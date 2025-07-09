https://ria.ru/20250709/zaschita-2028153600.html

Защита обжаловала заочный арест экс-замглавы Химок

Защита обжаловала заочный арест экс-замглавы Химок - РИА Новости, 09.07.2025

Защита обжаловала заочный арест экс-замглавы Химок

В Тверской суд Москвы поступила жалоба защиты на заочный арест бывшего замглавы подмосковных Химок Николая Минаева по обвинению в получении особо крупной... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:17:00+03:00

2025-07-09T15:17:00+03:00

2025-07-09T15:17:00+03:00

происшествия

химки (городской округ в московской области)

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступила жалоба защиты на заочный арест бывшего замглавы подмосковных Химок Николая Минаева по обвинению в получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба защиты", - рассказали в суде. Минаеву заочно предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки, он объявлен в международный розыск. Ранее карточка Минаева появилась в базе розыска МВД РФ. Последняя запись в Telegram-канале Минаева, в котором он представляется как первый заместитель главы городского округа Химки, датирована 16 июня. В ней говорится о промежуточных итогах сдачи ЕГЭ в городе. Назначен он был на этот пост в феврале.

https://ria.ru/20250709/krasnoyarsk-2028065678.html

химки (городской округ в московской области)

москва

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происшествия, химки (городской округ в московской области), москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)