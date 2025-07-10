https://ria.ru/20250710/aeroport-2028397039.html

Жуковский опроверг сообщения о закрытии аэропорта

Жуковский опроверг сообщения о закрытии аэропорта - РИА Новости, 10.07.2025

Жуковский опроверг сообщения о закрытии аэропорта

Аэропорт "Жуковский" принимает и отправляет рейсы, сообщила Росавиация на фоне информации о закрытии авиагавани. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:42:00+03:00

2025-07-10T16:42:00+03:00

2025-07-10T16:42:00+03:00

раменский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

жуковский

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" принимает и отправляет рейсы, сообщила Росавиация на фоне информации о закрытии авиагавани. "Аэропорт "Жуковский" (Раменское; код ИКАО: UUBW) принимает и отправляет рейсы. Распространяемая рядом Telegram-каналов информация о якобы закрытии аэропорта не соответствует действительности", - говорится в сообщении Росавиации.

https://ria.ru/20250708/nikitin-2027888017.html

раменский

жуковский

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

раменский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, жуковский