Рейтинг@Mail.ru
Ярославские аграрии увеличили производство продукции - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:33 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/agrarii-2028426785.html
Ярославские аграрии увеличили производство продукции
Ярославские аграрии увеличили производство продукции - РИА Новости, 10.07.2025
Ярославские аграрии увеличили производство продукции
Аграрии Ярославской области за первые шесть месяцев текущего года увеличили выпуск молочной, мясной, кондитерской продукции и мороженого, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:33:00+03:00
2025-07-10T18:33:00+03:00
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
агропродукция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782559341_0:127:3124:1884_1920x0_80_0_0_a7c819ce74bbd5b7ac6a0c4dbb72d2e2.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Аграрии Ярославской области за первые шесть месяцев текущего года увеличили выпуск молочной, мясной, кондитерской продукции и мороженого, сообщает пресс-служба регионального правительства. В настоящее время в регионе функционирует более 50 крупных и средних предприятий в этой отрасли. "Пищевая и перерабатывающая промышленность играет ключевую роль в экономике региона. За первое полугодие 2025 года аграрии значительно увеличили производство молочной и мясной продукции, кондитерских изделий и мороженого. Выпущено 6,8 тысячи тонн кондитерской продукции, что на 49% превышает показатели прошлого года. Производство мороженого выросло до 29 тысяч тонн, что на 31% больше, чем в прошлом году", - отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Росту производства мороженого в регионе способствовала модернизация предприятия ООО "Айсберри-ФМ", где запущено шесть новых линий мощностью до 18 тысяч штук в час. Инвестировано 7 миллиардов рублей. Эти меры создали 500 новых рабочих мест и увеличили общие производственные мощности до 90 тысяч тонн в год. Объем переработанного сырого молока в регионе достиг 57,5 тысячи тонн, что на 2,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. На территории области расположено около 20 производственных предприятий, среди которых выделяются такие крупные компании, как "Ярмолпрод", "АгриВолга" и "РАМОЗ". Мощность компании "Ярмолпрод" составляет 70 тысяч тонн переработки сырого молока в год, а численность сотрудников превышает 300 человек. Холдинг "АгриВолга" реализует масштабный инвестиционный проект стоимостью 4,2 миллиарда рублей, направленный на создание современного предприятия по производству бактериальных концентратов и заквасок для пищевой и перерабатывающей промышленности. Производство сыра за последние три года удвоилось, а за шесть месяцев 2025 года достигло 10,3 тысячи тонн, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти результаты свидетельствуют о растущем спросе и высоком качестве ярославской сыродельной продукции, отметили в пресс-службе. В Ярославской области также работает более 20 предприятий, специализирующихся на производстве сыров. Производство мясных продуктов, включая мясо и субпродукты домашней птицы, выросло до 24 тысяч тонн, что на 27% превышает показатели прошлого года. В 2025 году к продукции с ярославским знаком качества присоединились новые позиции: АО "Ярославский бройлер" с колбасками для жарки и ООО "Некрасовский продукт" с говяжьими отрубями.
https://ria.ru/20250707/rets-2027704317.html
https://ria.ru/20250710/agroprom-2028372870.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782559341_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_eb3ef531fe12c42d1f57f287b699355e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил евраев, ярославская область, агропродукция
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область, агропродукция
Ярославские аграрии увеличили производство продукции

Аграрии Ярославской области увеличили выпуск продукции

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива молока
Цех розлива молока - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Цех розлива молока
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Аграрии Ярославской области за первые шесть месяцев текущего года увеличили выпуск молочной, мясной, кондитерской продукции и мороженого, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В настоящее время в регионе функционирует более 50 крупных и средних предприятий в этой отрасли.
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Региональные компании продолжают получать сертификат "Сделано в России"
7 июля, 16:31
"Пищевая и перерабатывающая промышленность играет ключевую роль в экономике региона. За первое полугодие 2025 года аграрии значительно увеличили производство молочной и мясной продукции, кондитерских изделий и мороженого. Выпущено 6,8 тысячи тонн кондитерской продукции, что на 49% превышает показатели прошлого года. Производство мороженого выросло до 29 тысяч тонн, что на 31% больше, чем в прошлом году", - отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Росту производства мороженого в регионе способствовала модернизация предприятия ООО "Айсберри-ФМ", где запущено шесть новых линий мощностью до 18 тысяч штук в час. Инвестировано 7 миллиардов рублей. Эти меры создали 500 новых рабочих мест и увеличили общие производственные мощности до 90 тысяч тонн в год.
Объем переработанного сырого молока в регионе достиг 57,5 тысячи тонн, что на 2,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. На территории области расположено около 20 производственных предприятий, среди которых выделяются такие крупные компании, как "Ярмолпрод", "АгриВолга" и "РАМОЗ". Мощность компании "Ярмолпрод" составляет 70 тысяч тонн переработки сырого молока в год, а численность сотрудников превышает 300 человек.
Холдинг "АгриВолга" реализует масштабный инвестиционный проект стоимостью 4,2 миллиарда рублей, направленный на создание современного предприятия по производству бактериальных концентратов и заквасок для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Производство сыра за последние три года удвоилось, а за шесть месяцев 2025 года достигло 10,3 тысячи тонн, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти результаты свидетельствуют о растущем спросе и высоком качестве ярославской сыродельной продукции, отметили в пресс-службе. В Ярославской области также работает более 20 предприятий, специализирующихся на производстве сыров.
Производство мясных продуктов, включая мясо и субпродукты домашней птицы, выросло до 24 тысяч тонн, что на 27% превышает показатели прошлого года. В 2025 году к продукции с ярославским знаком качества присоединились новые позиции: АО "Ярославский бройлер" с колбасками для жарки и ООО "Некрасовский продукт" с говяжьими отрубями.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 10 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Мишустин оценил темпы развития в сфере агропромышленности
Вчера, 15:04
 
Ярославская областьМихаил ЕвраевЯрославская областьагропродукция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала