Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала заочный арест экс-замглавы Химок - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/zaschita-2028153600.html
Защита обжаловала заочный арест экс-замглавы Химок
Защита обжаловала заочный арест экс-замглавы Химок - РИА Новости, 09.07.2025
Защита обжаловала заочный арест экс-замглавы Химок
В Тверской суд Москвы поступила жалоба защиты на заочный арест бывшего замглавы подмосковных Химок Николая Минаева по обвинению в получении особо крупной... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:17:00+03:00
2025-07-09T15:17:00+03:00
происшествия
химки (городской округ в московской области)
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025734795_0:224:813:681_1920x0_80_0_0_d52533d85fe7939aeb3e32286382894f.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступила жалоба защиты на заочный арест бывшего замглавы подмосковных Химок Николая Минаева по обвинению в получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба защиты", - рассказали в суде. Минаеву заочно предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки, он объявлен в международный розыск. Ранее карточка Минаева появилась в базе розыска МВД РФ. Последняя запись в Telegram-канале Минаева, в котором он представляется как первый заместитель главы городского округа Химки, датирована 16 июня. В ней говорится о промежуточных итогах сдачи ЕГЭ в городе. Назначен он был на этот пост в феврале.
https://ria.ru/20250709/krasnoyarsk-2028065678.html
химки (городской округ в московской области)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025734795_0:190:765:764_1920x0_80_0_0_fdbd04faaa94052be45cd6590e5b4987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, химки (городской округ в московской области), москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области), Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Защита обжаловала заочный арест экс-замглавы Химок

Защита обжаловала заочный арест экс-замглавы Химок Минаева

© Фото : Николай Минаев/ВКонтактеНиколай Минаев
Николай Минаев - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : Николай Минаев/ВКонтакте
Николай Минаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступила жалоба защиты на заочный арест бывшего замглавы подмосковных Химок Николая Минаева по обвинению в получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба защиты", - рассказали в суде.
Минаеву заочно предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки, он объявлен в международный розыск.
Ранее карточка Минаева появилась в базе розыска МВД РФ.
Последняя запись в Telegram-канале Минаева, в котором он представляется как первый заместитель главы городского округа Химки, датирована 16 июня. В ней говорится о промежуточных итогах сдачи ЕГЭ в городе. Назначен он был на этот пост в феврале.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
У первого замглавы Красноярска прошли обыски, но он пока свидетель
Вчера, 07:43
 
ПроисшествияХимки (городской округ в Московской области)МоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала