https://ria.ru/20250709/zelenskiy-2028215044.html

Орбан назвал Зеленского комиком, играющим президента

Орбан назвал Зеленского комиком, играющим президента - РИА Новости, 09.07.2025

Орбан назвал Зеленского комиком, играющим президента

Владимир Зеленский являет собой новый тип политика - актера или комика, играющего роль президента, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T19:23:00+03:00

2025-07-09T19:23:00+03:00

2025-07-09T19:24:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский являет собой новый тип политика - актера или комика, играющего роль президента, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Венгерский премьер напомнил, что ровно год назад встречался с Зеленским в Киеве, предупреждал его, что ситуация в конфликте для Украины становится хуже, а с приходом президента США Дональда Трампа Киев сможет рассчитывать только на помощь Евросоюза, и советовал предотвратить это, начав мирные переговоры. Зеленский категорически отверг предложение, заявив, что время на стороне Украины, сообщил Орбан. "Причина в том, что появился новый тип политика или тип личности. Я с таким столкнулся впервые. Как его назвать? Ну, это такой политик-инфлюенсер, политик-актер или, в конце концов, комик. То есть кто-то, кто оказался на должности, к которой прошлое его не обучило, не подготовило... И всё же он решил взять на себя роль президента и фактически играет президентскую роль", - сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.Он подчеркнул, что попытался поговорить с Зеленским "более глубоко, о более глубоких взаимосвязях". "Я увидел, что это не работает, что я действительно сижу перед комиком", - отметил Орбан. В начале июля 2024 года Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, избранным американским президентом Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.

https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027085295.html

https://ria.ru/20250703/zelenskiy-2027066735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, сша, виктор орбан, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз