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Безработица в России обновила исторический минимум, рассказали аналитики - РИА Новости, 10.07.2025
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08:39 10.07.2025 (обновлено: 11:16 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/bezrabotitsa-2028271342.html
Безработица в России обновила исторический минимум, рассказали аналитики
Безработица в России обновила исторический минимум, рассказали аналитики - РИА Новости, 10.07.2025
Безработица в России обновила исторический минимум, рассказали аналитики
Предложение рабочей силы в России в мае текущего года оказалось выше спроса на него, дефицита кадров не было впервые с середины 2024 года, рассказали РИА... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T08:39:00+03:00
2025-07-10T11:16:00+03:00
общество
россия
амурская область
еврейская автономная область
эльвира набиуллина
федеральная служба государственной статистики (росстат)
хорошие новости
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Предложение рабочей силы в России в мае текущего года оказалось выше спроса на него, дефицита кадров не было впервые с середины 2024 года, рассказали РИА Новости в аналитической компании "Эйлер". Росстат ранее сообщил, что безработица в России в мае обновила исторический минимум и составила 2,2%. Предыдущий рекордно низкий показатель в 2,3% был достигнут в октябре. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что есть некоторые признаки ослабления напряженности на рынке труда, но говорить о системном развороте невозможно. "Безработица в России обновила исторический минимум, составив 2,2%, но отдельные показатели рынка труда указывают на возможное начало охлаждения. В среднем, россиянин тратит на поиск работы пять недель — и это тоже исторический минимум", — отмечают аналитики. "В то же время, отдельные показатели рынка труда указывают на начало охлаждения напряженности. Количество вакансий в расчете на безработного остается ниже исторических максимумов. Предложение труда (рабочая сила) немного превысило спрос на него (сумму занятых и вакансий). Превышение не было большим (в пределах 100 тысяч человек на всю Россию) — но предложение рабочей силы было меньше спроса с середины 2024 года", — сообщили в компании. При это баланс рабочей силы по стране не является равномерным, обращают внимание аналитики. "Потребность в рабочей силе относительно больше в восточной части страны. Если в среднем по России число вакансий, по данным Росстата, примерно соответствует числу безработных, то в Амурской области на одного безработного приходится около 12 вакансий, в Ямало-Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области – около пяти, в Хабаровской области — примерно три", — рассказала главный экономист "Эйлер" по России Елена Ахмедова. Повышенный как в сравнении с другими регионами, так и по историческим меркам спрос на труд в Амурской области в большой степени объясняется подготовкой к запуску и выходу на полную мощность Амурского газоперерабатывающего завода (части "Силы Сибири") и Амурского газохимического комплекса, добавила она.
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общество, россия, амурская область, еврейская автономная область, эльвира набиуллина, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Амурская область, Еврейская автономная область, Эльвира Набиуллина, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Хорошие новости
Безработица в России обновила исторический минимум, рассказали аналитики

"Эйлер": дефицита кадров в России не было впервые с середины 2024 года

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВход в офисное здание
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Предложение рабочей силы в России в мае текущего года оказалось выше спроса на него, дефицита кадров не было впервые с середины 2024 года, рассказали РИА Новости в аналитической компании "Эйлер".
Росстат ранее сообщил, что безработица в России в мае обновила исторический минимум и составила 2,2%. Предыдущий рекордно низкий показатель в 2,3% был достигнут в октябре. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что есть некоторые признаки ослабления напряженности на рынке труда, но говорить о системном развороте невозможно.
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"Безработица в России обновила исторический минимум, составив 2,2%, но отдельные показатели рынка труда указывают на возможное начало охлаждения. В среднем, россиянин тратит на поиск работы пять недель — и это тоже исторический минимум", — отмечают аналитики.
"В то же время, отдельные показатели рынка труда указывают на начало охлаждения напряженности. Количество вакансий в расчете на безработного остается ниже исторических максимумов. Предложение труда (рабочая сила) немного превысило спрос на него (сумму занятых и вакансий). Превышение не было большим (в пределах 100 тысяч человек на всю Россию) — но предложение рабочей силы было меньше спроса с середины 2024 года", — сообщили в компании.
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При это баланс рабочей силы по стране не является равномерным, обращают внимание аналитики. "Потребность в рабочей силе относительно больше в восточной части страны. Если в среднем по России число вакансий, по данным Росстата, примерно соответствует числу безработных, то в Амурской области на одного безработного приходится около 12 вакансий, в Ямало-Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области – около пяти, в Хабаровской области — примерно три", — рассказала главный экономист "Эйлер" по России Елена Ахмедова.
Повышенный как в сравнении с другими регионами, так и по историческим меркам спрос на труд в Амурской области в большой степени объясняется подготовкой к запуску и выходу на полную мощность Амурского газоперерабатывающего завода (части "Силы Сибири") и Амурского газохимического комплекса, добавила она.
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Хорошие новостиОбществоРоссияАмурская областьЕврейская автономная областьЭльвира НабиуллинаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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