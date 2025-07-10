https://ria.ru/20250710/aeporty-2028436458.html

В трех московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В трех московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 10.07.2025

В трех московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Жуковский", "Внуково" "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T19:34:00+03:00

2025-07-10T19:34:00+03:00

2025-07-10T19:34:00+03:00

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Жуковский", "Внуково" "Домодедово", сообщила Росавиация. "Аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250708/nikitin-2027888017.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)