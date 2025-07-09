Минздрав Ирана назвал количество пострадавших при израильских атаках
Минздрав Ирана: почти 700 человек погибли, 5 тыс ранены из-за атак Израиля
© СоцсетиДым в Тегеране после израильского удара
© Соцсети
Дым в Тегеране после израильского удара
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В понедельник глава фонда по делам мучеников и ветеранов Ирана Саид Охади заявил, что число жертв в Иране в результате июньских атак Израиля по исламской республике выросло до 1060 человек.
"Около 700 мирных граждан погибли в результате жестоких ударов Израиля по иранским городам. В результате событий, произошедших из-за вражеских атак, около 5 тысяч мирных граждан были ранены и прошли лечение в больницах страны", – передает слова министра агентство Mehr.
Зафарканди также отметил, что Израиль нанес удары непосредственно по 7 больницам.
Иранское агентство Mehr также сообщает, что число жертв среди сотрудников СМИ исламской республики из-за ударов Израиля увеличилось до 12 человек.
Ранее во вторник замглавы общества Красного полумесяца Ирана по международным делам и гуманитарному праву Разие Алишаванди заявила, что общество передаст прокурору Международного уголовного суда (МУС) свидетельства нарушения норм гуманитарного права со стороны Израиля во время 12-дневной войны.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".