https://ria.ru/20250710/aeroport-2028397039.html
Жуковский опроверг сообщения о закрытии аэропорта
Жуковский опроверг сообщения о закрытии аэропорта - РИА Новости, 10.07.2025
Жуковский опроверг сообщения о закрытии аэропорта
Аэропорт "Жуковский" принимает и отправляет рейсы, сообщила Росавиация на фоне информации о закрытии авиагавани. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:42:00+03:00
2025-07-10T16:42:00+03:00
2025-07-10T16:42:00+03:00
раменский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
жуковский
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" принимает и отправляет рейсы, сообщила Росавиация на фоне информации о закрытии авиагавани. "Аэропорт "Жуковский" (Раменское; код ИКАО: UUBW) принимает и отправляет рейсы. Распространяемая рядом Telegram-каналов информация о якобы закрытии аэропорта не соответствует действительности", - говорится в сообщении Росавиации.
https://ria.ru/20250708/nikitin-2027888017.html
раменский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
раменский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, жуковский
Раменский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Жуковский
Жуковский опроверг сообщения о закрытии аэропорта
В Росавиации сообщили, что аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы