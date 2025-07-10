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В трех московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 10.07.2025
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19:34 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/aeporty-2028436458.html
В трех московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В трех московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 10.07.2025
В трех московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Жуковский", "Внуково" "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T19:34:00+03:00
2025-07-10T19:34:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Жуковский", "Внуково" "Домодедово", сообщила Росавиация. &quot;Аэропорты &quot;Домодедово&quot;, &quot;Внуково&quot; и &quot;Жуковский&quot;. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов&quot;, - говорится в сообщении Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В трех московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорты Жуковский, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина в аэропорту Домодедово
Женщина в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина в аэропорту Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Жуковский", "Внуково" "Домодедово", сообщила Росавиация.
«

"Аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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