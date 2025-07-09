https://ria.ru/20250709/zelenskiy-2028132614.html

Зеленский сделал заявление после удара российских войск по Украине

Зеленский сделал заявление после удара российских войск по Украине - РИА Новости, 09.07.2025

Зеленский сделал заявление после удара российских войск по Украине

Российские войска нанесли по Украине показательный удар, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T13:40:00+03:00

2025-07-09T13:40:00+03:00

2025-07-09T23:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли по Украине показательный удар, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале."Это показательная атака", — написал он.Он также в очередной раз призвал к санкциям против России.По информации Минобороны, российская армия нанесла удар ракетами "Кинжал" по украинским военным аэродромам, а также поразила другие объекты ВСУ. Кроме того, группировка "Восток" освободили село Толстой в Донбассе.

https://ria.ru/20250709/cnn-2028077123.html

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вооруженные силы украины, владимир зеленский, россия, в мире, украина, донбасс