный директор АО "Стройком" Агаси Газоян, первый мост почти готов, сейчас укладывается дорожное покрытие. Второй и третий мосты выполнены на 100%, на них есть асфальт. Планируется до конца месяца установить барьерное ограждение и опоры освещения. Он добавил, что все сооружения на этой дороге уже полностью построены. Рабочие завершат благоустройство до 22 августа. Развитие сети региональных дорог ведется в соответствии с нацпроектом "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027153273.html

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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), истра, андрей воробьев