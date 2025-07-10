https://ria.ru/20250710/belorussiya-2028452725.html

В Белоруссии объяснили сбой в отображении баланса на картах трех банков

В Белоруссии объяснили сбой в отображении баланса на картах трех банков - РИА Новости, 10.07.2025

В Белоруссии объяснили сбой в отображении баланса на картах трех банков

Сбой в отображении баланса на картах трех банков Белоруссии произошел из-за планового обновления системы процессингового центра и не был хакерской атакой или... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T21:47:00+03:00

2025-07-10T21:47:00+03:00

2025-07-10T21:48:00+03:00

технологии

белоруссия

беларусбанк

белагропромбанк

белинвестбанк

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154780/60/1547806033_0:96:2500:1502_1920x0_80_0_0_74781005637b17fa4797039ccd6e9a51.jpg

МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Сбой в отображении баланса на картах трех банков Белоруссии произошел из-за планового обновления системы процессингового центра и не был хакерской атакой или вирусом, заявил в четверг заместитель председателя правления Национального банка республики Андрей Картун. "Вчера утром произошел технический сбой в системе. Связан он был с очередным плановым обновлением системы и затронул определенные банки. Многие могли увидеть отрицательный баланс или какое-то списание денежных средств... Деньги на карт-счетах никуда не исчезали, никто их не списывал, это не была никакая вирусная атака или взлом системы, это технический сбой при очередном обновлении системы", - сказал Картун. Его видеокомментарий опубликован в Telegram-канале Нацбанка. Картун заявил, что работоспособность системы уже полностью восстановлена, банки информируют о том, что они восстановили остатки на счетах, которые были до технического сбоя. По его словам, если в банки поступают обращения граждан о некорректном восстановлении остатков на счетах, то они решаются в индивидуальном порядке. "Здесь уже в индивидуальном порядке банки разбираются. Например, если по "Беларусбанку", по самому крупному, смотреть, было за сегодня около 500 обращений, связанных с некорректным отображением баланса. Уже в индивидуальном порядке практически половину из них отработано. В электронном виде, через обратную связь на сайте банка, к вечеру ни одного обращения нет о некорректном отображении сумм. Поэтому в штатном режиме работает процессинговый центр, осуществляются платежи", - сказал он. Картун заверил, что впредь будет сделано все, чтобы таких технических сбоев больше не повторялось. Накануне утром клиенты ряда банков в Белоруссии сообщили в соцсетях, что с баланса их банковских карт произошло якобы несанкционированное списание средств. Банковский процессинговый центр Белоруссии позже пояснил, что в связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 9 июля, могут иметь место отрицательные балансы по картам ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк". Компания отметила, что неполадки планируется устранить, деньги с карт не пропали, корректное отображение баланса по карточкам будет урегулировано.

https://ria.ru/20250616/mvd-2023049376.html

https://ria.ru/20250708/sberezheniya-2027823220.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, белоруссия, беларусбанк, белагропромбанк, белинвестбанк, в мире