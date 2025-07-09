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Зеленский сделал заявление после удара российских войск по Украине - РИА Новости, 09.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 09.07.2025 (обновлено: 23:14 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/zelenskiy-2028132614.html
Зеленский сделал заявление после удара российских войск по Украине
Зеленский сделал заявление после удара российских войск по Украине - РИА Новости, 09.07.2025
Зеленский сделал заявление после удара российских войск по Украине
Российские войска нанесли по Украине показательный удар, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T13:40:00+03:00
2025-07-09T23:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир зеленский
россия
в мире
украина
донбасс
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли по Украине показательный удар, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале."Это показательная атака", — написал он.Он также в очередной раз призвал к санкциям против России.По информации Минобороны, российская армия нанесла удар ракетами "Кинжал" по украинским военным аэродромам, а также поразила другие объекты ВСУ. Кроме того, группировка "Восток" освободили село Толстой в Донбассе.
https://ria.ru/20250709/cnn-2028077123.html
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вооруженные силы украины, владимир зеленский, россия, в мире, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Россия, В мире, Украина, Донбасс
Зеленский сделал заявление после удара российских войск по Украине

Зеленский: атака ВС России по Украине была показательной

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли по Украине показательный удар, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале.
"Это показательная атака", — написал он.
Он также в очередной раз призвал к санкциям против России.
По информации Минобороны, российская армия нанесла удар ракетами "Кинжал" по украинским военным аэродромам, а также поразила другие объекты ВСУ. Кроме того, группировка "Восток" освободили село Толстой в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияВ миреУкраинаДонбасс
 
 
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