День фотографа: какого числа отмечается, история и традиции праздника
© Depositphotos.com / AllaSerebrinaДень фотографа
© Depositphotos.com / AllaSerebrina
День фотографа
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В июле наступит день, когда будет возможность поздравить с праздником людей, профессионально работающих с фотографией. Какого числа отмечается день фотографа, как празднуют и что можно подарить человеку в эту знаменательную дату — в материале РИА Новости.
День фотографа
"Фотограф — не только человек с камерой, но и тот, кто выстраивает визуальное высказывание. Фотография давно перестала быть техническим занятием, это поле с высокой степенью осмысленности. Умение видеть, интерпретировать, выстраивать последовательность — становится важнее, чем нажать на кнопку", — считает арт-фотограф Валентин Федоров.
Все мы ежедневно пользуемся продуктами труда фотографов, иногда, возможно, и не осознавая этого.
День фотографа дает возможность задуматься и осмыслить тот вклад, который вносят фотографы в наше общество. Это повод признать заслуги представителей профессии и поздравить их с тем, что они выбрали важное и нужное ремесло.
Когда отмечают
День фотографа принято отмечать ежегодно 12 июля в России и других странах. Эта дата сложилась спонтанно: закрепилась в узких кругах, а затем праздник распространился за рамки профессионального сообщества.
Важно отметить, что иногда возникает путаница в датах в связи с тем, что 19 августа празднуют Всемирный день фотографии. Праздник в июле посвящен не искусству фотографии в целом, а представителям этой сферы, без которых оно было бы немыслимо.
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду в Ялте
Посетительница на выставке "Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду в Ялте
История праздника
Несмотря на то, что формально история Дня фотографа не привязана к какому-либо конкретному событию, можно все же отметить любопытную деталь: 12 июля в православии отмечают день святой Вероники.
"Согласно преданию, именно Вероника подала Иисусу Христу, шедшему на Голгофу, плат, чтобы он мог отереть пот с лица. Лик Спасителя чудесным образом отпечатался на ткани, став, по сути, одним из первых "фотографических" образов", — отмечает эксперт Российского общества "Знание", лауреат премии ректора Финансового университета при Правительстве Екатерина Андреева.
Вторая версия происхождения праздника более приземленная. Связана она с тем, что 12 июля 1822 года изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс получил гелиограф — фотографию, сделанную с помощью солнечного света.
В России День фотографа в узких кругах начали отмечать в 1990-х. Особую популярность праздник приобрел в начале 2000-х годов.
Как отмечают
Как и во всех сообществах, среди фотографов существуют устоявшаяся неформальная практика того, как праздновать свой профессиональный праздник.
По словам арт-фотографа Федорова, наиболее распространенной формой времяпровождения считаются встречи разных форматов:
- Портфолио-ревю — фотографы показывают свои проекты, а приглашенные эксперты дают развернутую обратную связь;
- Фотосушка — формат, пришедший из времен пленочной фотографии. Изображения распечатываются и вывешиваются на веревках. Любой может забрать чью-то фотографию, оставив свою;
- Презентации и обсуждения проектов — авторы показывают свои работы, а участники задают вопросы или обсуждают идеи;
- Фотопрогулки — чаще с ведущим, где акцент не на результате, а на возможности подглядеть за тем что и почему снимают другие;
- Воркшопы — форма обучения, при которой фотография воспринимается как ремесло и материальный процесс
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка фотографирует на лавандовом поле
Девушка фотографирует на лавандовом поле
Что подарить на день фотографа
Подарок фотографу, как и любому человеку, должен стать проявлением заботы, признания и желания сделать приятное. Также желательно, чтобы он был полезен человеку, а для этого необходимо учитывать его интересы и уровень профессионализма. При выборе подарка лучше заранее определить, будет ли он адресован профессионалу или любителю, советует Андреева.
Для опытных фотографов подойдут:
- Новый объектив;
- Профессиональный штатив;
- Внешний жесткий диск;
- Графический планшет;
- Подписка на профессиональный софт для обработки фото: например, Adobe Lightroom или Photoshop
Для фотографов-любителей можно рассмотреть следующие позиции:
- Фотоальбом или фоторамка;
- Книга по фотографии;
- Набор фильтров для объектива;
- Удобная сумка для фотоаппарата;
- Билет на мастер-класс по фотографии;
- Кружка или футболка с тематическим принтом;
- Фотосессия в необычном месте;
- Вдохновляющий постер с цитатой известного фотографа