Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о нарушениях в обращении с животными в цирках - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:08 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/zakonoproekt-2028043442.html
В Госдуму внесут проект о нарушениях в обращении с животными в цирках
В Госдуму внесут проект о нарушениях в обращении с животными в цирках - РИА Новости, 09.07.2025
В Госдуму внесут проект о нарушениях в обращении с животными в цирках
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T01:08:00+03:00
2025-07-09T01:08:00+03:00
общество
госдума рф
животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993139936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c928d6b87a09ca3d65513eaa8ef5a9c.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается усилить ответственность за нарушения в обращении с животными в цирках, зоопарках, дельфинариях и других культурно-зрелищных мероприятиях, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается изменить наказание за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, а также за осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии либо с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией", - сообщается в пояснительной записке к проекту. За несоблюдение требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях предлагаются следующие штрафы: для граждан - от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Кроме того, за работу без лицензии или с нарушением ее условий в зоопарках, цирках, дельфинариях и подобных учреждениях штрафы для должностных лиц предусматриваются в размере 50-100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей. "В 2023 и 2024 годах в России зафиксировано более 1300 нарушений, связанных с обращением с животными. Особое внимание следует уделить передвижным циркам. Их сложно контролировать из-за постоянных перемещений. Уверен, что новые меры помогут воспитать ответственное отношение к животным и улучшить их условия содержания", - сказал Гусев РИА Новости.
https://ria.ru/20250702/plyazh-2026639578.html
https://ria.ru/20241118/komitet-1984352522.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993139936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e444aa60e579731bff505deae8bfaf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, животные
Общество, Госдума РФ, Животные
В Госдуму внесут проект о нарушениях в обращении с животными в цирках

Депутат Гусев предложил штрафовать за нарушения в обращении с животными в цирках

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЦирк
Цирк - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Цирк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается усилить ответственность за нарушения в обращении с животными в цирках, зоопарках, дельфинариях и других культурно-зрелищных мероприятиях, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается изменить наказание за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, а также за осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии либо с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Горожане отдыхают на пляже - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Россиянам рассказали об изменении в правилах выгула домашних животных
2 июля, 02:18
За несоблюдение требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях предлагаются следующие штрафы: для граждан - от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.
Кроме того, за работу без лицензии или с нарушением ее условий в зоопарках, цирках, дельфинариях и подобных учреждениях штрафы для должностных лиц предусматриваются в размере 50-100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей.
"В 2023 и 2024 годах в России зафиксировано более 1300 нарушений, связанных с обращением с животными. Особое внимание следует уделить передвижным циркам. Их сложно контролировать из-за постоянных перемещений. Уверен, что новые меры помогут воспитать ответственное отношение к животным и улучшить их условия содержания", - сказал Гусев РИА Новости.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В Госдуме одобрили штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных
18 ноября 2024, 11:23
 
ОбществоГосдума РФЖивотные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала