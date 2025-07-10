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"Аэрофлот" начнет выполнять ежедневные рейсы в Геленджик с 18 июля - РИА Новости, 10.07.2025
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Туризм
 
17:10 10.07.2025 (обновлено: 17:12 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/aeroflot-2028404098.html
"Аэрофлот" начнет выполнять ежедневные рейсы в Геленджик с 18 июля
"Аэрофлот" начнет выполнять ежедневные рейсы в Геленджик с 18 июля - РИА Новости, 10.07.2025
"Аэрофлот" начнет выполнять ежедневные рейсы в Геленджик с 18 июля
Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит частоту рейсов между Москвой и Геленджиком, с 18 июля рейсы будут ежедневными, а с 1 августа появится второй рейс, сообщила... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:10:00+03:00
2025-07-10T17:12:00+03:00
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геленджик
аэрофлот
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит частоту рейсов между Москвой и Геленджиком, с 18 июля рейсы будут ежедневными, а с 1 августа появится второй рейс, сообщила компания."Аэрофлот увеличивает частоту рейсов между Москвой и Геленджиком. В июле полёты между Москвой и Геленджиком будут выполняться c 18 числа ежедневно... Аэрофлот будет выполнять на популярный черноморский курорт два рейса в сутки, начиная с 1 августа", - сообщила авиакомпания.В среду компания заявляла о введении ежедневных рейсов с 25 июля, с 6 августа - два раза в день.Как в среду сообщила Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск.Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тыс. человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
https://ria.ru/20250709/stoimost-2028203806.html
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геленджик, аэрофлот, москва, новости - туризм
Туризм, Геленджик, Аэрофлот, Москва, Новости - Туризм
"Аэрофлот" начнет выполнять ежедневные рейсы в Геленджик с 18 июля

"Аэрофлот" начнет выполнять ежедневные рейсы Москва — Геленджик с 18 июля

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит частоту рейсов между Москвой и Геленджиком, с 18 июля рейсы будут ежедневными, а с 1 августа появится второй рейс, сообщила компания.
"Аэрофлот увеличивает частоту рейсов между Москвой и Геленджиком. В июле полёты между Москвой и Геленджиком будут выполняться c 18 числа ежедневно... Аэрофлот будет выполнять на популярный черноморский курорт два рейса в сутки, начиная с 1 августа", - сообщила авиакомпания.
Самолет Boeing 737-800 С. Ожегов авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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9 июля, 18:18
В среду компания заявляла о введении ежедневных рейсов с 25 июля, с 6 августа - два раза в день.
Как в среду сообщила Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тыс. человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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