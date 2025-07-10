https://ria.ru/20250710/belorussija-2028384817.html

В Белоруссии заявили, что не собираются нападать на страны Балтии

В Белоруссии заявили, что не собираются нападать на страны Балтии - РИА Новости, 10.07.2025

В Белоруссии заявили, что не собираются нападать на страны Балтии

Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что ни Минск, ни Москва не собираются... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:53:00+03:00

2025-07-10T15:53:00+03:00

2025-07-10T15:53:00+03:00

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МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что ни Минск, ни Москва не собираются нападать на кого-либо, в частности, на страны Балтии. "Они (страны Балтии – ред.) стремятся, чтобы их кто-то защищал от мнимой угрозы, которую они сами для себя формируют. Ведь это лежит на поверхности - ни Республика Беларусь, ни Российская Федерация не собираются нападать"- сказал Муравейко в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", видео которого опубликовано в Youtube-канале издания. Он добавил, что создается впечатление, что "прибалты приглашают военных НАТО" на свою территорию для защиты от собственного населения, которое в процессе политики, проводимой в этих странах сейчас, нищает, уезжает вглубь Европы. "Но рано или поздно люди спросят у своего правительства: где социальные гарантии, стандарты, ради которых стремились в единый Евросоюз?" - сказал Муравейко.

https://ria.ru/20250710/nato-2028230330.html

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в мире, балтия, белоруссия, минск, нато