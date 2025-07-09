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Орбан назвал Зеленского комиком, играющим президента - РИА Новости, 09.07.2025
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19:23 09.07.2025 (обновлено: 19:24 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/zelenskiy-2028215044.html
Орбан назвал Зеленского комиком, играющим президента
Орбан назвал Зеленского комиком, играющим президента - РИА Новости, 09.07.2025
Орбан назвал Зеленского комиком, играющим президента
Владимир Зеленский являет собой новый тип политика - актера или комика, играющего роль президента, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T19:23:00+03:00
2025-07-09T19:24:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский являет собой новый тип политика - актера или комика, играющего роль президента, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Венгерский премьер напомнил, что ровно год назад встречался с Зеленским в Киеве, предупреждал его, что ситуация в конфликте для Украины становится хуже, а с приходом президента США Дональда Трампа Киев сможет рассчитывать только на помощь Евросоюза, и советовал предотвратить это, начав мирные переговоры. Зеленский категорически отверг предложение, заявив, что время на стороне Украины, сообщил Орбан. &quot;Причина в том, что появился новый тип политика или тип личности. Я с таким столкнулся впервые. Как его назвать? Ну, это такой политик-инфлюенсер, политик-актер или, в конце концов, комик. То есть кто-то, кто оказался на должности, к которой прошлое его не обучило, не подготовило... И всё же он решил взять на себя роль президента и фактически играет президентскую роль&quot;, - сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.Он подчеркнул, что попытался поговорить с Зеленским "более глубоко, о более глубоких взаимосвязях". "Я увидел, что это не работает, что я действительно сижу перед комиком", - отметил Орбан. В начале июля 2024 года Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, избранным американским президентом Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027085295.html
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в мире, украина, киев, сша, виктор орбан, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз
В мире, Украина, Киев, США, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз
Орбан назвал Зеленского комиком, играющим президента

Орбан: Зеленский являет собой новый тип политика, комика, играющего президента

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский являет собой новый тип политика - актера или комика, играющего роль президента, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Венгерский премьер напомнил, что ровно год назад встречался с Зеленским в Киеве, предупреждал его, что ситуация в конфликте для Украины становится хуже, а с приходом президента США Дональда Трампа Киев сможет рассчитывать только на помощь Евросоюза, и советовал предотвратить это, начав мирные переговоры. Зеленский категорически отверг предложение, заявив, что время на стороне Украины, сообщил Орбан.
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"Причина в том, что появился новый тип политика или тип личности. Я с таким столкнулся впервые. Как его назвать? Ну, это такой политик-инфлюенсер, политик-актер или, в конце концов, комик. То есть кто-то, кто оказался на должности, к которой прошлое его не обучило, не подготовило... И всё же он решил взять на себя роль президента и фактически играет президентскую роль", - сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.

Он подчеркнул, что попытался поговорить с Зеленским "более глубоко, о более глубоких взаимосвязях". "Я увидел, что это не работает, что я действительно сижу перед комиком", - отметил Орбан.
В начале июля 2024 года Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, избранным американским президентом Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
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