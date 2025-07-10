https://ria.ru/20250710/den-fotografa-2028327945.html

День фотографа: какого числа отмечается, история и традиции праздника

День фотографа 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника

День фотографа: какого числа отмечается, история и традиции праздника

В июле наступит день, когда будет возможность поздравить с праздником людей, профессионально работающих с фотографией. Какого числа отмечается день фотографа,... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:09:00+03:00

2025-07-10T12:09:00+03:00

2025-07-10T12:09:00+03:00

фотография

праздник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579985821_0:93:3068:1819_1920x0_80_0_0_5402fa58a64efb52426ea4a25d09dc87.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В июле наступит день, когда будет возможность поздравить с праздником людей, профессионально работающих с фотографией. Какого числа отмечается день фотографа, как празднуют и что можно подарить человеку в эту знаменательную дату — в материале РИА Новости.День фотографа"Фотограф — не только человек с камерой, но и тот, кто выстраивает визуальное высказывание. Фотография давно перестала быть техническим занятием, это поле с высокой степенью осмысленности. Умение видеть, интерпретировать, выстраивать последовательность — становится важнее, чем нажать на кнопку", — считает арт-фотограф Валентин Федоров.Все мы ежедневно пользуемся продуктами труда фотографов, иногда, возможно, и не осознавая этого.День фотографа дает возможность задуматься и осмыслить тот вклад, который вносят фотографы в наше общество. Это повод признать заслуги представителей профессии и поздравить их с тем, что они выбрали важное и нужное ремесло.Когда отмечаютДень фотографа принято отмечать ежегодно 12 июля в России и других странах. Эта дата сложилась спонтанно: закрепилась в узких кругах, а затем праздник распространился за рамки профессионального сообщества.Важно отметить, что иногда возникает путаница в датах в связи с тем, что 19 августа празднуют Всемирный день фотографии. Праздник в июле посвящен не искусству фотографии в целом, а представителям этой сферы, без которых оно было бы немыслимо.История праздникаНесмотря на то, что формально история Дня фотографа не привязана к какому-либо конкретному событию, можно все же отметить любопытную деталь: 12 июля в православии отмечают день святой Вероники."Согласно преданию, именно Вероника подала Иисусу Христу, шедшему на Голгофу, плат, чтобы он мог отереть пот с лица. Лик Спасителя чудесным образом отпечатался на ткани, став, по сути, одним из первых "фотографических" образов", — отмечает эксперт Российского общества "Знание", лауреат премии ректора Финансового университета при Правительстве Екатерина Андреева.Вторая версия происхождения праздника более приземленная. Связана она с тем, что 12 июля 1822 года изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс получил гелиограф — фотографию, сделанную с помощью солнечного света.В России День фотографа в узких кругах начали отмечать в 1990-х. Особую популярность праздник приобрел в начале 2000-х годов.Как отмечаютКак и во всех сообществах, среди фотографов существуют устоявшаяся неформальная практика того, как праздновать свой профессиональный праздник.По словам арт-фотографа Федорова, наиболее распространенной формой времяпровождения считаются встречи разных форматов:Что подарить на день фотографаПодарок фотографу, как и любому человеку, должен стать проявлением заботы, признания и желания сделать приятное. Также желательно, чтобы он был полезен человеку, а для этого необходимо учитывать его интересы и уровень профессионализма. При выборе подарка лучше заранее определить, будет ли он адресован профессионалу или любителю, советует Андреева.Для опытных фотографов подойдут:Для фотографов-любителей можно рассмотреть следующие позиции:

https://ria.ru/20250706/krym-2026272406.html

https://ria.ru/20250705/plotnikov-2027141739.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фотография, праздник