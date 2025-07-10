В Белоруссии женщина погибла при падении дерева
МЧС Белоруссии: женщина погибла при падении дерева из-за грозы и ветра
© МЧС Белоруссии/TelegramСпасатели ликвидируют последствия прохождения грозового фронта в Белоруссии
Спасатели ликвидируют последствия прохождения грозового фронта в Белоруссии
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МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Женщина погибла в Белоруссии в результате падения из-за грозы и ветра дерева, еще четыре человека, включая подростка, пострадали, сообщает пресс-служба МЧС республики.
"В Могилеве в результате падения деревьев погибла женщина 1992 года рождения и пострадали 4 человека, из них ребенок 2010 года рождения, которые госпитализированы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
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Подчеркивается, что белорусские спасатели ликвидируют последствия прохождения грозового фронта. В период с 1.50 до 3.30 (совпадает с мск) вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 23 м/с на территории Могилева и Могилевского района повреждены кровли различных строений, зафиксированы случаи падения деревьев.
По данным МЧС, в результате отключения 4-х линий ВЛ-110 кВ произошла аварийная остановка двух паровых котлов и турбогенераторов филиала "Могилевская ТЭЦ-2" РУП "Могилевэнерго". В 5.45 работа ТЭЦ восстановлена, начата подача пара. На территории ОАО "Могилевхимволокно" произошло падение металлической трубы установки сжигания отходов цеха. В результате падения повреждена стена здания корпуса водоподготовки.
Согласно сообщению, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский заслушал доклады руководителей Витебского и Могилевского областных управлений МЧС об организации работы территориальных комиссий по чрезвычайным ситуациям и дал указания по реализации дополнительных мер по оказанию помощи людям, пострадавшим от непогоды, и оперативному устранению последствий прохождения грозового фронта.
"Ведется мониторинг оперативной обстановки, организовано взаимодействие всех аварийных служб", - подчеркивается в сообщении.