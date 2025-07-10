https://ria.ru/20250710/agrarii-2028426785.html

Ярославские аграрии увеличили производство продукции

Ярославские аграрии увеличили производство продукции - РИА Новости, 10.07.2025

Ярославские аграрии увеличили производство продукции

Аграрии Ярославской области за первые шесть месяцев текущего года увеличили выпуск молочной, мясной, кондитерской продукции и мороженого, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:33:00+03:00

2025-07-10T18:33:00+03:00

2025-07-10T18:33:00+03:00

ярославская область

михаил евраев

ярославская область

агропродукция

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Аграрии Ярославской области за первые шесть месяцев текущего года увеличили выпуск молочной, мясной, кондитерской продукции и мороженого, сообщает пресс-служба регионального правительства. В настоящее время в регионе функционирует более 50 крупных и средних предприятий в этой отрасли. "Пищевая и перерабатывающая промышленность играет ключевую роль в экономике региона. За первое полугодие 2025 года аграрии значительно увеличили производство молочной и мясной продукции, кондитерских изделий и мороженого. Выпущено 6,8 тысячи тонн кондитерской продукции, что на 49% превышает показатели прошлого года. Производство мороженого выросло до 29 тысяч тонн, что на 31% больше, чем в прошлом году", - отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Росту производства мороженого в регионе способствовала модернизация предприятия ООО "Айсберри-ФМ", где запущено шесть новых линий мощностью до 18 тысяч штук в час. Инвестировано 7 миллиардов рублей. Эти меры создали 500 новых рабочих мест и увеличили общие производственные мощности до 90 тысяч тонн в год. Объем переработанного сырого молока в регионе достиг 57,5 тысячи тонн, что на 2,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. На территории области расположено около 20 производственных предприятий, среди которых выделяются такие крупные компании, как "Ярмолпрод", "АгриВолга" и "РАМОЗ". Мощность компании "Ярмолпрод" составляет 70 тысяч тонн переработки сырого молока в год, а численность сотрудников превышает 300 человек. Холдинг "АгриВолга" реализует масштабный инвестиционный проект стоимостью 4,2 миллиарда рублей, направленный на создание современного предприятия по производству бактериальных концентратов и заквасок для пищевой и перерабатывающей промышленности. Производство сыра за последние три года удвоилось, а за шесть месяцев 2025 года достигло 10,3 тысячи тонн, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти результаты свидетельствуют о растущем спросе и высоком качестве ярославской сыродельной продукции, отметили в пресс-службе. В Ярославской области также работает более 20 предприятий, специализирующихся на производстве сыров. Производство мясных продуктов, включая мясо и субпродукты домашней птицы, выросло до 24 тысяч тонн, что на 27% превышает показатели прошлого года. В 2025 году к продукции с ярославским знаком качества присоединились новые позиции: АО "Ярославский бройлер" с колбасками для жарки и ООО "Некрасовский продукт" с говяжьими отрубями.

https://ria.ru/20250707/rets-2027704317.html

https://ria.ru/20250710/agroprom-2028372870.html

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михаил евраев, ярославская область, агропродукция