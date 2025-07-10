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В Белоруссии объяснили сбой в отображении баланса на картах трех банков - РИА Новости, 10.07.2025
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21:47 10.07.2025 (обновлено: 21:48 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/belorussiya-2028452725.html
В Белоруссии объяснили сбой в отображении баланса на картах трех банков
В Белоруссии объяснили сбой в отображении баланса на картах трех банков - РИА Новости, 10.07.2025
В Белоруссии объяснили сбой в отображении баланса на картах трех банков
Сбой в отображении баланса на картах трех банков Белоруссии произошел из-за планового обновления системы процессингового центра и не был хакерской атакой или... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T21:47:00+03:00
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МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Сбой в отображении баланса на картах трех банков Белоруссии произошел из-за планового обновления системы процессингового центра и не был хакерской атакой или вирусом, заявил в четверг заместитель председателя правления Национального банка республики Андрей Картун. "Вчера утром произошел технический сбой в системе. Связан он был с очередным плановым обновлением системы и затронул определенные банки. Многие могли увидеть отрицательный баланс или какое-то списание денежных средств... Деньги на карт-счетах никуда не исчезали, никто их не списывал, это не была никакая вирусная атака или взлом системы, это технический сбой при очередном обновлении системы", - сказал Картун. Его видеокомментарий опубликован в Telegram-канале Нацбанка. Картун заявил, что работоспособность системы уже полностью восстановлена, банки информируют о том, что они восстановили остатки на счетах, которые были до технического сбоя. По его словам, если в банки поступают обращения граждан о некорректном восстановлении остатков на счетах, то они решаются в индивидуальном порядке. "Здесь уже в индивидуальном порядке банки разбираются. Например, если по "Беларусбанку", по самому крупному, смотреть, было за сегодня около 500 обращений, связанных с некорректным отображением баланса. Уже в индивидуальном порядке практически половину из них отработано. В электронном виде, через обратную связь на сайте банка, к вечеру ни одного обращения нет о некорректном отображении сумм. Поэтому в штатном режиме работает процессинговый центр, осуществляются платежи", - сказал он. Картун заверил, что впредь будет сделано все, чтобы таких технических сбоев больше не повторялось. Накануне утром клиенты ряда банков в Белоруссии сообщили в соцсетях, что с баланса их банковских карт произошло якобы несанкционированное списание средств. Банковский процессинговый центр Белоруссии позже пояснил, что в связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 9 июля, могут иметь место отрицательные балансы по картам ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк". Компания отметила, что неполадки планируется устранить, деньги с карт не пропали, корректное отображение баланса по карточкам будет урегулировано.
https://ria.ru/20250616/mvd-2023049376.html
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технологии, белоруссия, беларусбанк, белагропромбанк, белинвестбанк, в мире
Технологии, Белоруссия, Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, В мире
В Белоруссии объяснили сбой в отображении баланса на картах трех банков

Нацбанк Белоруссии: сбой в системе произошел из-за обновлении ПО

© Pixabay / AKuptsovaБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Pixabay / AKuptsova
Банковские карты. Архивное фото
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МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Сбой в отображении баланса на картах трех банков Белоруссии произошел из-за планового обновления системы процессингового центра и не был хакерской атакой или вирусом, заявил в четверг заместитель председателя правления Национального банка республики Андрей Картун.
"Вчера утром произошел технический сбой в системе. Связан он был с очередным плановым обновлением системы и затронул определенные банки. Многие могли увидеть отрицательный баланс или какое-то списание денежных средств... Деньги на карт-счетах никуда не исчезали, никто их не списывал, это не была никакая вирусная атака или взлом системы, это технический сбой при очередном обновлении системы", - сказал Картун. Его видеокомментарий опубликован в Telegram-канале Нацбанка.
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Картун заявил, что работоспособность системы уже полностью восстановлена, банки информируют о том, что они восстановили остатки на счетах, которые были до технического сбоя. По его словам, если в банки поступают обращения граждан о некорректном восстановлении остатков на счетах, то они решаются в индивидуальном порядке.
"Здесь уже в индивидуальном порядке банки разбираются. Например, если по "Беларусбанку", по самому крупному, смотреть, было за сегодня около 500 обращений, связанных с некорректным отображением баланса. Уже в индивидуальном порядке практически половину из них отработано. В электронном виде, через обратную связь на сайте банка, к вечеру ни одного обращения нет о некорректном отображении сумм. Поэтому в штатном режиме работает процессинговый центр, осуществляются платежи", - сказал он.
Картун заверил, что впредь будет сделано все, чтобы таких технических сбоев больше не повторялось.
Накануне утром клиенты ряда банков в Белоруссии сообщили в соцсетях, что с баланса их банковских карт произошло якобы несанкционированное списание средств. Банковский процессинговый центр Белоруссии позже пояснил, что в связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 9 июля, могут иметь место отрицательные балансы по картам ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк". Компания отметила, что неполадки планируется устранить, деньги с карт не пропали, корректное отображение баланса по карточкам будет урегулировано.
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