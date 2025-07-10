https://ria.ru/20250710/bespilotnik-2028394182.html

Сбит еще один беспилотник, сообщил Собянин

Сбит еще один беспилотник, сообщил Собянин - РИА Новости, 10.07.2025

Сбит еще один беспилотник, сообщил Собянин

ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник, атаковавший Москву, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:27:00+03:00

2025-07-10T16:27:00+03:00

2025-07-10T18:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник, атаковавший Москву, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин. Ранее в четверг мэр Москвы сообщил о двух сбитых БПЛА, летевших на столицу. "ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, атаковавший Москву", - сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html

москва

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины