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Княжевская: в Покровском-Стрешневе построят дом за счет бюджета - РИА Новости, 10.07.2025
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10:27 10.07.2025
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Княжевская: в Покровском-Стрешневе построят дом за счет бюджета
Княжевская: в Покровском-Стрешневе построят дом за счет бюджета - РИА Новости, 10.07.2025
Княжевская: в Покровском-Стрешневе построят дом за счет бюджета
В Покровском-Стрешневе на северо-западе Москвы построят дом в рамках Адресной инвестиционной программы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:27:00+03:00
2025-07-10T10:27:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Покровском-Стрешневе на северо-западе Москвы построят дом в рамках Адресной инвестиционной программы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.По ее словам, для территории площадью 0,6 гектара (Летная улица, владение 39) уже выпущен градостроительный план земельного участка."Предполагается строительство дома общей площадью 24,4 тысячи квадратных метров, а также социально значимой инфраструктуры: около 2,5 тысячи квадратных метров отведут под нежилые помещения – здесь могут разместиться магазины, аптеки и другие объекты для удобства будущих жильцов", – цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.Как указывается в сообщении, территорию рядом с домом благоустроят. Здесь оборудуют детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха, которая будет учитывать интересы жильцов всех возрастов.
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юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: в Покровском-Стрешневе построят дом за счет бюджета

Княжевская: на северо-западе Москвы возведут дом за счет бюджетных средств

© Фото предоставлено МоскомархитектуройПредседатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото предоставлено Москомархитектурой
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Покровском-Стрешневе на северо-западе Москвы построят дом в рамках Адресной инвестиционной программы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, для территории площадью 0,6 гектара (Летная улица, владение 39) уже выпущен градостроительный план земельного участка.
"Предполагается строительство дома общей площадью 24,4 тысячи квадратных метров, а также социально значимой инфраструктуры: около 2,5 тысячи квадратных метров отведут под нежилые помещения – здесь могут разместиться магазины, аптеки и другие объекты для удобства будущих жильцов", – цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.
Как указывается в сообщении, территорию рядом с домом благоустроят. Здесь оборудуют детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха, которая будет учитывать интересы жильцов всех возрастов.
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Юлиана КняжевскаяМоскомархитектураМосква
 
 
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