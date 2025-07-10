https://ria.ru/20250710/biznes-2028420886.html

Волгоградский центр "Мой бизнес" предоставил 548 консультаций для бизнеса

Волгоградский центр "Мой бизнес" предоставил 548 консультаций для бизнеса - РИА Новости, 10.07.2025

Волгоградский центр "Мой бизнес" предоставил 548 консультаций для бизнеса

В Волгоградской области в первом полугодии этого года центр "Мой бизнес" предоставил 548 консультаций по вопросам ведения своего дела и получения мер... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:05:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Волгоградской области в первом полугодии этого года центр "Мой бизнес" предоставил 548 консультаций по вопросам ведения своего дела и получения мер государственной поддержки, сообщает пресс-служба правительства региона. "По информации регионального комитета экономической политики и развития, в первом полугодии за помощью в центр "Мой бизнес" обратились 761 субъект МСП, 767 физических лиц и 1048 самозанятых. Специалисты центра провели 48 обучающих мероприятий и бизнес-визитов, оказали 1771 услугу и предоставили 548 консультаций по вопросам ведения своего дела, получения мер государственной поддержки", — говорится в сообщении. На площадке центра реализованы образовательные проекты, в том числе "Азбука предпринимательства" и "Основы предпринимательства". В мае прошли мероприятия недели по ведению бизнеса: открытые уроки для студентов вузов и колледжей, конференция по франчайзингу, награждение представителей бизнес-сообщества. Дополнительно организованы бизнес-визиты на предприятия региона и специализированные ярмарки для самозанятых. По задачам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в регионе действуют около 100 механизмов стимулирования бизнеса и работают институты развития. Поддержка предпринимателей ведется с использованием ресурсов нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Консультации доступны в центре "Мой бизнес", а также по телефону горячей линии: 8-800-302-3-203.

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