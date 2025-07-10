https://ria.ru/20250710/dispanserizatsiya-2028421511.html

Почти 1,2 тыс бойцов с семьями прошли диспансеризацию в Ростовской области

Почти 1,2 тыс бойцов с семьями прошли диспансеризацию в Ростовской области - РИА Новости, 10.07.2025

Почти 1,2 тыс бойцов с семьями прошли диспансеризацию в Ростовской области

Почти 1,2 тысячи участников спецоперации и членов их семей прошли диспансеризацию в Ростовской области, сообщает правительство региона по итогам заседания... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:08:00+03:00

2025-07-10T18:08:00+03:00

2025-07-10T18:08:00+03:00

ростовская область

юрий слюсарь

диспансеризация

медучреждения

сво

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Почти 1,2 тысячи участников спецоперации и членов их семей прошли диспансеризацию в Ростовской области, сообщает правительство региона по итогам заседания комиссии по координации оказания помощи участникам СВО и их родным. "По линии областного министерства здравоохранения отмечено, что порядка 1200 участников СВО и членов их семей в этом году прошли диспансеризацию. Чтобы избежать лишних очередей, для них выделен отдельный день – одна суббота ежемесячно", - говорится в сообщении. Тем, кто проживает в отдаленных районах, помогают добраться до места проведения диспансеризации сотрудники администраций муниципалитетов и регионального филиала фонда "Защитники Отечества". Также медорганизации формируют мобильные бригады для обеспечения доступности медицинской помощи в отдаленных селах. Медицинскую реабилитацию в текущем году прошли более 100 участников СВО и почти 600 членов их семей. По поручению врио губернатора области Юрия Слюсаря государственные медицинские организации в регионе осуществляют льготное зубопротезирование участников СВО. В текущем году на эти цели в областном бюджете запланировано более 10 миллионов рублей. Также созданы условия для трудоустройства и профессионального обучения участников СВО и членов их семей. Для них разрабатываются индивидуальные планы по содействию занятости. Данные граждане могут пройти профессиональное обучение, получить дополнительное образование и пройти профориентацию. Также на заседании обсудили вопросы по внедрению новых мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. "Все поручения должны быть исполнены в установленные сроки. От нашей оперативной и слаженной работы зависит реальная помощь тем, кто защищает страну, и их близким", - приводятся в сообщении слова замгубернатора области Дмитрия Водолацкого.

https://ria.ru/20250702/ekonomika-2026834861.html

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юрий слюсарь , диспансеризация, медучреждения, сво