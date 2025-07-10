https://ria.ru/20250710/bespilotnik-2028394182.html
Сбит еще один беспилотник, сообщил Собянин
Сбит еще один беспилотник, сообщил Собянин - РИА Новости, 10.07.2025
Сбит еще один беспилотник, сообщил Собянин
ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник, атаковавший Москву, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:27:00+03:00
2025-07-10T16:27:00+03:00
2025-07-10T18:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник, атаковавший Москву, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин. Ранее в четверг мэр Москвы сообщил о двух сбитых БПЛА, летевших на столицу. "ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, атаковавший Москву", - сообщил Собянин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Украина, Вооруженные силы Украины
Сбит еще один беспилотник, сообщил Собянин
Собянин заявил об уничтожении третьего летевшего на Москву беспилотника