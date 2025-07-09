Орбан назвал Зеленского комиком, играющим президента
Орбан: Зеленский являет собой новый тип политика, комика, играющего президента
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский являет собой новый тип политика - актера или комика, играющего роль президента, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Венгерский премьер напомнил, что ровно год назад встречался с Зеленским в Киеве, предупреждал его, что ситуация в конфликте для Украины становится хуже, а с приходом президента США Дональда Трампа Киев сможет рассчитывать только на помощь Евросоюза, и советовал предотвратить это, начав мирные переговоры. Зеленский категорически отверг предложение, заявив, что время на стороне Украины, сообщил Орбан.
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"Причина в том, что появился новый тип политика или тип личности. Я с таким столкнулся впервые. Как его назвать? Ну, это такой политик-инфлюенсер, политик-актер или, в конце концов, комик. То есть кто-то, кто оказался на должности, к которой прошлое его не обучило, не подготовило... И всё же он решил взять на себя роль президента и фактически играет президентскую роль", - сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.
Он подчеркнул, что попытался поговорить с Зеленским "более глубоко, о более глубоких взаимосвязях". "Я увидел, что это не работает, что я действительно сижу перед комиком", - отметил Орбан.
В начале июля 2024 года Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, избранным американским президентом Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.