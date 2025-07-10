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Встреча глав МИД G20 ожидается в сентябре
Встреча глав МИД G20 ожидается в сентябре - РИА Новости, 10.07.2025
Встреча глав МИД G20 ожидается в сентябре
Встреча глав МИД государств-членов G20 ожидается 25 сентября на полях недели высокого уровня в ООН, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:42:00+03:00
2025-07-10T09:42:00+03:00
2025-07-10T10:23:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Встреча глав МИД государств-членов G20 ожидается 25 сентября на полях недели высокого уровня в ООН, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. "Вторая встреча министров иностранных дел G20 по аналогии с прошлым годом пройдет на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке", - написал в своем Telegram-канале дипломат. Он добавил, что южноафриканское председательство в "двадцатке" выбрало в качестве даты проведения встречи 25 сентября.
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В мире, Россия, Большая двадцатка, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Встреча глав МИД G20 ожидается в сентябре
Бердыев: встреча глав МИД государств-членов G20 ожидается 25 сентября