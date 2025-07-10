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Анохин: Смоленская АЭС-2 станет мощным локомотивом развития области
Анохин: Смоленская АЭС-2 станет мощным локомотивом развития области - РИА Новости, 10.07.2025
Анохин: Смоленская АЭС-2 станет мощным локомотивом развития области
Проект строительства Смоленской АЭС-2 имеет федеральное значение и станет мощным локомотивом экономического роста региона, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:19:00+03:00
2025-07-10T17:19:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Проект строительства Смоленской АЭС-2 имеет федеральное значение и станет мощным локомотивом экономического роста региона, сообщил губернатор Василий Анохин. "Смоленская атомная станция имеет богатую, почти полувековую историю и играет стратегическую роль в социально-экономическом развитии нашей области. На встрече с новым директором Смоленской АЭС, заместителем генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом" Иваном Ивановичем Сидоровым, обсудили планы по развитию станции и реализацию социально значимых проектов в регионе", - написал глава региона в своем телеграм-канале. Он уточнил, что на встрече затронули предстоящее строительство Смоленской АЭС-2. "Этот проект имеет федеральное значение и станет мощным локомотивом экономического роста региона. Наша общая задача — усилить безопасность при строительстве объекта и обеспечить стабильную выработку электроэнергии на действующей станции. Обсудили участие смоленских предприятий в масштабной стройке — будем их активно привлекать к этой работе", - отметил Анохин. Он добавил, что власти Смоленской области также заинтересованы в укреплении кадрового потенциала на атомной станции в Десногорске. Для этого ведут тесное сотрудничество с Росэнергоатомом и помогают привлекать смолян к стажировкам на базе станции. Это позволяет повышать квалификацию молодых профессионалов. "Также развиваем инфраструктуру города для его жителей — благоустраиваем общественные пространства и возводим новые социальные объекты для создания комфортной городской среды", - написал губернатор.
https://ria.ru/20250707/anokhin-2027784744.html
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смоленская область, василий анохин, смоленская аэс
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская АЭС, Смоленская область
Анохин: Смоленская АЭС-2 станет мощным локомотивом развития области
Губернатор Анохин: Смоленская АЭС-2 станет локомотивом развития области
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Проект строительства Смоленской АЭС-2 имеет федеральное значение и станет мощным локомотивом экономического роста региона, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Смоленская атомная станция имеет богатую, почти полувековую историю и играет стратегическую роль в социально-экономическом развитии нашей области. На встрече с новым директором Смоленской АЭС, заместителем генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом" Иваном Ивановичем Сидоровым, обсудили планы по развитию станции и реализацию социально значимых проектов в регионе", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что на встрече затронули предстоящее строительство Смоленской АЭС-2.
"Этот проект имеет федеральное значение и станет мощным локомотивом экономического роста региона. Наша общая задача — усилить безопасность при строительстве объекта и обеспечить стабильную выработку электроэнергии на действующей станции. Обсудили участие смоленских предприятий в масштабной стройке — будем их активно привлекать к этой работе", - отметил Анохин.
Он добавил, что власти Смоленской области также заинтересованы в укреплении кадрового потенциала на атомной станции в Десногорске. Для этого ведут тесное сотрудничество с Росэнергоатомом и помогают привлекать смолян к стажировкам на базе станции. Это позволяет повышать квалификацию молодых профессионалов.
"Также развиваем инфраструктуру города для его жителей — благоустраиваем общественные пространства и возводим новые социальные объекты для создания комфортной городской среды", - написал губернатор.