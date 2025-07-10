https://ria.ru/20250710/aeporty-2028436458.html
В трех московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В трех московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 10.07.2025
В трех московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Жуковский", "Внуково" "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T19:34:00+03:00
2025-07-10T19:34:00+03:00
2025-07-10T19:34:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Жуковский", "Внуково" "Домодедово", сообщила Росавиация. "Аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250708/nikitin-2027888017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В трех московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Аэропорты Жуковский, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на полеты