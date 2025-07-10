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"Главная причина": в Британии объяснили загадочное поведение жены Макрона - РИА Новости, 10.07.2025
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02:47 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/brizhit-2028255870.html
"Главная причина": в Британии объяснили загадочное поведение жены Макрона
"Главная причина": в Британии объяснили загадочное поведение жены Макрона - РИА Новости, 10.07.2025
"Главная причина": в Британии объяснили загадочное поведение жены Макрона
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит вела себя отстраненно и игнорировала своего мужа во время визита в Великобританию из-за смерти своей старшей... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T02:47:00+03:00
2025-07-10T02:47:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит вела себя отстраненно и игнорировала своего мужа во время визита в Великобританию из-за смерти своей старшей сестры, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на источник."Это главная причина того, что госпожа Макрон выглядит такой подавленной и неловкой в ​​присутствии мужа. Госпожа Макрон обожала свою сестру, и эта утрата сильно на нее повлияла", — сказал человек, близкий к паре.Старшая сестра первой леди Анна-Мария Троньё, которой было 93 года, умерла на прошлой неделе в родном городе семьи Амьен на севере Франции, где родился и вырос сам Макрон. Несмотря на утрату, супруга французского лидера приняла решение сопровождать его во время официальной поездки на Туманный Альбион, уточняет издание.Во вторник Брижит Макрон вновь публично унизила супруга, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию.Кадры прибытия президентского самолета на военную базу Нортхолт показал телеканал France 24. Как заметно на видео, президент Франции вышел из самолета первым, спустившись по узкому трапу. За ним появилась Брижит в белом платье и на высоких каблуках. Муж протянул ей руку, но первая леди не приняла ее и начала спускаться, опираясь на поручень. Макрон опустил руку и повернулся ко встречавшим его принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон.Отношения французской президентской четы уже привлекали внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от своей супруги: на кадрах Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
https://ria.ru/20250707/brizhit-2027705597.html
https://ria.ru/20250709/makron-2028205528.html
https://ria.ru/20250702/tramp-2026649687.html
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в мире, франция, великобритания, эммануэль макрон, брижит макрон
В мире, Франция, Великобритания, Эммануэль Макрон, Брижит Макрон
"Главная причина": в Британии объяснили загадочное поведение жены Макрона

DM: жена Макрона вела себя растерянно в Британии из-за смерти сестры

© AP Photo / Thibault CamusПрезидент Франции Эммануэль Макрон со своей женой Брижит Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон со своей женой Брижит Макрон - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Thibault Camus
Президент Франции Эммануэль Макрон со своей женой Брижит Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит вела себя отстраненно и игнорировала своего мужа во время визита в Великобританию из-за смерти своей старшей сестры, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на источник.
«
"Это главная причина того, что госпожа Макрон выглядит такой подавленной и неловкой в ​​присутствии мужа. Госпожа Макрон обожала свою сестру, и эта утрата сильно на нее повлияла", — сказал человек, близкий к паре.
Брижит Макрон - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Звонок Трампа и гибель хирурга: неожиданный поворот в деле о Брижит Макрон
7 июля, 18:54
Старшая сестра первой леди Анна-Мария Троньё, которой было 93 года, умерла на прошлой неделе в родном городе семьи Амьен на севере Франции, где родился и вырос сам Макрон. Несмотря на утрату, супруга французского лидера приняла решение сопровождать его во время официальной поездки на Туманный Альбион, уточняет издание.
Во вторник Брижит Макрон вновь публично унизила супруга, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию.
Президент Эммануэль Макрон подмигивает Кейт Миддлтон во время банкета в Виндзорском замке - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
СМИ раскрыли, за кем приударил Макрон после конфликта с женой
Вчера, 18:28
Кадры прибытия президентского самолета на военную базу Нортхолт показал телеканал France 24. Как заметно на видео, президент Франции вышел из самолета первым, спустившись по узкому трапу. За ним появилась Брижит в белом платье и на высоких каблуках. Муж протянул ей руку, но первая леди не приняла ее и начала спускаться, опираясь на поручень. Макрон опустил руку и повернулся ко встречавшим его принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон.
Отношения французской президентской четы уже привлекали внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от своей супруги: на кадрах Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Журналистка рассказала о просьбе Трампа по поводу жены Макрона
2 июля, 06:41
 
В миреФранцияВеликобританияЭммануэль МакронБрижит Макрон
 
 
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