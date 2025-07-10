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МИД Армении положительно оценил прошедшую встречу Пашиняна и Алиева - РИА Новости, 10.07.2025
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21:59 10.07.2025 (обновлено: 22:17 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/azerbaydzhan-2028453346.html
МИД Армении положительно оценил прошедшую встречу Пашиняна и Алиева
МИД Армении положительно оценил прошедшую встречу Пашиняна и Алиева - РИА Новости, 10.07.2025
МИД Армении положительно оценил прошедшую встречу Пашиняна и Алиева
Армянская сторона считает успешной состоявшуюся в Абу-Даби встречу лидеров Армении и Азербайджана, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, заявила в четверг... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T21:59:00+03:00
2025-07-10T22:17:00+03:00
в мире
абу-даби
армения
азербайджан
ильхам алиев
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Армянская сторона считает успешной состоявшуюся в Абу-Даби встречу лидеров Армении и Азербайджана, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, заявила в четверг пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.Встреча Алиева и Пашиняна прошла 10 июля в столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби."Республика Армения считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу успешной и подтверждает, что она может послужить серьезной основой для дальнейшей реализации мирного процесса",- заявила Бадалян в соцсети Facebook ** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, абу-даби, армения, азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян
В мире, Абу-Даби, Армения, Азербайджан, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
МИД Армении положительно оценил прошедшую встречу Пашиняна и Алиева

МИД Армении: Ереван посчитал прошедшую встречу Пашиняна и Алиева успешной

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби
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ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Армянская сторона считает успешной состоявшуюся в Абу-Даби встречу лидеров Армении и Азербайджана, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, заявила в четверг пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.
Встреча Алиева и Пашиняна прошла 10 июля в столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби.
"Республика Армения считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу успешной и подтверждает, что она может послужить серьезной основой для дальнейшей реализации мирного процесса",- заявила Бадалян в соцсети Facebook *
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреАбу-ДабиАрменияАзербайджанИльхам АлиевНикол Пашинян
 
 
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