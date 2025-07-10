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В Белоруссии женщина погибла при падении дерева - РИА Новости, 10.07.2025
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10:41 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/belorussija-2028298273.html
В Белоруссии женщина погибла при падении дерева
В Белоруссии женщина погибла при падении дерева - РИА Новости, 10.07.2025
В Белоруссии женщина погибла при падении дерева
Женщина погибла в Белоруссии в результате падения из-за грозы и ветра дерева, еще четыре человека, включая подростка, пострадали, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:41:00+03:00
2025-07-10T10:41:00+03:00
жкх
могилев
белоруссия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Женщина погибла в Белоруссии в результате падения из-за грозы и ветра дерева, еще четыре человека, включая подростка, пострадали, сообщает пресс-служба МЧС республики. "В Могилеве в результате падения деревьев погибла женщина 1992 года рождения и пострадали 4 человека, из них ребенок 2010 года рождения, которые госпитализированы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Подчеркивается, что белорусские спасатели ликвидируют последствия прохождения грозового фронта. В период с 1.50 до 3.30 (совпадает с мск) вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 23 м/с на территории Могилева и Могилевского района повреждены кровли различных строений, зафиксированы случаи падения деревьев. По данным МЧС, в результате отключения 4-х линий ВЛ-110 кВ произошла аварийная остановка двух паровых котлов и турбогенераторов филиала "Могилевская ТЭЦ-2" РУП "Могилевэнерго". В 5.45 работа ТЭЦ восстановлена, начата подача пара. На территории ОАО "Могилевхимволокно" произошло падение металлической трубы установки сжигания отходов цеха. В результате падения повреждена стена здания корпуса водоподготовки. Согласно сообщению, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский заслушал доклады руководителей Витебского и Могилевского областных управлений МЧС об организации работы территориальных комиссий по чрезвычайным ситуациям и дал указания по реализации дополнительных мер по оказанию помощи людям, пострадавшим от непогоды, и оперативному устранению последствий прохождения грозового фронта. "Ведется мониторинг оперативной обстановки, организовано взаимодействие всех аварийных служб", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250709/derevo-2028092433.html
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жкх, могилев, белоруссия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
ЖКХ, Могилев, Белоруссия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Белоруссии женщина погибла при падении дерева

МЧС Белоруссии: женщина погибла при падении дерева из-за грозы и ветра

© МЧС Белоруссии/TelegramСпасатели ликвидируют последствия прохождения грозового фронта в Белоруссии
Спасатели ликвидируют последствия прохождения грозового фронта в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© МЧС Белоруссии/Telegram
Спасатели ликвидируют последствия прохождения грозового фронта в Белоруссии
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МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Женщина погибла в Белоруссии в результате падения из-за грозы и ветра дерева, еще четыре человека, включая подростка, пострадали, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Могилеве в результате падения деревьев погибла женщина 1992 года рождения и пострадали 4 человека, из них ребенок 2010 года рождения, которые госпитализированы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
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Подчеркивается, что белорусские спасатели ликвидируют последствия прохождения грозового фронта. В период с 1.50 до 3.30 (совпадает с мск) вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 23 м/с на территории Могилева и Могилевского района повреждены кровли различных строений, зафиксированы случаи падения деревьев.
По данным МЧС, в результате отключения 4-х линий ВЛ-110 кВ произошла аварийная остановка двух паровых котлов и турбогенераторов филиала "Могилевская ТЭЦ-2" РУП "Могилевэнерго". В 5.45 работа ТЭЦ восстановлена, начата подача пара. На территории ОАО "Могилевхимволокно" произошло падение металлической трубы установки сжигания отходов цеха. В результате падения повреждена стена здания корпуса водоподготовки.
Согласно сообщению, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский заслушал доклады руководителей Витебского и Могилевского областных управлений МЧС об организации работы территориальных комиссий по чрезвычайным ситуациям и дал указания по реализации дополнительных мер по оказанию помощи людям, пострадавшим от непогоды, и оперативному устранению последствий прохождения грозового фронта.
"Ведется мониторинг оперативной обстановки, организовано взаимодействие всех аварийных служб", - подчеркивается в сообщении.
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