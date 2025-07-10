Безработица в России обновила исторический минимум, рассказали аналитики
"Эйлер": дефицита кадров в России не было впервые с середины 2024 года
Вход в офисное здание. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Предложение рабочей силы в России в мае текущего года оказалось выше спроса на него, дефицита кадров не было впервые с середины 2024 года, рассказали РИА Новости в аналитической компании "Эйлер".
Росстат ранее сообщил, что безработица в России в мае обновила исторический минимум и составила 2,2%. Предыдущий рекордно низкий показатель в 2,3% был достигнут в октябре. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что есть некоторые признаки ослабления напряженности на рынке труда, но говорить о системном развороте невозможно.
"Безработица в России обновила исторический минимум, составив 2,2%, но отдельные показатели рынка труда указывают на возможное начало охлаждения. В среднем, россиянин тратит на поиск работы пять недель — и это тоже исторический минимум", — отмечают аналитики.
"В то же время, отдельные показатели рынка труда указывают на начало охлаждения напряженности. Количество вакансий в расчете на безработного остается ниже исторических максимумов. Предложение труда (рабочая сила) немного превысило спрос на него (сумму занятых и вакансий). Превышение не было большим (в пределах 100 тысяч человек на всю Россию) — но предложение рабочей силы было меньше спроса с середины 2024 года", — сообщили в компании.
При это баланс рабочей силы по стране не является равномерным, обращают внимание аналитики. "Потребность в рабочей силе относительно больше в восточной части страны. Если в среднем по России число вакансий, по данным Росстата, примерно соответствует числу безработных, то в Амурской области на одного безработного приходится около 12 вакансий, в Ямало-Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области – около пяти, в Хабаровской области — примерно три", — рассказала главный экономист "Эйлер" по России Елена Ахмедова.
Повышенный как в сравнении с другими регионами, так и по историческим меркам спрос на труд в Амурской области в большой степени объясняется подготовкой к запуску и выходу на полную мощность Амурского газоперерабатывающего завода (части "Силы Сибири") и Амурского газохимического комплекса, добавила она.