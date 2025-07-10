Пашинян и Алиев договорились продолжить переговоры
Пашинян и Алиев на встрече в Абу-Даби договорились продолжить переговоры
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби. 10 июля 2025
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби. 10 июля 2025
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ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи в Абу-Даби договорились продолжить переговоры и меры по укреплению доверия, говорится в распространенном армянским кабмином комментарии МИД страны.
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"Стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по укреплению доверия между двумя странами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собеседники обсудили различные аспекты повестки нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.
"Было подтверждено, что двусторонние переговоры представляют собой наиболее эффективный формат для обсуждения всех вопросов, касающихся процесса нормализации, и на этой основе было решено продолжать такой диалог, ориентированный на результат", - отмечается в сообщении.