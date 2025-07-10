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Сбит еще один беспилотник, сообщил Собянин  - РИА Новости, 10.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 10.07.2025 (обновлено: 18:01 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/bespilotnik-2028394182.html
Сбит еще один беспилотник, сообщил Собянин 
Сбит еще один беспилотник, сообщил Собянин  - РИА Новости, 10.07.2025
Сбит еще один беспилотник, сообщил Собянин 
ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник, атаковавший Москву, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:27:00+03:00
2025-07-10T18:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник, атаковавший Москву, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин. Ранее в четверг мэр Москвы сообщил о двух сбитых БПЛА, летевших на столицу. &quot;ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, атаковавший Москву&quot;, - сообщил Собянин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html
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москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Украина, Вооруженные силы Украины
Сбит еще один беспилотник, сообщил Собянин 

Собянин заявил об уничтожении третьего летевшего на Москву беспилотника

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетная установка
Зенитно-ракетная установка - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Зенитно-ракетная установка. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник, атаковавший Москву, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее в четверг мэр Москвы сообщил о двух сбитых БПЛА, летевших на столицу.
«

"ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, атаковавший Москву", - сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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