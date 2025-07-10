https://ria.ru/20250710/berdyev-2028284264.html

Встреча глав МИД G20 ожидается в сентябре

Встреча глав МИД G20 ожидается в сентябре - РИА Новости, 10.07.2025

Встреча глав МИД G20 ожидается в сентябре

Встреча глав МИД государств-членов G20 ожидается 25 сентября на полях недели высокого уровня в ООН, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T09:42:00+03:00

2025-07-10T09:42:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Встреча глав МИД государств-членов G20 ожидается 25 сентября на полях недели высокого уровня в ООН, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. "Вторая встреча министров иностранных дел G20 по аналогии с прошлым годом пройдет на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке", - написал в своем Telegram-канале дипломат. Он добавил, что южноафриканское председательство в "двадцатке" выбрало в качестве даты проведения встречи 25 сентября.

https://ria.ru/20250621/berdyev-2024498005.html

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