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Встреча глав МИД G20 ожидается в сентябре - РИА Новости, 10.07.2025
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09:42 10.07.2025 (обновлено: 10:23 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/berdyev-2028284264.html
Встреча глав МИД G20 ожидается в сентябре
Встреча глав МИД G20 ожидается в сентябре - РИА Новости, 10.07.2025
Встреча глав МИД G20 ожидается в сентябре
Встреча глав МИД государств-членов G20 ожидается 25 сентября на полях недели высокого уровня в ООН, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:42:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Встреча глав МИД государств-членов G20 ожидается 25 сентября на полях недели высокого уровня в ООН, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. "Вторая встреча министров иностранных дел G20 по аналогии с прошлым годом пройдет на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке", - написал в своем Telegram-канале дипломат. Он добавил, что южноафриканское председательство в "двадцатке" выбрало в качестве даты проведения встречи 25 сентября.
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в мире, россия, большая двадцатка, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Большая двадцатка, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Встреча глав МИД G20 ожидается в сентябре

Бердыев: встреча глав МИД государств-членов G20 ожидается 25 сентября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСаммит G20 в Нью-Дели
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Саммит G20 в Нью-Дели. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Встреча глав МИД государств-членов G20 ожидается 25 сентября на полях недели высокого уровня в ООН, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Вторая встреча министров иностранных дел G20 по аналогии с прошлым годом пройдет на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке", - написал в своем Telegram-канале дипломат.
Он добавил, что южноафриканское председательство в "двадцатке" выбрало в качестве даты проведения встречи 25 сентября.
Марат Бердыев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Марат Бердыев: Путин сам примет решение по приглашению на саммит G20
21 июня, 14:10
 
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