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Минздрав Ирана назвал количество пострадавших при израильских атаках - РИА Новости, 09.07.2025
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18:09 09.07.2025 (обновлено: 18:12 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/zhertvy-2028200496.html
Минздрав Ирана назвал количество пострадавших при израильских атаках
Минздрав Ирана назвал количество пострадавших при израильских атаках - РИА Новости, 09.07.2025
Минздрав Ирана назвал количество пострадавших при израильских атаках
– РИА Новости. Почти 700 мирных граждан погибли, 5 тысяч ранены в результате атак Израиля по Ирану в июне, заявил министр здравоохранения исламской республики... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:09:00+03:00
2025-07-09T18:12:00+03:00
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красный полумесяц
международный уголовный суд
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 9 июл – РИА Новости. Почти 700 мирных граждан погибли, 5 тысяч ранены в результате атак Израиля по Ирану в июне, заявил министр здравоохранения исламской республики Мохаммад-Реза Зафарканди. В понедельник глава фонда по делам мучеников и ветеранов Ирана Саид Охади заявил, что число жертв в Иране в результате июньских атак Израиля по исламской республике выросло до 1060 человек. "Около 700 мирных граждан погибли в результате жестоких ударов Израиля по иранским городам. В результате событий, произошедших из-за вражеских атак, около 5 тысяч мирных граждан были ранены и прошли лечение в больницах страны", – передает слова министра агентство Mehr. Зафарканди также отметил, что Израиль нанес удары непосредственно по 7 больницам. Иранское агентство Mehr также сообщает, что число жертв среди сотрудников СМИ исламской республики из-за ударов Израиля увеличилось до 12 человек. Ранее во вторник замглавы общества Красного полумесяца Ирана по международным делам и гуманитарному праву Разие Алишаванди заявила, что общество передаст прокурору Международного уголовного суда (МУС) свидетельства нарушения норм гуманитарного права со стороны Израиля во время 12-дневной войны. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250709/konflikt-1915630213.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, красный полумесяц, международный уголовный суд, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Красный полумесяц, Международный уголовный суд, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Минздрав Ирана назвал количество пострадавших при израильских атаках

Минздрав Ирана: почти 700 человек погибли, 5 тыс ранены из-за атак Израиля

© СоцсетиДым в Тегеране после израильского удара
Дым в Тегеране после израильского удара - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Соцсети
Дым в Тегеране после израильского удара
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ТЕГЕРАН, 9 июл – РИА Новости. Почти 700 мирных граждан погибли, 5 тысяч ранены в результате атак Израиля по Ирану в июне, заявил министр здравоохранения исламской республики Мохаммад-Реза Зафарканди.
В понедельник глава фонда по делам мучеников и ветеранов Ирана Саид Охади заявил, что число жертв в Иране в результате июньских атак Израиля по исламской республике выросло до 1060 человек.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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"Около 700 мирных граждан погибли в результате жестоких ударов Израиля по иранским городам. В результате событий, произошедших из-за вражеских атак, около 5 тысяч мирных граждан были ранены и прошли лечение в больницах страны", – передает слова министра агентство Mehr.
Зафарканди также отметил, что Израиль нанес удары непосредственно по 7 больницам.
Иранское агентство Mehr также сообщает, что число жертв среди сотрудников СМИ исламской республики из-за ударов Израиля увеличилось до 12 человек.
Ранее во вторник замглавы общества Красного полумесяца Ирана по международным делам и гуманитарному праву Разие Алишаванди заявила, что общество передаст прокурору Международного уголовного суда (МУС) свидетельства нарушения норм гуманитарного права со стороны Израиля во время 12-дневной войны.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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В миреИранИзраильСШАДональд ТрампКрасный полумесяцМеждународный уголовный судВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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