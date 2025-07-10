https://ria.ru/20250710/azerbaydzhan-2028453346.html

МИД Армении положительно оценил прошедшую встречу Пашиняна и Алиева

МИД Армении положительно оценил прошедшую встречу Пашиняна и Алиева - РИА Новости, 10.07.2025

МИД Армении положительно оценил прошедшую встречу Пашиняна и Алиева

Армянская сторона считает успешной состоявшуюся в Абу-Даби встречу лидеров Армении и Азербайджана, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, заявила в четверг... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T21:59:00+03:00

2025-07-10T21:59:00+03:00

2025-07-10T22:17:00+03:00

в мире

абу-даби

армения

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ильхам алиев

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ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Армянская сторона считает успешной состоявшуюся в Абу-Даби встречу лидеров Армении и Азербайджана, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, заявила в четверг пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.Встреча Алиева и Пашиняна прошла 10 июля в столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби."Республика Армения считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу успешной и подтверждает, что она может послужить серьезной основой для дальнейшей реализации мирного процесса",- заявила Бадалян в соцсети Facebook ** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250411/azerbaydzhan-2010823190.html

абу-даби

армения

азербайджан

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в мире, абу-даби, армения, азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян